Vedete care trăiesc povești de dragoste cu persoane care lucrează în spatele camerelor de filmat

Munca în aceeași industrie artistică le-a adus împreună pe aceste nume celebre.
Aceste nume cunoscute de vedete de mai jos împărtășesc aceeași pasiune pentru industria cinematografică. Iar de aici și până la a avea relații solide și de lungă durată a mai fost un singur pas.
Sibi Blažić a lucrat ca asistenta personală a Winonei Ryder și așa l-a cunoscut ea pe Christian Bale, care a jucat alături de actriță în filmul Little Women din 1994. S-au căsătorit în 2000. Sibi Blažić a fost și model, actriță, dar și cascadoare, lucrând și la filmele soțului ei, The Dark Knight Rises și Ford v Ferrari.
Actrița Maya Rudolph și regizorul Paul Thomas Anderson și-au început relația în 2001. S-au cunoscut la o petrecere care a avut loc după o emisiune Saturday Night Live. Sunt părinții a patru copii: Pearl, Minnie, Jack și Lucille.
Actorul Daniel Day-Lewis a cunoscut-o pentru prima dată pe regizoarea și scenarista Rebecca Miller în 1995, în cadrul unei vizite la ea acasă pentru a-l întâlni pe tatăl ei, dramaturgul Arthur Miller. Daniel Day-Lewis a jucat în adaptarea cinematografică a piesei The Crucible, scrisă de Arthur Miller. În 1996, Daniel Day-Lewis și Rebecca Miller s-au căsătorit. Actorul a jucat în filmul scris și regizat de soția lui, The Ballad of Jack and Rose.
Actorul Rob Lowe și make-up artista Sheryl Berkoff au avut parte de o întâlnire pe nevăzute în 1983, dar care nu s-a încheiat cu intenții de a repeta experiența. În 1989 s-au reîntâlnit cu ocazia thrillerului Bad Influence regizat de către Curtis Hanson. S-au căsătorit în 1991 și au împreună doi copii, Matthew și John Owen.
Ke Huy Quan și Echo Quan s-au cunoscut prin prisma filmului 2046 regizat de Wong Kar-wai. La acel moment, actorul era asistent de regie, iar ea era traducătoare. După ce au lucrat împreună la acel proiect, și-au început relația. La filmul Everything Everywhere All At Once au colaborat din nou, pentru că Ke Huy Quan a fost actorul principal, iar Echo Quan a fost traducătoare de limba chineză pentru film.
Scenograful Bo Welch a fost încurajat de regizorul Tim Burton să îi propună o întâlnire actriței Catherine O’Hara, după ce s-au întâlnit pe platourile de filmare de la Beetlejuice în 1988. Ea a acceptat, iar de acolo lucrurile au decurs cum nu se poate mai bine. S-au căsătorit în 1992 și au împreună doi băieți, pe Matthewși pe Luke.
Actrița Michelle Pfeiffer s-a căsătorit în 1993 cu scenaristul și producătorul David E. Kelley. O persoană a pus la cale prima lor întâlnire, cei doi neștiind că urmează să se vadă unul cu celălalt. Cu toate că prima lor interacțiune nu a decurs conform așteptărilor, potrivit spuselor actriței, iată că în timp au dezvoltat o relație solidă.
Riley Keough, care e fiica regretatei Lisa Marie Presley, și cascadorul Ben Smith-Petersen s-au cunoscut pe platourile de filmare de la Mad Max: Fury Road. Relația lor a început în 2013, iar în 2014 s-au logodit. În februarie 2015 s-au căsătorit. În 2022 pentru Vogue, Riley Keough avea o mulțime de cuvinte de laudă la adresa partenerului ei: „Soțul meu este o persoană atât de bună. Este calm, loial, puternic și sensibil. Este cel mai bun prieten al meu.”
Actrița Kristen Stewart și Dylan Meyer, care este scenaristă, s-au întâlnit pentru prima dată pe un platou de filmare în 2013. Șase ani mai târziu, s-au văzut din nou la petrecerea unui prieten comun. Și-au început relația în 2019, iar în 2021 s-au logodit. În 2025 s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii discrete.
Drama Carlito’s Way regizată de Brian De Palma i-a adus împreună pe John Leguizamo și Justine Maurer. În timp ce el a fost unul dintre actorii principali din film, ea a fost costumiera proiectului. La momentul respectiv, John Leguizamo era într-o relație cu actrița Yelba Osorio, de care a divorțat în 1996. Ulterior, a contactat-o pe Justine Maurer, au ieșit împreună și au realizat că au sentimente unul pentru celălalt. S-au căsătorit în iunie 2003 și au împreună o fiică, Allegra, și un fiu, Lucas.
Foto: Profimedia, Hepta, Arhiva ELLE, PR