Sora lui Babasha, mesaj după ce artistul a fost huiduit la concertul Coldplay: „Eu și fratele meu muncim pe rupte ca să reușim ca oameni”

Bianca, sora lui Babasha, tânărul artist de 22 de ani care a generat controverse după ce a cântat o manea alături de Coldplay, a răspuns criticilor primite de acesta printr-un mesaj pe Facebook. Ea a subliniat eforturile și munca depuse de fratele ei pentru a-și construi o carieră artistică, menționând că nu este pentru prima dată când artistul se confruntă cu rasism, discriminare, dar și ură.

Participarea lui Vlad Babașa, cunoscut sub numele de scenă Babasha, la concertul Coldplay de pe Arena Națională, pe 12 iunie, a declanșat reacții mixte atât în mediul online, cât și în timpul spectacolului. Publicul prezent la eveniment l-a huiduit pe tânărul cântăreț de manele, dar acesta a continuat să performeze fără să se lase afectat de reacțiile negative.

Criticile de la concert s-au transformat rapid în comentarii aprinse pe rețelele de socializare. În prima sa reacție, Babasha a declarat că „maneaua este rău famată doar din cauza rasismului”. Tema rasismului a fost abordată și de sora lui, Bianca Babașa, în postarea de pe Facebook, care a fost distribuită de 200 de ori într-o oră de la publicare.

„Credeți ca tonul pielii mai închis la culoare vine la pachet cu un scut mai puternic care să facă față rasismului, discriminării și urii voastre. Nu-i nimic, asta nu este prima dată când ne lovim de așa ceva. Eu și fratele meu muncim pe rupte ca să reușim ca oameni, muncim cu oameni și pentru oameni, prin muzică, teatru, artă, implicându-ne în comunitățile noastre. Eu petrec zeci de ore cu tineri din comunități marginalizate, lucrez și vorbesc cu copii și tineri despre curaj, îi învăț despre empatie, prietenie, exprimarea liberă și căutarea potențialului lor artistic. De câțiva ani mă implic în mediul social, m-am întors recent dintr-o vizită de studiu din Norvegia, unde am mers să învăț despre drepturile omului, despre drepturile femeilor, despre tineri, într-o țară care funcționează pe concepte ca încredere, sustenabilitate și comunitate.

Pe 13 iunie, trupa Coldplay a urcat din nou pe scena de la Arena Națională din București, susținând al doilea concert în fața a peste 50.000 de spectatori. Evenimentul a venit după o primă reprezentație, desfășurată cu o zi înainte, care a stârnit mari controverse din cauza invitației adresate unui tânăr cântăreț de manele, Babasha. Artistul a fost invitat din nou pe scena concertului Coldplay la Arena Națională, iar de această dată, publicul nu a mai reacționat cu huiduieli.

Chris Martin, solistul trupei Coldplay, a luat prin surprindere audiența de pe Arena Națională solicitându-le spectatorilor să-l huiduie. Această cerere a venit după ce a ținut un scurt discurs în care a discutat despre spectacolul de miercuri și despre reacțiile publicului față de prezența manelistului Babasha.

„Aseară am susţinut primul nostru concert în România. M-am simţit şocat, trist şi cumva vinovat că am făcut ceva rău. Apoi m-am dus în pat şi am încercat să dorm şi mi-am dat seama că sunteţi publicul nostru, că vă iubim necondiţionat, nu puteţi schimba asta. Călătorim în toată lumea, poate nu înţelegem prin ce treceţi voi, cultura voastră, dar ştiu că iubim lumea la fel, asta însemnând că şi pe români. Pentru noi ieri a fost foarte frumos, noi vă iubim oricum. Aş dori să schimbăm ceva, ieri aţi huiduit, aşa că azi aş dori cinci secunde să huiduiţi mai tare ca ieri. Este cea mai tare huiduială auzită. Sunteţi cel mai tare public din lume. Aş vrea să invit trei oameni pe scenă. Nu contează de unde sunteţi.”, a declarat Chris Martin, potrivit Libertatea.