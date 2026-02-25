Cei cinci copii ai lui Donald Trump, susținători ai Melaniei la discursul privind starea națiunii. Cum a apărut Prima Doamnă a Americii la eveniment

Cei patru copii ai lui Donald Trump au aplaudat-o pe Melania în timpul discursului privind starea națiunii.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Cei cinci copii ai lui Donald Trump, susținători ai Melaniei la discursul privind starea națiunii. Cum a apărut Prima Doamnă a Americii la eveniment

Președintele Donald Trump a susținut marți, 24 februarie, primul discurs privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat prezidențial al său, iar familia i-a fost alături în sală.

Melania Trump, aplaudată de copiii președintelui SUA

Înainte ca Trump, în vârstă de 79 de ani, să își înceapă alocuțiunea, camerele au surprins-o pe Prima Doamnă Melania Trump, de 55 de ani, așezată lângă fiul lor, Barron Trump, de 19 ani, într-o apariție publică rară pentru acesta. Alături de cel mai tânăr membru al familiei s-au aflat și frații săi: Ivanka Trump, Eric Trump, Donald Trump Jr. și Tiffany Trump.

Președintele și-a deschis discursul prezentând-o pe soția sa, care recent și-a lansat propriul documentar, iar Ivanka a fost cea care i-a îndemnat pe frații săi să se ridice în picioare pentru a o aplauda. Ulterior, politicienii și invitații reuniți în sala Camerei Reprezentanților au făcut același lucru.

Cei patru frați mai mari au fost însoțiți și de partenerii lor, așezați direct în spatele lor: soțul Ivankăi, Jared Kushner; soția lui Eric, Lara Trump; logodnica lui Donald Trump Jr., Bettina Anderson; și soțul lui Tiffany, Michael Boulos.

În discursul său, Trump a susținut că primul an de la revenirea sa la Casa Albă a produs o „schimbare istorică' pentru Statele Unite și l-a criticat în repetate rânduri pe predecesorul său, Joe Biden.

Mai mulți membri democrați ai Congresului au ales să nu participe la discurs, organizând în schimb o transmisiune live intitulată „People’s State of the Union”, desfășurată în cealaltă parte a National Mall din Washington, D.C.

Alți invitați au adus persoane considerate victime ale lui Jeffrey Epstein, ca formă de protest față de modul în care administrația Trump a gestionat dovezile legate de defunctul condamnat pentru infracțiuni sexuale. Publicarea integrală a dosarelor Epstein a fost impusă de Congres, care a adoptat în noiembrie 2025 Legea privind transparența dosarelor Epstein. Cu toate acestea, documentele au fost făcute publice treptat, unele pagini fiind puternic redactate pentru a elimina informații de identificare.

Pagini cu acuzații de agresiune sexuală din dosarele Epstein ar fi fost reținute

Pe 24 februarie, un nou raport publicat de NPR a susținut că, în ciuda declarațiilor procurorului general Pam Bondi, potrivit cărora Departamentul de Justiție ar fi publicat toate documentele, anumite materiale ar fi fost reținute, inclusiv aproximativ 50 de pagini de interviuri și notițe ale FBI referitoare la acuzații de agresiune sexuală care îl vizează pe Trump. Ca reacție la raport, Department of Justice a transmis că unele detalii au fost „temporar eliminate pentru a proteja identitatea victimelor”, dar au fost ulterior restaurate.

Andrew Mountbatten-Windsor, fostul Prinț al Marii Britanii, a fost arestat în urma unor informații legate de apropierea sa de Epstein.

Un purtător de cuvânt al instituției a declarat: „Nu am șters nimic, iar așa cum am spus mereu, toate documentele relevante au fost furnizate, cu excepția celor care se încadrează în una dintre următoarele categorii: duplicate, materiale privilegiate sau documente care fac parte dintr-o investigație federală în curs.”

Casa Albă a redirecționat solicitările de comentarii către un comunicat al Departamentului de Justiție publicat pe platforma X, care conține afirmații similare.

Trump a respins în repetate rânduri orice acuzație de implicare în fapte ilegale legate de relația sa documentată cu Epstein, care a murit în închisoare în 2019, în timp ce aștepta judecarea într-un dosar federal de trafic sexual. Săptămâna trecută, liderul de la Casa Albă le-a declarat jurnaliștilor că a fost „complet exonerat” după publicarea miilor de pagini de dovezi strânse de autorități împotriva fostului finanțist.

Citește și:
Wolfgang Puck, celebrul chef de la Hollywood, îi critică abilitățile culinare ale lui Brooklyn Beckham: „Încearcă să fie bucătar. Nu este…”

