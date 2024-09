Adela Popescu, dezvăluiri despre stilul ei de viață. Actrița, deranjată de kilogramele în plus: „Nu sunt mulțumită”

Adela Popescu este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul românesc. Ea a fost ani la rând gazda emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV, iar după terminarea show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, pe care l-a prezentat alături de Cabral Ibacka, a luat decizia de a face o pauză de la televiziune.

Actrița a fost surprinsă recent la un eveniment monden, unde a vorbit deschis într-un interviu despre rutina ei și faptul că a acumulat câteva kilograme în plus după vacanță, pe care nu a reușit să le dea jos până acum. Totodată, Adela a mărturisit că nu a fost tocmai motivată să ajungă la sală, dat fiind și sezonul rece care a început.

„Practic am luat 2 kilograme. De când m-am întors din Toscana, am luat 2 kilograme, așa că nu știu care e secretul siluetei. De fapt știu, dar mi-a fost lene să mă duc la sală. Am intrat așa într-o stare de lene și cum s-a răcit afară… îmi vine să stau în casă cu păturica să mă uit la un serial. Decât să mă duc la sală. Și greșesc, dar eu cred că de luni gata, schimb programul. Cântarul a început să dea erori. Mă enervează ce îmi arată. Adică nu îmi arată bine ce-mi arată, nu sunt mulțumită”, a declarat, zâmbind, Adela Popescu pentru FANATIK.