Staruri care au vorbit public despre decizia lor de a renunța temporar sau definitiv la actorie

Și celebritățile simt uneori nevoia de a lua câte o pauză de la activitatea lor, mai ales dacă se află constant în atenția publicului, resimțind din plin presiunea industriei și nevoia de a satisface așteptările publicului. Unele staruri au ales să facă o pauză de la actorie, astfel încât să se dedice altor lucruri sau vieții personale și să revină atunci când li se oferă proiectele la care visează.

1. Channing Tatum

Channing Tatum a dezvăluit într-un interviu pentru Variety că plănuia să renunțe încă din 2018, an în care a anunțat că se desparte de Jenna Dewan, la cariera pe care a consolidat-o în actorie. El a luat o pauză după ce a trecut prin momente dificile după ce a filmat patru pelicule consecutiv, inclusiv 22 Jump Street (2014) și Jupiter Ascending (2015). „Am făcut patru filme fără să am timp liber. În ultimele două filme nu am fost atât de bun pe cât mi-am dorit pentru că nu mai aveam energie. (…) Am câștigat și niște bani și mi-am permis să fac un pas în spate și să-mi dau seama ce este viața”, a declarat Channing Tatum.

2. Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow anunța în anul 2016 că face o pauză de la actorie. Voia să se concentreze pe brand-ul ei de lifestyle, Goop, lansat în 2008, și care de-a lungul anilor nu a fost lipsit de controverse. Deși nu are în plan neapărat să se dedice complet carierei care a consacrat-o, nu refuză complet această idee, mai ales dacă soțul ei, Brad Falchuck, co-producătorul serialelor American Horror Story și Glee, ar scrie un scenariu de care ar fi încântată. „Dacă soțul meu scrie ceva și își dorește să fac asta, atunci o voi face. Nu pot spune niciodată „niciodată”, povestea Paltrow în cadrul No Filter With Naomi. De atunci a mai bifat câteva roluri, cum ar fi în serialul The Politician.

3. Eva Mendes

După ce a devenit mamă, Eva Mendes a preferat să își concentreze atenția asupra vieții de familie și creșterii celor două fiice pe care le are alături de Ryan Gosling. Ultima peliculă în care a jucat este Lost River, din 2014, regizată de soțul ei. Într-un mesaj publicat pe contul personal de Instagram, Eva Mendes a dezvăluit motivul pentru care nu a mai fost văzută pe marile ecrane. „Acum, mamă fiind, sunt multe roluri pe care nu le-aș mai accepta. Sunt multe subiecte cu care nu vreau să fiu asociată, lucru care îmi limitează alegerile și sunt ok cu acest lucru. Acum vreau să fiu un bun exemplu pentru fiicele mele.”

4. Jennifer Lawrence

Și Jennifer Lawrence se numără printre starurile care au luat la un moment dat o pauză de la actorie. În 2018, povestea că va face acest pas pentru că își dorește să se implice mai mult în politică. A făcut echipă cu o organizație, Represent.Us, care încerca să îi încurajeze pe tineri să fie activi în politica de la nivel local.

5. Matt Damon

Matt Damon spunea în 2016 că plănuiește să facă o pauză de la actorie de un an pentru a se dedica familiei sale. La vremea respectivă, actorul mărturisea că își luase angajamentul mai multor proiecte care au fost unul după altul, iar relația cu familia lui avusese de suferit din cauza acestui lucru.

6. Ryan Gosling

Ryan Gosling dezvăluia în 2013 că nu va mai fi implicat într-un proiect, cel puțin o perioadă, pentru că lucrase mult prea mult. „Mi-am pierdut perspectiva asupra a ceea ce fac. Cred că este bine pentru mine să iau o pauză. Am nevoie de o pauză la fel de mult pe cât îmi imaginez că are nevoie și publicul”, spunea Gosling într-un interviu cu Jake Coyle. Dar în 2015 a revenit în filmul The Big Short.

7. Tom Hiddleston

Tom Hiddleston, cunoscut în special pentru rolurile din The Night Manager și Avengers, a luat în urmă cu câțiva ani decizia de a lua o pauză de la actorie. „Am interpretat atât de mulți oameni diferiți în atât de multe părți ale lumii și este foarte important să distingem ceea ce este real în propria viață”, declara actorul pentru Empire.

8. Freddie Prinze Jr.

Freddie Prinze Jr. este unul dintre actorii care s-a bucurat de aprecieri din partea publicului la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000. În ciuda notorietății de care avea parte, a luat o pauză de la actorie pentru a se concentra pe viața de familie. „Nu mi-a lipsit deloc actoria atunci când am renunțat. Au apărut copiii și, neavând un tată, a fost important pentru mine să fiu un tată prezent”, povestea pentru People.

9. Eddie Murphy

După ce a câștigat premiul Zmeura de Aur, Eddie Murphy a luat o pauză de la actorie. Simțea nevoia de a-și reevalua munca. Chiar dacă intenționa ca pauza să dureze un an, în realitate a fost mai lungă. „M-am gândit că poate este timpul să iau o pauză. Voiam să fac o pauză de un an, dar au trecut șase ani”, declara Eddie Murphy în podcastul WTF with Marc Maron.

10. Jessica Alba

La fel ca în cazul multor alte staruri, și Jessica Alba a preferat să se implice creșterii copiilor și să se îndepărteze de actorie. După ce a născut-o în 2008 pe fiica ei, Honor, a realizat că nu se mai putea întoarce la ce făcea înainte. „Pur și simplu nu puteam. Nu mă mai interesa la fel ca înainte”, a spus Jessica Alba într-un interviu pentru Romper.

