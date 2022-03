Actori care au câștigat premii importante pentru primul film în care au jucat

Fie că și-au făcut debutul la vârste fragede sau nu, cert este că în mintea tuturor ne rămâne întipărit primul film în care au jucat actorii noștri preferați. Există exemple de staruri care au câștigat premii prestigioase mult mai târziu în carieră, dar și actori care au obținut recunoaștere și au fost răsplătiți pentru primele roluri pe care le-au interpretat.

1. Natalie Portman – The Professional

În filmul The Professional, Natalie Portman a jucat alături de Jean Reno, Danny Aiello și Gary Oldman. Actrița a interpretat-o pe Mathilda, o fată în vârstă de 12 de ani care formează o legătură cel puțin neobișnuită cu Léon, un asasin profesionist. A primit multe aprecieri la vremea respectivă pentru că a portretizat o tânără în căutarea dreptății și a răzbunării, dar Natalie Portman a vorbit despre experiența neplăcută din timpul filmărilor și despre faptul că fanii au privit-o într-o postură sexualizată. În cadrul Faro Island Film Festival, Natalie Portman a câștigat un premiu pentru performanța ei din filmul lui Luc Besson.

2. Glenn Close – The World According To Garp

Glenn Close a jucat-o pe Jenny Fields în pelicula The World According To Garp. Pentru interpretarea ei, actrița a câștigat două premii, dar a fost nominalizată și la Oscar la categoria cea mai bună actriță într-un rol secundar. De asemenea, după acel rol, a fost nominalizată la Oscar și pentru interpretările din The Big Chill, The Natural și Fatal Attraction.

3. John Malkovich – Places In The Heart

John Malkovich și-a făcut debutul pe Broadway în 1984 în Death of a Salesman alături de Dustin Hoffman. În același an, actorul a apărut și în primul său lungmetraj, Places In The Heart, care urmărește o văduvă din Texas, din 1930, care își dorește să își salveze ferma. Pentru rolul din film, John Malkovich a fost recompensat cu patru premii și a primit o nominalizare la Oscar la categoria cel mai bun actor într-un rol secundar.

4. Edward Norton – Primal Fear

Foarte mulți actori au dat probă pentru personajul Aaron Stampler din filmul Primal Fear, printre aceștia numărându-se și Matt Damon și James Marsden. În cele din urmă, rolul a fost luat de către Edward Norton. Actorul a primit nouă premii pentru performanța sa, inclusiv un Glob de Aur, dar a fost nominalizat și la Oscar la categoria cel mai bun actor într-un rol secundar.

5. Hailee Steinfeld – True Grit

La vârsta de 13 ani, Hailee Steinfeld a jucat-o pe Mattie Ross, o adolescentă dornică de răzbunare în filmul True Grit. Din distribuția peliculei mai fac parte Matt Damon și Jeff Bridges. Acest rol a venit cu multiple oportunități pentru Hailee Steinfeld, primind și o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar. După interpretarea aceasta, și-a consolidat și o carieră în muzică. Nu a ignorat actoria pentru că a mai apărut în filmele The Edge of Seventeen, Begin Again și Pitch Perfect 2.

6. Anna Paquin – The Piano

Anna Paquin avea 9 ani atunci când a impresionat cu interpretarea din The Piano. A interpretat-o pe Flora McGrath în această peliculă regizată de Jane Campion, care include o distribuție formată din Sam Neil, Holly Hunter și Harvey Keitel. A câștigat un Oscar la categoria cea mai bună actriță în rol secundar. Paquin a decis să facă o pauză timp de trei ani după acest film, ulterior apărând în Fly Away Home în 1996.

7. Barbra Streisand – Funny Girl

În filmul biografic Funny Girl, Barbra Streisand a jucat-o pe Fanny Brice, o actriță de comedie care a devenit o adevărată vedetă pe Broadway. Pelicula redă atât povestea ei de viață, cât și relația complicată cu Nicky Arnstein. Barbra Streisand, care are și nenumărate premii Grammy, a câștigat patru premii pentru această interpretare, printre care și pentru cea mai bună actriță într-un rol principal la Oscar.

8. Julie Andrews – Mary Poppins

Julie Andrews a fost reticentă inițial și nu și-a dorit să accepte rolul din Mary Poppins din cauza sarcinii. Însă, Walt Disney a convins-o, iar producția a așteptat până când a născut. A fost una dintre peliculele care a avut cele mai mari încasări ale Disney de la vremea respectivă. Interpretarea actriței a fost răsplătită cu șase premii, printre care și unul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal la Oscar.

9. Jennifer Hudson – Dreamgirls

Jennifer Hudson a interpretat-o pe Effie White în Dreamgirls, peliculă în care a jucat alături de Beyoncé și Eddie Murphy. Filmul surprinde trei femei talentate care ajung în topurile muzicale. Jennifer Hudson a primit aprecieri, reușind să impresioneze și datorită cântecelor interpretate. A câștigat un premiu la categoria cea mai bună actriță într-un rol secundar la Oscar pentru această performanță.

10. Lupita Nyong’o – 12 Years A Slave

La scurt timp după terminarea masterului la Yales School of Drama în 2012, Lupita Nyong’o a primit rolul lui Patsey în 12 Years a Slave. Actrița a fost recompensată cu foarte multe premii din partea industriei, iar fanii ei nu au fost deloc surprinși atunci când a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar la Oscar.

Foto: PR

