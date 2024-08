Radu Vâlcan și Adela Popescu au sărbătorit 9 ani de căsătorie. Ce mesaj neașteptat a transmis prezentatorul: „Simbolul fertilității…”

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au cunoscut în 2010 la filmările serialului „Iubire și onoare', iar în 2015 s-au căsătorit. Au împreună trei băieți, pe Alexandru, Andrei și Adrian. Prezentatorul TV a povestit cum el și soția sa fac față provocărilor de a crește trei băieți.

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au cununat civil pe 21 august 2015. Cununia religioasă a avut loc a doua zi, pe 22 august. Cei doi s-au bucurat de o nuntă ca-n povești, într-un decor de vis, mai exact de domeniul Hadar Chalet din Brașov, un loc despre care vedeta povestea pe blogul personal că este „unic în România, înconjurat de păduri de brazi, flori multicolore, la 1000 metri altitudine”, și au petrecut de joi până duminică alături de familie și prieteni. Nunta lor a fost una restrânsă și discretă, departe de ochii curioșilor, la care au participat 60 de persoane. Printre invitați s-au numărat și vedete și totodată apropiați ai celor doi, cum ar fi Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, Irina și Răzvan Fodor, Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman, Alina Chivulescu și Ada Condeescu.

Aniversarea a nouă ani de căsătorie i-a găsit pe cei doi la mare, în Vama Veche, unde, împreună cu Gina Pistol, Smiley, Irina și Răzvan Fodor, precum și alte două familii, au achiziționat un hotel, pe care l-au reamenajat și acum este deschis publicului larg.

Adela Popescu a dezvăluit mai întâi pe rețelele de socializare că au început aniversarea pe malul mării, într-un cadru romantic, sub lumina lunii.

Ulterior, prezentatorul a dezvăluit o imagine superbă în care apare alături de soția lui, fotografie însoțită de un text care a ridicat multe semne de întrebare în rândul fanilor.

Fanii au reacționat imediat, întrebându-se dacă motivul pentru care Radu Vâlcan a vorbit despre simbolul fertilității este faptul că cei doi își doresc și al patrulea copil.

Adela Popescu a făcut recent o serie de confesiuni despre începutul relației cu Radu Vâlcan. Vedeta a recunoscut faptul că nu s-a îndrăgostit din prima de prezentatorul TV. În plus, nu l-a considerat pe acesta potrivit pentru ea.

„Eu nu m-am îndrăgostit la prima vedere. Am lucrat mult timp împreună până să mă îndrăgostesc de el, iar comportamentul lui social nu era pe gustul meu neapărat, nu era un bărbat la care să zic că așa aș vrea să fie, nu am avut asta absolut deloc. În momentul în care am început să vorbim noi doi, abia atunci l-am descoperit și m-am îndrăgostit de el. El este un om pe care poți să-l placi fizic din prima, dar cum l-am cunoscut eu, nu-l placi din prima, pentru că nu se lasă descoperit deloc. Ori că e timid, nu știu. Sunt unii oameni care reușesc să se facă foarte plăcuți social, el nu”, a spus Adela Popescu în emisiunea „La cină” de la Digi24.