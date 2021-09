Cele mai mari regrete din carieră! Actorii care au dezvăluit rolurile pe care ar fi vrut să le joace

Deși am putea crede că actorii de la Hollywood ajung să interpreteze toate rolurile pe care ei le-au visat vreodată, adevărul este cu totul altul. În timp ce unora li s-a îndeplinit dorința de a juca rolul visurilor lor, alții s-au împăcat cu ideea că alți actori și-au pus în valoare talentul pentru a juca personajul lor preferat.

1. Daniel Radcliffe

Faimoasa serie Harry Potter i-a adus celebritatea actorului Daniel Radcliffe, însă dincolo de personajul cu care este asociat și în ziua de astăzi, el a pus ochii pe un alt erou, și anume Spider-Man. În 2016, actorul povestea pentru Metro.co.uk: „Aș fi fost un Spider-Man foarte bun. Dar sunt fericit să îl văd pe Tom Holland cum îl joacă. Este fantastic.” Putem spune chiar că Daniel Radcliffe este un fan al personajului, având în vedere că în 2014 a luat parte la Comic-Con deghizat în Spider-Man.

2. Viola Davis

Viola Davis a visat să o interpreteze pe Nora, personajul principal din A Doll’s House, într-o producție de pe Broadway. Despre acest rol actrița declara pentru Vulture: „Este un rol frumos. Este extraordinar.”

3. Tom Holland

Pentru Tom Holland, dacă ar avea oportunitatea de a juca un „James Bond mai tânăr”, ar fi „un vis devenit realitate” și ar accepta propunerea fără să stea pe gânduri. Într-un interviu la o emisiune radio, actorul a spus că este conștient de cât de norocos este pentru faptul că îl interpretează pe Spider-Man.

4. Scarlett Johansson

Scarlett Johansson și-a dorit să interpreteze o prințesă Disney. În 2016, în cadrul unui interviu pentru New York Times, actrița mărturisea că ea și fiica ei „împărtășesc acest vis.” Însă, în ciuda acestei dorințe, Johansson a remarcat că visul ei „probabil că nu se va îndeplini” niciodată pentru că a avut intenția de a juca un astfel de personaj, însă nimeni nu a luat-o în considerare.

5. Jennifer Lawrence

Actrița Jennifer Lawrence a dezvăluit în 2012 pentru Interview care este rolul pe care visa să îl joace. Este vorba despre Bridget Jones. În seria Bridget Jones, rolul principal e jucat de Renée Zellweger. În ciuda faptului că actriței Jennifer Lawrence i-au plăcut foarte mult filmele și le consideră unele „de care nu te poți plictisi niciodată”, ea a spus că nu ar vrea niciodată să o înlocuiască pe Renée Zellweger.

6. Halle Berry

Halle Berry și-a dorit să o joace pe activista Angela Davis. În 2017, la Essence Fest, actrița povestea că Davis era „o femeie pe care i-ar fi făcut cu adevărat plăcere să o interpreteze”, însă a adăugat că nu era sigură că se poate întâmpla acest lucru, considerând să nu are vârsta potrivită pentru acest rol.

7. Chris Evans

Chris Evans a mărturisit pentru Hollywood Reporter că și-a dorit să fie distribuit într-un musical și i-ar fi plăcut să preia rolul lui Orin Scrivello, medicul dentist malefic din Little Shop of Horrors. Încă din februarie 2020, actorul se află în negocieri pentru a-l juca pe Scrivello în remake-ul lui Greg Berlanti al peliculei.

8. Millie Bobby Brown

Actrița Millie Bobby Brown, cunoscută pentru rolul din serialul Stranger Things, dezvăluia în timpul promovării filmului Enola Holmes că ar vrea să o joace pe Amy Winehouse în filmul biografic. În cadrul unui interviu, Millie spunea că Amy Winehouse este o artistă iconică pentru întreaga cultură a muzicii și că a fost afectată de povestea ei de viață.

9. Keanu Reeves

Înainte ca Hugh Jackman să îl joace pe Wolverine, Keanu Keeves visa să joace el acest personaj. Deși își dorea să interpreteze pe marile ecrane un supererou, actorul spunea că este mult prea târziu să facă asta și că este împăcat cu această idee.

10. Constance Wu

Și Constance Wu visa să joace un personaj din Little Shop of Horrors, rolul ales de ea fiind Audrey. În 2016, actrița spunea pentru The Cut că ar fi interesant dacă ar interpreta-o. Atunci când i s-a spus că ar trebui să își încerce norocul, Wu a spus că nu consideră că este suficient de celebră pentru a interpreta acest personaj.

