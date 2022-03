10 roluri emblematice jucate de cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood

Actrițele de mai jos au avut ocazia de a juca în nenumărate filme și au demonstrat că pot jongla cu ușurință cu mai multe tipologii de personaje. Dar, dincolo de carierele impresionane pe care le au, rămân în ochii publicului datorită interpretării unui rol emblematic.

1. Katie Holmes – Joey Potter în Dawson’s Creek

Katie Holmes a cunoscut celebritatea odată cu drama Dawson’s Creek care surprinde poveștile a patru adolescenți în timp ce se confruntă cu provocările și dificultățile specifice acestei perioade. În acest serial, actrița a interpretat-o timp de șase sezoane pe Joey Potter. Ulterior, Katie Holmes a jucat în mai multe producții, inclusiv în filmul Batman Begins, regizat de Christopher Nolan. Însă, chiar și așa, va rămâne în mintea publicului cu rolul din Dawson’s Creek.

2. Emma Watson – Hermione Granger în Harry Potter

Seria Harry Potter a fost, este și va rămâne un real fenomen la nivel internațional, fiind considerată una dintre cele mai apreciate francize din istoria cinematografiei. Emma Watson avea în jur de 10 ani atunci când a intrat în pielea personajului Hermione Granger, de care mulți își aduc aminte și astăzi. În 2017 a interpretat-o pe Belle în Beauty and the Beast, iar în 2019 a jucat-o pe Meg March în Little Women. Pe lângă cariera în actorie, este și activistă și feministă, iar de-a lungul anilor a militat pentru egalitatea femeilor și drepturile comunității LGBTQ+.

3. Sarah Jessica Parker – Carrie Bradshaw în Sex and the City

În 1998, Sarah Jessica Parker a obținut rolul lui Carrie Bradshaw în Sex and the City și cu siguranță nu își imagina atunci amploarea pe care o va lua serialul sau personajul său. După terminarea serialului, actrița a activat în continuare în această industrie, dar s-a orientat și către modă. Deși au existat și reacții negative după ce a apărut continuarea serialului, And Just Like That…, mulți considerând că nu a fost pusă în valoare, personajul ei va rămâne unul important.

4. Leighton Meester – Blair Waldorf în Gossip Girl

Când vine vorba de drame cu și despre adolescenți, serialul Gossip Girl face parte din această categorie. Leighton Meester a jucat-o pe Blair Waldorf timp de șase sezoane, care a ajuns să fie considerat un personaj apreciat, dar și detestat pentru alegerile din viața personală. Actrița a mai jucat și în The Roommate, Monte Carlo, însă rolurile din acestea nu i-au impresionat pe fanii ei.

5. Carrie Fisher – Prințesa Leia în Star Wars

Regretata actriță Carrie Fisher avea 20 de ani atunci când a interpretat-o pentru prima dată pe Prințesa Leia în Star Wars. Cu toate că s-a bucurat de o carieră impresionantă la Hollywood, Carrie Fisher va rămâne întipărită în memoria tuturor celor care au văzut de-a lungul timpului filmele în care a jucat cu rolul din Star Wars.

6. Kristen Stewart – Bella Swan în Twilight

Printre cele mai populare francize din istoria cinematografiei se numără și Twilight. Kristen Stewart a interpretat-o pe Bella Swan, iar personajul ei a fost pe de o parte apreciat, iar pe de altă parte detestat. Dincolo de părerile împărțite, actrița rămâne asociată cu acel rol. După încheierea francizei, actrița a fost distribuită în mai multe filme, cum ar fi în Spencer, în care interpretat-o pe Prințesa Diana, peliculă care de altfel a stârnit destule controverse.

7. Sophia Bush – Brooke Davis în One Tree Hill

Sophia Bush a jucat-o timp de nouă ani pe Brooke Davis în serialul One Tree Hill, iar publicul a putut vedea pe parcursul acestuia evoluția actriței și a personajului ei. Ea a mai jucat și în filme, printre care Stay Alive, John Tucker Must Die, The Hitcher. Dar, indiferent de rolurile pe care le-a interpretat de-a lungul anilor, în ochii fanilor va rămâne Brooke Davis.

8. Jamie Lee Curtis – Laurie Strode în Halloween

Jamie Lee Curtis avea 19 ani atunci când a jucat în filmul Halloween din 1978, fiind și pentru prima dată când a intrat în pielea personajului Laurie Strode. Acum, este recunoscută datorită acestui rol pe care l-a interpretat de mai multe ori în ultimii 40 de ani. În cariera ei, a bifat mai multe filme, însă fanii se vor raporta mereu la personajul Laurie Strode atunci când se vor gândi la actrița Jamie Lee Curtis.

9. Jennifer Aniston – Rachel Green în Friends

Fără îndoială, Jennifer Aniston este faimoasă pentru serialul-fenomen Friends. A interpretat-o pe Rachel Green și este unul dintre cele mai bune roluri ale ei. Actrița a putut fi văzută în mai multe pelicule care au înregistrat un succes la box office, precum Just Go with It și Marley & Me.

10. Emilia Clarke – Daenerys Targaryen în Game Of Thrones

Succesul serialului Game Of Thrones a contribuit la recunoașterea și aprecierea internațională de care s-a bucurat Emilia Clarke pentru felul în care a portretizat-o pe Daenerys Targaryen. Ea și-a continuat cariera în actorie și a jucat în Solo: A Star Wars Story sau în filme romantice precum Me Before You și Last Christmas. Dar, Daenerys Targaryen rămâne rolul iconic jucat de Emilia Clarke.

