Fiul lui Adrian Mutu a împlinit 8 ani. Ce mesaj a transmis fostul fotbalist pentru Tiago

Adrian Mutu a avut motive de sărbătorit în familia lui. Fiul său, Tiago, a împlinit 8 ani, iar fostul fotbalist i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

În ziua în care fiul lui, Tiago, a împlinit 8 ani, Adrian Mutu i-a făcut o urare specială pe Instagram. Mesajul lui a fost însoțit și de o imagine cu băiatul său.

Adrian Mutu și actuala lui parteneră, Sandra Bachici, s-au căsătorit în 2017. Au împreună un băiat, pe nume Tiago. Până să o întâlnească pe soția lui, antrenorul de fotbal a trecut prin două divorțuri. Fostul fotbalist a fost căsătorit cu Alexandra Dinu, alături de care are un băiat, pe nume Mario. Între 2005 și 2013, Adrian Mutu a fost căsătorit cu Consuelo Matos Gómez și au împreună două fete, pe Adriana și Maya. Ele locuiesc în Republica Dominicană, alături de mama lor.

Acum ceva timp, Adrian Mutu a făcut dezvăluiri despre relația cu soția lui, Sandra Bachici. Cei doi au întâmpinat pe parcurs și momente dificile, însă au reușit să le facă față, iar astăzi se bucură de o familie armonioasă.

Adrian Mutu a mai vorbit și despre greșelile din trecutul lui, dezvăluind că și acestea au contribuit la omul care a ajuns astăzi.

„Poate că sunt omul care sunt pentru ceea ce am făcut, iar eu sunt mândru de ceea ce sunt în momentul ăsta. Apropo de greșeli, sunt foarte bucuros de faptul cum am reușit să gestionez pe undeva, să mă reîntorc și să renasc și să am viața pe care o am acum, că nu a fost ușor.”