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Jennifer Garner, declarație rară despre fostul său soț, Ben Affleck: "Este util să știi că timpul va merge mai departe și..."
People
Jennifer Garner, declarație rară despre fostul său soț, Ben Affleck: "Este util să știi că timpul va merge mai departe și..."
Ada Galeș, confesiuni despre povestea de dragoste cu partenerul ei. Cum a cucerit-o Andrei Dinu: "Mă susține în tot ceea ce fac"
People
Ada Galeș, confesiuni despre povestea de dragoste cu partenerul ei. Cum a cucerit-o Andrei Dinu: "Mă susține în tot ceea ce fac"
Fiul lui Justin Trudeau, dezvăluiri rare despre relația fostului premier canadian cu Katy Perry
People
Fiul lui Justin Trudeau, dezvăluiri rare despre relația fostului premier canadian cu Katy Perry
Rita Sumalya, fiica regretatei Rona Hartner, a împlinit 18 ani. Cum arată acum tânăra, care locuiește în Franța
People
Rita Sumalya, fiica regretatei Rona Hartner, a împlinit 18 ani. Cum arată acum tânăra, care locuiește în Franța
Ce legătură există între Anastasia Soare și Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi. Anunțul despre cele două: "Începe o călătorie frumoasă"
People
Ce legătură există între Anastasia Soare și Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi. Anunțul despre cele două: "Începe o călătorie frumoasă"
Emily Ratajkowski este într-o nouă relație. Cine este partenerul actriței și ce legătura are cu Dua Lipa
People
Emily Ratajkowski este într-o nouă relație. Cine este partenerul actriței și ce legătura are cu Dua Lipa
Libertatea
Fiica lui Martin Short, Katherine, a murit la 42 de ani: „Familia este devastată de această pierdere”
Fiica lui Martin Short, Katherine, a murit la 42 de ani: „Familia este devastată de această pierdere”
Se știe prima echipă de la Asia Express 2026. Cine merge alături de Gabriel Torje în show-ul de la Antena 1
Se știe prima echipă de la Asia Express 2026. Cine merge alături de Gabriel Torje în show-ul de la Antena 1
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu după moartea mamei sale. Unde a mers vedeta: „Mulțumesc mult, prieteni adevărați”
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu după moartea mamei sale. Unde a mers vedeta: „Mulțumesc mult, prieteni adevărați”
Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea! Primele declarații după ce fostul portar s-a afișat cu altă femeie
Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea! Primele declarații după ce fostul portar s-a afișat cu altă femeie
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Complimentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Mihai Bendeac. Ce a putut să-i spună Florin Piersic: „E prima dată în viața mea…”
Complimentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Mihai Bendeac. Ce a putut să-i spună Florin Piersic: „E prima dată în viața mea…”
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu, dezvăluit chiar de fosta ei menajeră! Rețeta secretă a fost dezvăluită
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu, dezvăluit chiar de fosta ei menajeră! Rețeta secretă a fost dezvăluită
Gabriela Cristea, fără strop de machiaj pe față. Adevărul despre tenul prezentatoarei TV: „Ești minunată!”
Gabriela Cristea, fără strop de machiaj pe față. Adevărul despre tenul prezentatoarei TV: „Ești minunată!”
Andreea Marin a recunoscut ce boală are! Ce a dezvăluit vedeta și de ce a spus totul abia acum
Andreea Marin a recunoscut ce boală are! Ce a dezvăluit vedeta și de ce a spus totul abia acum
Unica.ro
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Detaliul care i-a îngrijorat pe fani după un concert susținut de Dan Bălan în Moldova: „Sper să nu sufere de vreo boală grea”. Ce au remarcat oamenii / FOTO
Detaliul care i-a îngrijorat pe fani după un concert susținut de Dan Bălan în Moldova: „Sper să nu sufere de vreo boală grea”. Ce au remarcat oamenii / FOTO
Doi bărbați celebri, surprinși în ipostaze tandre pe stradă! Unul dintre ei e un burlac faimos, și multe femei visează la el, dar iată că lui îi plac bărbații / FOTO
Doi bărbați celebri, surprinși în ipostaze tandre pe stradă! Unul dintre ei e un burlac faimos, și multe femei visează la el, dar iată că lui îi plac bărbații / FOTO
catine.ro
Fiica actorului Martin Short s-a sinucis. Katherine avea 42 de ani
Fiica actorului Martin Short s-a sinucis. Katherine avea 42 de ani
Horoscopul zilei de 26 februarie 2026. Gemenii sunt atenți la cei pe care îi numesc prieteni. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 26 februarie 2026. Gemenii sunt atenți la cei pe care îi numesc prieteni. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Principalul factor care îți îmbătrânește pielea. Specialiștii spun că nu are nicio legătură cu expunerea la soare
Principalul factor care îți îmbătrânește pielea. Specialiștii spun că nu are nicio legătură cu expunerea la soare
Cea mai bună băutură de dimineață pentru colesterolul ridicat, potrivit cercetărilor
Cea mai bună băutură de dimineață pentru colesterolul ridicat, potrivit cercetărilor
Mai multe din people
Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu, dialog savuros împreună. Cum au stârnit amuzamentul fanilor: "Te fac să simți, să trăiești viața la maximum"
Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu, dialog savuros împreună. Cum au stârnit amuzamentul fanilor: "Te fac să simți, să trăiești viața la maximum"
People

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu și-au amuzat fanii cu un dialog surprizător purtat pe social media.

+ Mai multe
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani
People

Cosmin și Eliza Natanticu au format una dintre cele nouă echipe care au participat în sezonul patru al concursului Asia Express.

+ Mai multe
Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: "Sunteți niște scorpii negre la suflet. Și vorbesc în numele tuturor femeilor..."
Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: "Sunteți niște scorpii negre la suflet. Și vorbesc în numele tuturor femeilor..."
People

Creatoarea de conținut a primit multe laude pentru ținuta purtată la balul Bridgerton de la București, dar la fel de multe critici.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC