  Andreea Ilie
Catherine O'Hara, legendara actriță din "Schitt's Creek" și "Home Alone" a murit la 71 de ani

Actrița și comedianta canadiană Catherine O’Hara, cunoscută la nivel internațional pentru rolurile sale din serialul Schitt’s Creek și din filmele Home Alone, Beetlejuice și alte comedii clasice, a murit vineri, 30 ianuarie 2026, la vârsta de 71 de ani.

Știrea a fost confirmată de managerul ei și de agenția sa, Creative Artists Agency (CAA), care au transmis declarații oficiale presei. Nu a fost făcută publică o cauză clară a decesului în momentul de față, dar, conform relatărilor, Catherine a fost dusă de urgență la spital vineri dimineață după ce serviciile de salvare au răspuns la o alertă medicală la reședința ei din Los Angeles.

De-a lungul vieții, O’Hara s-a confruntat cu afecțiunea rară numită situs inversus, o condiție în care dispunerea organelor interne este o imagine în oglindă a anatomiei normale, potrivit Institutelor Naționale de Sănătate (NIH).

O’Hara, un nume cunoscut în lumea divertismentului de zeci de ani, a câștigat inimile publicului prin stilul său unic de umor, expresivitatea și versatilitatea interpretativă. Deși a început cariera în anii 1970, succesul internațional a venit mult mai târziu, cu rolul Moira Rose în serialul de comedie Schitt’s Creek (2015–2020), pentru care a câștigat un premiu Emmy pentru interpretare și a fost nominalizată de mai multe ori.

Catherine O’Hara, în serialul Schitt’s Creek

Dar activitatea ei artistică a început cu mult înainte de această perioadă. Catherine a fost unul dintre membrii originali ai trupei de comedie SCTV (Second City Television), un show canadian de sketch-uri care a servit ca rampă de lansare pentru cei mai mulți dintre comedienii mari de astăzi. Acolo a lucrat cu Eugen Levy și alți artiști celebri, dezvoltându-și simțul comic și talentul pentru improvizație.

Catherine O’Hara – Roluri memorabile

Moira Rose în Schitt’s Creek – unul dintre cele mai emblematice personaje ale televiziunii moderne, caracterizat printr-un stil teatral, o voce inconfundabilă și replici care au devenit virale.

Kate McCallister în Home Alone și Home Alone II: Lost in New York – rolul mamei disperate în celebrul film de Crăciun i-a asigurat recunoașterea internațională.

Catherine O’Hara, în Home Alone

Delia Deetz în Beetlejuice – contribuind la succesul cult al acestui film regizat de Tim Burton.

Roluri în filmele lui Christopher Guest precum Best in Show și A Mighty Wind, unde abilitatea ei de improvizație a strălucit.

Voce în producții animate precum The Nightmare Before Christmas.

În ultimii ani, O’Hara a continuat să lucreze intens, primind nominalizări Emmy pentru aparițiile în seria Apple TV+ The Studio și în sezonul 2 al serialului The Last of Us de pe HBO.

Catherine O’Hara s-a născut în Toronto, Canada, fiind unul dintre cei șapte copii. A început să apară pe scenă de tânără și și-a construit o carieră impresionantă atât în comedie, cât și în dramă. Ea a fost căsătorită din 1992 cu Bo Welch, designer de producție, și împreună au avut doi fii, Matthew și Luke.

Moartea ei a stârnit un val de emoție în întreaga lume, fani și colegi de breaslă comemorând-o pentru spiritul său comic, profesionalismul și modul în care a influențat o generație de actori și creatori de conținut.

Catherine O’Hara rămâne una dintre cele mai respectate și iubite figuri din industria divertismentului, iar rolurile sale continuă să inspire și să aducă bucurie milioane de oameni din întreaga lume.

Citește și:
Fiul Angelinei Jolie, Pax, apariție rară la Festivalul de Film Sundance. Tânărul îi calcă pe urme mamei sale

Foto: Arhiva ELLE

