Vedete care trăiesc povești de dragoste cu persoane care lucrează în spatele camerelor de filmat

Aceste nume cunoscute de vedete de mai jos împărtășesc aceeași pasiune pentru industria cinematografică. Iar de aici și până la a avea relații solide și de lungă durată a mai fost un singur pas.

1. Christian Bale și Sibi Blažić

Sibi Blažić a lucrat ca asistenta personală a Winonei Ryder și așa l-a cunoscut ea pe Christian Bale, care a jucat alături de actriță în filmul Little Women din 1994. S-au căsătorit în 2000. Sibi Blažić a fost și model, actriță, dar și cascadoare, lucrând și la filmele soțului ei, The Dark Knight Rises și Ford v Ferrari.

2. Maya Rudolph și Paul Thomas Anderson

Actrița Maya Rudolph și regizorul Paul Thomas Anderson și-au început relația în 2001. S-au cunoscut la o petrecere care a avut loc după o emisiune Saturday Night Live. Sunt părinții a patru copii: Pearl, Minnie, Jack și Lucille.

3. Daniel Day-Lewis și Rebecca Miller

Actorul Daniel Day-Lewis a cunoscut-o pentru prima dată pe regizoarea și scenarista Rebecca Miller în 1995, în cadrul unei vizite la ea acasă pentru a-l întâlni pe tatăl ei, dramaturgul Arthur Miller. Daniel Day-Lewis a jucat în adaptarea cinematografică a piesei The Crucible, scrisă de Arthur Miller. În 1996, Daniel Day-Lewis și Rebecca Miller s-au căsătorit. Actorul a jucat în filmul scris și regizat de soția lui, The Ballad of Jack and Rose.

4. Rob Lowe și Sheryl Berkoff

Actorul Rob Lowe și make-up artista Sheryl Berkoff au avut parte de o întâlnire pe nevăzute în 1983, dar care nu s-a încheiat cu intenții de a repeta experiența. În 1989 s-au reîntâlnit cu ocazia thrillerului Bad Influence regizat de către Curtis Hanson. S-au căsătorit în 1991 și au împreună doi copii, Matthew și John Owen.

5. Ke Huy Quan și Echo Quan

Ke Huy Quan și Echo Quan s-au cunoscut prin prisma filmului 2046 regizat de Wong Kar-wai. La acel moment, actorul era asistent de regie, iar ea era traducătoare. După ce au lucrat împreună la acel proiect, și-au început relația. La filmul Everything Everywhere All At Once au colaborat din nou, pentru că Ke Huy Quan a fost actorul principal, iar Echo Quan a fost traducătoare de limba chineză pentru film.

6. Catherine O’Hara și Bo Welch

Scenograful Bo Welch a fost încurajat de regizorul Tim Burton să îi propună o întâlnire actriței Catherine O’Hara, după ce s-au întâlnit pe platourile de filmare de la Beetlejuice în 1988. Ea a acceptat, iar de acolo lucrurile au decurs cum nu se poate mai bine. S-au căsătorit în 1992 și au împreună doi băieți, pe Matthewși pe Luke.

7. Michelle Pfeiffer și David E. Kelley

Actrița Michelle Pfeiffer s-a căsătorit în 1993 cu scenaristul și producătorul David E. Kelley. O persoană a pus la cale prima lor întâlnire, cei doi neștiind că urmează să se vadă unul cu celălalt. Cu toate că prima lor interacțiune nu a decurs conform așteptărilor, potrivit spuselor actriței, iată că în timp au dezvoltat o relație solidă.

8. Riley Keough și Ben Smith-Petersen

Riley Keough, care e fiica regretatei Lisa Marie Presley, și cascadorul Ben Smith-Petersen s-au cunoscut pe platourile de filmare de la Mad Max: Fury Road. Relația lor a început în 2013, iar în 2014 s-au logodit. În februarie 2015 s-au căsătorit. În 2022 pentru Vogue, Riley Keough avea o mulțime de cuvinte de laudă la adresa partenerului ei: „Soțul meu este o persoană atât de bună. Este calm, loial, puternic și sensibil. Este cel mai bun prieten al meu.”

9. Kristen Stewart și Dylan Meyer

Actrița Kristen Stewart și Dylan Meyer, care este scenaristă, s-au întâlnit pentru prima dată pe un platou de filmare în 2013. Șase ani mai târziu, s-au văzut din nou la petrecerea unui prieten comun. Și-au început relația în 2019, iar în 2021 s-au logodit. În 2025 s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii discrete.

10. John Leguizamo și Justine Maurer

Drama Carlito’s Way regizată de Brian De Palma i-a adus împreună pe John Leguizamo și Justine Maurer. În timp ce el a fost unul dintre actorii principali din film, ea a fost costumiera proiectului. La momentul respectiv, John Leguizamo era într-o relație cu actrița Yelba Osorio, de care a divorțat în 1996. Ulterior, a contactat-o pe Justine Maurer, au ieșit împreună și au realizat că au sentimente unul pentru celălalt. S-au căsătorit în iunie 2003 și au împreună o fiică, Allegra, și un fiu, Lucas.

Citește și:

10 celebrități care au fost plătite cu sume fabuloase pentru a scrie cărți despre viața lor

Foto: Profimedia, Hepta, Arhiva ELLE, PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro