Documentarul Melaniei Trump, un proiect de 75 de milioane de dolari cu rezultate modeste la debut

Promovat intens și lansat fastuos, documentarul Melaniei Trump înregistrează un debut sub așteptări la box office.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Documentarul Melaniei Trump, un proiect de 75 de milioane de dolari cu rezultate modeste la debut

Lansat cu o investiție estimată la aproximativ 75 de milioane de dolari și promovat ca un eveniment cinematografic fără precedent, documentarul Melania pare să se confrunte, încă din primele zile, cu o realitate mai puțin spectaculoasă în cinematografe. În ciuda unei campanii de marketing masive și a unei lansări fastuoase la Kennedy Center, estimările inițiale indică un debut modest la box office, care ridică semne de întrebare cu privire la viabilitatea comercială a proiectului.

Potrivit CNN, Melania Trump și echipa sa, coordonată de agentul și consilierul principal Marc Beckman, au încheiat un acord de aproximativ 40 de milioane de dolari cu Amazon MGM Studios, la care se adaugă un buget de marketing de circa 35 de milioane de dolari. Investiția totală plasează documentarul printre cele mai costisitoare producții de acest tip realizate vreodată despre o primă doamnă aflată în funcție.

Filmul urmărește cele 20 de zile din jurul revenirii Melaniei Trump la Casa Albă, într-un moment-cheie de tranziție politică. Conform CNN, documentarul a fost realizat cu participarea completă și control editorial total al primei doamne, care a fost implicată direct în producție, post-producție și promovare.

„Sunt o persoană foarte discretă și foarte selectivă, în privința a ceea ce fac, când vorbesc și când nu vorbesc. Este alegerea mea și nimeni nu este șeful meu”, a declarat Melania Trump într-o apariție la emisiunea The Five de la Fox News, citată de CNN.

Premiera oficială a avut loc la Kennedy Center, într-un decor nou, unde fațada instituției poartă acum și numele lui Donald Trump. Evenimentul a reunit membri ai Cabinetului Trump, figuri marcante din universul MAGA și celebrități de rang secund, potrivit The Daily Beast. Printre invitați s-au numărat secretarul Apărării Pete Hegseth, președintele Camerei Reprezentanților Mike Johnson, fostul primar al New York-ului Eric Adams, Dr. Phil, dar și vedetele de reality show Todd, Julie, Savannah și Chase Chrisley.

Remarcabilă a fost însă absența unor membri apropiați ai familiei, inclusiv fiul Melaniei Trump, Barron, în vârstă de 19 ani, precum și Eric Trump și soția sa, Lara, potrivit New York Post, citat de The Daily Beast.

În ciuda expunerii intense, estimările de box office sunt modeste. Conform Boxoffice Pro, citat de CNN, filmul este așteptat să genereze între 2 și 5 milioane de dolari în weekendul de debut, fiind distribuit în aproximativ 1.500 de cinematografe din Statele Unite. O estimare similară este citată de The Daily Beast, care menționează un raport al National Research Group obținut de Puck, ce plasează încasările la aproximativ 5 milioane de dolari în SUA și Canada.

Pe rețelele sociale, utilizatorii au început deja să posteze imagini cu săli aproape goale, alimentând percepția unui interes public limitat.

Documentarul a generat și reacții controversate în afara Statelor Unite. CNN relatează că Melania a fost retras din cinematografele din Africa de Sud, decizia aparținând distribuitorului local. Lanțul Nu Metro a declarat pentru CNN:

„Nu vom lansa documentarul Melania, deoarece nu deținem drepturile asupra filmului. Drepturile aparțin Filmfinity, iar la solicitarea acestora nu îl lansăm”.

Retragerea are loc într-un context de relații tensionate între Africa de Sud și administrația Trump, ceea ce a amplificat speculațiile privind dimensiunea politică a proiectului.

Regizat de Brett Ratner, aflat la primul său proiect major din 2017, filmul promite „imagini exclusive, conversații private și spații nevăzute până acum”, potrivit sinopsisului citat de CNN. Între temele centrale se numără moda, viața de familie, religia, diplomația și rolul primei doamne în reorganizarea Aripii de Est a Casei Albe.

Întrebată cum ar descrie filmul, Melania Trump a declarat, potrivit The Daily Beast: „Este frumos, este emoționant, este fashionable, este cinematografic și sunt foarte mândră de el.” Ea a adăugat că documentarul include „unele scene emoționante”.

Deși reacția din cinematografe este rezervată, proiectul nu se oprește la acest film. La premiera de la Kennedy Center, Melania Trump a anunțat că o docuserie în trei părți, realizată tot pentru Amazon MGM Studios, va fi lansată „în câteva luni”, potrivit The Daily Beast.

„Avem scene care nu apar în film. Vom lansa o docuserie cu imagini complet noi”, a declarat prima doamnă, citată de publicația americană.

Așa cum subliniază CNN, este extrem de rar ca o primă doamnă aflată în funcție să obțină câștiguri financiare directe, de o asemenea amploare, dintr-un proiect construit în jurul poziției sale publice. Deși precedentele istorice includ memorii sau turnee de conferințe, acestea au avut loc, în mod tradițional, după părăsirea Casei Albe.

Kate Bennett, fost jurnalist CNN și autoarea volumului Free, Melania, a declarat pentru CNN:

„Vedem o persoană cu una dintre cele mai mari platforme globale alegând să o folosească în principal atunci când are un produs de promovat.”

Ea adaugă însă o nuanță esențială:

„Rolul de primă doamnă este unul ciudat și depășit. Femeile își pun viețile și veniturile pe pauză doar pentru că soții lor au fost aleși. Poate că este momentul să regândim acest rol”.

Citește și:
Noi detalii despre conflictul dintre Nicola Peltz și familia Beckham: „Incapacitatea aproape totală a Nicolei de a rosti numele lui David sau al Victoriei’

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Familia lui Gisele Bündchen, îngrijorată de căsătoria modelului cu Joaquim Valente: "Este o greșeală"
People
Familia lui Gisele Bündchen, îngrijorată de căsătoria modelului cu Joaquim Valente: "Este o greșeală"
Andreea Marin, impresii despre călătoria în Dubai. Ce a impresionat-o profund: "Soluții la cele mai mari probleme ale omenirii"
People
Andreea Marin, impresii despre călătoria în Dubai. Ce a impresionat-o profund: "Soluții la cele mai mari probleme ale omenirii"
Fiul Angelinei Jolie, Pax, apariție rară la Festivalul de Film Sundance. Tânărul îi calcă pe urme mamei sale
People
Fiul Angelinei Jolie, Pax, apariție rară la Festivalul de Film Sundance. Tânărul îi calcă pe urme mamei sale
Ce schimbare majoră vrea să facă Adela Popescu anul acesta: "I-am promis"
People
Ce schimbare majoră vrea să facă Adela Popescu anul acesta: "I-am promis"
Fiica Amaliei Enache îi seamănă tot mai mult mamei sale. Ce pasiuni are Alma la 10 ani: "După antrenament nu îmi mai simt picioarele"
People
Fiica Amaliei Enache îi seamănă tot mai mult mamei sale. Ce pasiuni are Alma la 10 ani: "După antrenament nu îmi mai simt picioarele"
Ramona Olaru, dezvăluiri sincere despre relația cu Răzvan Simion și Dani Oțil: "Și eu am fost acoperită la început"
People
Ramona Olaru, dezvăluiri sincere despre relația cu Răzvan Simion și Dani Oțil: "Și eu am fost acoperită la început"
Libertatea
Imagini de la accidentul în care a murit Tal Berkovich. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” 2025 mergea la ziua mamei sale
Imagini de la accidentul în care a murit Tal Berkovich. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” 2025 mergea la ziua mamei sale
A murit Tal Berkovich, fostă concurentă la „Chefi la cuțite”. Anunțul tragic a fost făcut de Alina Pușcău
A murit Tal Berkovich, fostă concurentă la „Chefi la cuțite”. Anunțul tragic a fost făcut de Alina Pușcău
Cum mai plătește Cătălin Măruță școala la care merge Eva Măruță, după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „De unde ai tu bani?”
Cum mai plătește Cătălin Măruță școala la care merge Eva Măruță, după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „De unde ai tu bani?”
Mesajul lui Chef Ștefan Popescu, după ce a aflat că Tal Berkovich a murit. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” avea 40 de ani
Mesajul lui Chef Ștefan Popescu, după ce a aflat că Tal Berkovich a murit. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” avea 40 de ani
Ego.ro
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
A murit Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite. S-a stins din viață la 40 de ani. Care a fost cauza decesului
A murit Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite. S-a stins din viață la 40 de ani. Care a fost cauza decesului
Mesajul cutremurător transmis de Alina Pușcău după moartea lui Tal Berkovich, prietena ei și fosta concurentă Chefi la cuțite
Mesajul cutremurător transmis de Alina Pușcău după moartea lui Tal Berkovich, prietena ei și fosta concurentă Chefi la cuțite
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Wow, ce apariție fabuloasă! Silvia Chifiriuc strălucește pe rețelele sociale. Cum arată soția lui Petre Roman. Are 53 de ani? Imposibil!
Wow, ce apariție fabuloasă! Silvia Chifiriuc strălucește pe rețelele sociale. Cum arată soția lui Petre Roman. Are 53 de ani? Imposibil!
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. Nu a mai apărut în public de când era mică, dar acum surpriză! Cum arată Kim Csergo la 14 ani. Toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe frumoasa tânără!
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. Nu a mai apărut în public de când era mică, dar acum surpriză! Cum arată Kim Csergo la 14 ani. Toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe frumoasa tânără!
catine.ro
Motivul pentru care Kim Kardashian a șters pozele cu Prințul Harry și Meghan Markle. Vedeta a povestit ce s-a întâmplat cu adevărat
Motivul pentru care Kim Kardashian a șters pozele cu Prințul Harry și Meghan Markle. Vedeta a povestit ce s-a întâmplat cu adevărat
Horoscopul zilei de 31 ianuarie 2026. Leii sunt pregătiți pentru o schimbare. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 31 ianuarie 2026. Leii sunt pregătiți pentru o schimbare. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce poți pune în ciorba de oase ca să iasă la fel cum o făceau bunicile noastre. Ingredientul secret care îi schimbă complet gustul
Ce poți pune în ciorba de oase ca să iasă la fel cum o făceau bunicile noastre. Ingredientul secret care îi schimbă complet gustul
Măslinele verzi vs. măslinele negre. Ce spun nutriționiștii despre aceste opțiuni
Măslinele verzi vs. măslinele negre. Ce spun nutriționiștii despre aceste opțiuni
Mai multe din people
Nicole Cherry, schimbare spectaculoasă de look. Artista a surprins cu o nouă culoare a părului: "Vibe nou"
Nicole Cherry, schimbare spectaculoasă de look. Artista a surprins cu o nouă culoare a părului: "Vibe nou"
People

Nicole Cherry și-a surprins fanii cu o schimbare de look care îi vine de minune.

+ Mai multe
French chic: vedetele au dat lecții de stil la prezentarea Chanel Couture
French chic: vedetele au dat lecții de stil la prezentarea Chanel Couture
People

Prezentarea Chanel Couture, debutul anticipat al lui Matthieu Blazy, a adunat mai multe staruri decât un covor roșu de la Hollywood, toate încercând să demonstreze că stăpânesc pe deplin tainele șic-ului parizian.

+ Mai multe
Andreea Antonescu, mândră de fiica ei. Sienna are noi realizări în domeniul artei: "Curajul tău de a te exprima..."
Andreea Antonescu, mândră de fiica ei. Sienna are noi realizări în domeniul artei: "Curajul tău de a te exprima..."
People

Andreea Antonescu a publicat imagini de la vernisajul fiicei sale, Sienna.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC