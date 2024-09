Adela Popescu și Radu Vâlcan, surprinși în ipostaze neașteptate în filmul Retreat Vama Veche: „Așteptăm reacțiile”

Adela Popescu trece printr-o criză de nervi și devine violentă la adresa lui Radu Vâlcan, în fata întregii echipe, în filmul „Retreat Vama Veche”, ce va fi distribuit în cinematografele din toată țara de către Vertical Entertainment începând cu data de 18 octombrie. Radu Vâlcan nu este singura victimă asupra căreia se răsfrâng rafalele de nervi și de impulsivitate ale personajului Corina, interpretat de Adela Popescu în lungmetrajul regizat de Petre Năstase. Orice nemulțumire apărută din cele mai banale situații poate declanșa o manifestare explozivă în imaginația Corinei, o femeie puternică, medic stomatolog de profesie, prietenă bună cu Eva (Ada Condeescu) și Dana (Laura Cosoi), alături de care are parte de un retreat revelator și distractiv în Vama Veche.

Loviturile cu pumnii și palmele pe care i le aplică personajului interpretat de Radu Vâlcan, fostul iubit al prietenei ei Eva (Ada Condeescu), sunt doar în mintea personajului, însă în plin văz al publicului spectator de film.

„Îl bate de-a binelea, dar noroc că doar în mintea ei, însă în plin film, sub ochii spectatorilor. Am râs mult la filmările pentru această secvență. Și noi, și cei din jur. Se făcuseră tabere și primeam încurajări ca în ringul de box. Sigur că eu am câștigat, pentru că totul era în mintea mea, m-am răcorit de-a binelea. Am lucrat cu domnul Kevorkian, profesor de cascadorii. Adică dânsul a considerat că avem nevoie să pară că lovim, deși nu o facem. (…) Chiar a fost haios tare la filmări, sperăm să pară veridico-amuzant momentul din film, așteptăm reacțiile”, a povestit Adela Popescu, actrița pentru care filmările la „Retreat Vama Veche” au fost ca o vacanță cu gașca, cu prieteni vechi și dragi, cu foști colegi, cu oameni pe care îi apreciază și cu parte din familia ei.