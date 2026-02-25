Cei cinci copii ai lui Donald Trump, susținători ai Melaniei la discursul privind starea națiunii. Cum a apărut Prima Doamnă a Americii la eveniment

Președintele Donald Trump a susținut marți, 24 februarie, primul discurs privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat prezidențial al său, iar familia i-a fost alături în sală.

Melania Trump, aplaudată de copiii președintelui SUA

Înainte ca Trump, în vârstă de 79 de ani, să își înceapă alocuțiunea, camerele au surprins-o pe Prima Doamnă Melania Trump, de 55 de ani, așezată lângă fiul lor, Barron Trump, de 19 ani, într-o apariție publică rară pentru acesta. Alături de cel mai tânăr membru al familiei s-au aflat și frații săi: Ivanka Trump, Eric Trump, Donald Trump Jr. și Tiffany Trump.

Melania Trump wears Dolce & Gabbana pantsuit to State of the Union 2026 Melania, 55, supported husband Donald Trump as he gave his presidential speech. https://t.co/WmPc60gwa4 pic.twitter.com/gZe8llWIMT — NahBabyNah (@NahBabyNahNah) February 25, 2026

Președintele și-a deschis discursul prezentând-o pe soția sa, care recent și-a lansat propriul documentar, iar Ivanka a fost cea care i-a îndemnat pe frații săi să se ridice în picioare pentru a o aplauda. Ulterior, politicienii și invitații reuniți în sala Camerei Reprezentanților au făcut același lucru.

Cei patru frați mai mari au fost însoțiți și de partenerii lor, așezați direct în spatele lor: soțul Ivankăi, Jared Kushner; soția lui Eric, Lara Trump; logodnica lui Donald Trump Jr., Bettina Anderson; și soțul lui Tiffany, Michael Boulos.

State of the Union

Here we go ! pic.twitter.com/jDF6RW7C1G — Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 25, 2026

În discursul său, Trump a susținut că primul an de la revenirea sa la Casa Albă a produs o „schimbare istorică' pentru Statele Unite și l-a criticat în repetate rânduri pe predecesorul său, Joe Biden.

Mai mulți membri democrați ai Congresului au ales să nu participe la discurs, organizând în schimb o transmisiune live intitulată „People’s State of the Union”, desfășurată în cealaltă parte a National Mall din Washington, D.C.

Alți invitați au adus persoane considerate victime ale lui Jeffrey Epstein, ca formă de protest față de modul în care administrația Trump a gestionat dovezile legate de defunctul condamnat pentru infracțiuni sexuale. Publicarea integrală a dosarelor Epstein a fost impusă de Congres, care a adoptat în noiembrie 2025 Legea privind transparența dosarelor Epstein. Cu toate acestea, documentele au fost făcute publice treptat, unele pagini fiind puternic redactate pentru a elimina informații de identificare.

Pagini cu acuzații de agresiune sexuală din dosarele Epstein ar fi fost reținute

Pe 24 februarie, un nou raport publicat de NPR a susținut că, în ciuda declarațiilor procurorului general Pam Bondi, potrivit cărora Departamentul de Justiție ar fi publicat toate documentele, anumite materiale ar fi fost reținute, inclusiv aproximativ 50 de pagini de interviuri și notițe ale FBI referitoare la acuzații de agresiune sexuală care îl vizează pe Trump. Ca reacție la raport, Department of Justice a transmis că unele detalii au fost „temporar eliminate pentru a proteja identitatea victimelor”, dar au fost ulterior restaurate.

Andrew Mountbatten-Windsor, fostul Prinț al Marii Britanii, a fost arestat în urma unor informații legate de apropierea sa de Epstein.

Un purtător de cuvânt al instituției a declarat: „Nu am șters nimic, iar așa cum am spus mereu, toate documentele relevante au fost furnizate, cu excepția celor care se încadrează în una dintre următoarele categorii: duplicate, materiale privilegiate sau documente care fac parte dintr-o investigație federală în curs.”

Casa Albă a redirecționat solicitările de comentarii către un comunicat al Departamentului de Justiție publicat pe platforma X, care conține afirmații similare.

Trump a respins în repetate rânduri orice acuzație de implicare în fapte ilegale legate de relația sa documentată cu Epstein, care a murit în închisoare în 2019, în timp ce aștepta judecarea într-un dosar federal de trafic sexual. Săptămâna trecută, liderul de la Casa Albă le-a declarat jurnaliștilor că a fost „complet exonerat” după publicarea miilor de pagini de dovezi strânse de autorități împotriva fostului finanțist.

