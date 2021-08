Scarlett Johansson a născut. Ce nume simpatic i-a dat copilului?

Scarlett Johansson a născut primul său copil din mariajul cu starul Saturday Night Live Colin Jost. Actrița, celebră pentru rolurile din Black Widow, Lost in Translation sau Her, mai are o fiică în vârstă de 6 ani, Rose, din căsnicia sa cu Romain Dauriac, care a durat din 2014 până în 2017. Johansson a mai fost căsătorită în trecut cu Ryan Reynolds, între 2008 și 2011.

Scarlett Johansson a născut după ce a încercat să își țină secretă sarcina, despre care publicația Page Six a raportat de-abia în luna iulie. Site-ul arăta la vremea respectivă că actrița în vârstă de 36 de ani ar aștepta un copil, împreună cu partenerul său. Cei doi s-au căsătorit cu mare discreție în octombrie 2020, după o relație de trei ani.

Zvonurile despre sarcină au început atunci când actrița nu a participat la premierele și interviurile promoționale pentru pelicula Black Widow, în care aceasta joacă. La acel moment, diverse publicații s-au întrebat dacă absența ei din turneul de promovare al unui proiect major Marvel/Disney, la actrița a lucrat și ca producătoare, nu ascunde o posibilă sarcină. Totuși, aceasta a apărut în interviuri pe Zoom pentru The Tonight Show, cu Jimmy Fallon, și pentru Late Night, cu Seth Meyers.

Vestea că Scarlett Johansson a născut vine chiar în mijlocul unei controverse legate de munca acesteia pentru Black Widow. Actrița dă în judecată compania Disney, datorită faptului că aceasta i-ar fi încălcat contractul atunci când a decis să distribuie filmul și pe platforma Disney+.

Anunțul oficial că Scarlett Johansson a născut a venit chiar de la soțul său, Colin Jost, care a scris pe Instagram: „ok ok avem un copil. Numele lui este Cosmo. Îl iubim foarte mult.” Tot el a fost cel care a și confirmat sarcina, în urmă cu mai puțin de o săptămână, în mijlocul unui spectacol de stand-up pe care îl susținea în Connecticut: „vom avea un copil, e emoționant.”, a spus acesta.

View this post on Instagram A post shared by Colin Jost (@colinjost)

Foto: arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro