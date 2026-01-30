Documentarul Melaniei Trump, un proiect de 75 de milioane de dolari cu rezultate modeste la debut

Lansat cu o investiție estimată la aproximativ 75 de milioane de dolari și promovat ca un eveniment cinematografic fără precedent, documentarul Melania pare să se confrunte, încă din primele zile, cu o realitate mai puțin spectaculoasă în cinematografe. În ciuda unei campanii de marketing masive și a unei lansări fastuoase la Kennedy Center, estimările inițiale indică un debut modest la box office, care ridică semne de întrebare cu privire la viabilitatea comercială a proiectului.

Potrivit CNN, Melania Trump și echipa sa, coordonată de agentul și consilierul principal Marc Beckman, au încheiat un acord de aproximativ 40 de milioane de dolari cu Amazon MGM Studios, la care se adaugă un buget de marketing de circa 35 de milioane de dolari. Investiția totală plasează documentarul printre cele mai costisitoare producții de acest tip realizate vreodată despre o primă doamnă aflată în funcție.

Filmul urmărește cele 20 de zile din jurul revenirii Melaniei Trump la Casa Albă, într-un moment-cheie de tranziție politică. Conform CNN, documentarul a fost realizat cu participarea completă și control editorial total al primei doamne, care a fost implicată direct în producție, post-producție și promovare.

„Sunt o persoană foarte discretă și foarte selectivă, în privința a ceea ce fac, când vorbesc și când nu vorbesc. Este alegerea mea și nimeni nu este șeful meu”, a declarat Melania Trump într-o apariție la emisiunea The Five de la Fox News, citată de CNN.

Premiera oficială a avut loc la Kennedy Center, într-un decor nou, unde fațada instituției poartă acum și numele lui Donald Trump. Evenimentul a reunit membri ai Cabinetului Trump, figuri marcante din universul MAGA și celebrități de rang secund, potrivit The Daily Beast. Printre invitați s-au numărat secretarul Apărării Pete Hegseth, președintele Camerei Reprezentanților Mike Johnson, fostul primar al New York-ului Eric Adams, Dr. Phil, dar și vedetele de reality show Todd, Julie, Savannah și Chase Chrisley.

Remarcabilă a fost însă absența unor membri apropiați ai familiei, inclusiv fiul Melaniei Trump, Barron, în vârstă de 19 ani, precum și Eric Trump și soția sa, Lara, potrivit New York Post, citat de The Daily Beast.

În ciuda expunerii intense, estimările de box office sunt modeste. Conform Boxoffice Pro, citat de CNN, filmul este așteptat să genereze între 2 și 5 milioane de dolari în weekendul de debut, fiind distribuit în aproximativ 1.500 de cinematografe din Statele Unite. O estimare similară este citată de The Daily Beast, care menționează un raport al National Research Group obținut de Puck, ce plasează încasările la aproximativ 5 milioane de dolari în SUA și Canada.

Pe rețelele sociale, utilizatorii au început deja să posteze imagini cu săli aproape goale, alimentând percepția unui interes public limitat.

Documentarul a generat și reacții controversate în afara Statelor Unite. CNN relatează că Melania a fost retras din cinematografele din Africa de Sud, decizia aparținând distribuitorului local. Lanțul Nu Metro a declarat pentru CNN:

„Nu vom lansa documentarul Melania, deoarece nu deținem drepturile asupra filmului. Drepturile aparțin Filmfinity, iar la solicitarea acestora nu îl lansăm”.

Retragerea are loc într-un context de relații tensionate între Africa de Sud și administrația Trump, ceea ce a amplificat speculațiile privind dimensiunea politică a proiectului.

Regizat de Brett Ratner, aflat la primul său proiect major din 2017, filmul promite „imagini exclusive, conversații private și spații nevăzute până acum”, potrivit sinopsisului citat de CNN. Între temele centrale se numără moda, viața de familie, religia, diplomația și rolul primei doamne în reorganizarea Aripii de Est a Casei Albe.

Întrebată cum ar descrie filmul, Melania Trump a declarat, potrivit The Daily Beast: „Este frumos, este emoționant, este fashionable, este cinematografic și sunt foarte mândră de el.” Ea a adăugat că documentarul include „unele scene emoționante”.

Deși reacția din cinematografe este rezervată, proiectul nu se oprește la acest film. La premiera de la Kennedy Center, Melania Trump a anunțat că o docuserie în trei părți, realizată tot pentru Amazon MGM Studios, va fi lansată „în câteva luni”, potrivit The Daily Beast.

„Avem scene care nu apar în film. Vom lansa o docuserie cu imagini complet noi”, a declarat prima doamnă, citată de publicația americană.

Așa cum subliniază CNN, este extrem de rar ca o primă doamnă aflată în funcție să obțină câștiguri financiare directe, de o asemenea amploare, dintr-un proiect construit în jurul poziției sale publice. Deși precedentele istorice includ memorii sau turnee de conferințe, acestea au avut loc, în mod tradițional, după părăsirea Casei Albe.

Kate Bennett, fost jurnalist CNN și autoarea volumului Free, Melania, a declarat pentru CNN:

„Vedem o persoană cu una dintre cele mai mari platforme globale alegând să o folosească în principal atunci când are un produs de promovat.”

Ea adaugă însă o nuanță esențială:

„Rolul de primă doamnă este unul ciudat și depășit. Femeile își pun viețile și veniturile pe pauză doar pentru că soții lor au fost aleși. Poate că este momentul să regândim acest rol”.

