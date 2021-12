Cupluri de pe ecrane care au stârnit controverse în viața reală

Multe cupluri din filme și seriale au avut o chimie incredibilă, motiv pentru care zvonurile că ar fi împreună și în viața reală nu au întârziat să apară. Dacă despre unii actori știm că și-au găsit dragostea pe platourile de filmare, despre aceștia de mai jos putem spune că fie au fost extrem de discreți cu privire la o posibilă relație, fie pur și simplu și-au luat rolurile în serios.

1. Marion Cotillard și Brad Pitt

Multă vreme au existat suspiciuni potrivit cărora Marion Cotillard și Brad Pitt, care au jucat împreună în filmul Allied din 2016, ar fi fost într-o relație, dar și că aventura lor ar fi fost motivul pentru care actorul și Angelina Jolie au divorțat. Scenele de dragoste din peliculă au alimentat aceste speculații. În plus, au fost și voci care au comparat acea situație cu cea în care Pitt a divorțat de Jennifer Aniston pentru a fi cu Angelina Jolie. La vremea respectivă, Marion Cotillard a infirmat zvonurile într-un mesaj publicat pe Instagram, în care a și anunțat că ea și Guillaume Canet vor deveni din nou părinți.

2. Lady Gaga și Bradley Cooper

Lady Gaga și Bradley Cooper ne-au oferit o performanță de excepție în filmul A Star Is Born. Chiar dacă au declarat cu mai multe ocazii că sunt prieteni, interpretarea romantică și extrem de convingătoare a piesei Shallow pe scena Premiilor Oscar din 2019 ne-a făcut să ne întrebăm dacă nu ar forma și un cuplu în viața reală. Chimia dintre cele două vedete nu putea fi contestată, însă amândoi au muncit din greu pentru ca dragostea de pe micile ecrane să fie continuată și în cadrul acelui recital. „Ca interpretă și ca actriță, bineînțeles că am vrut ca oamenii să creadă că suntem îndrăgostiți. Am vrut ca dragostea să treacă dincolo de camerele de filmat și fiecare televizor pe care era vizionat show-ul”, spunea artista pentru ELLE US în 2019.

3. Will Smith și Margot Robbie

Will Smith și Margot Robbie au interpretat rolurile principale în filmul Focus. Au existat zvonuri conform cărora între ei ar fi fost mai mult decât o simplă prietenie, mai ales după ce au fost văzuți într-o cabină foto la o petrecere în New Orleans, iar ipostazele în care au fost surprinși ne-au făcut să ne punem întrebări. Cei doi nu au discutat despre aceste speculații, însă fanii lor erau convinși că au avut o aventură în viața de zi cu zi.

4. Blake Lively și Ben Affleck

Cât timp Blake Lively și Ben Affleck filmau pentru filmul The Town, paparazzi păreau să îi surprindă mereu împreună. Erau foarte apropiați, iar speculațiile că ar forma un cuplu în viața reală au fost evidențiate după ce actorul a făcut câteva declarații surprinzătoare despre Blake Lively într-un interviu: „Este fabuloasă, după cum puteți vedea, este o tânără minunată. Am jucat împreună în The Town și a fost grozavă”, spunea el în cadrul Anderson Live. Chiar dacă ar fi fost ceva mai mult între ei, nu au vorbit despre acest lucru.

5. Jennifer Lawrence și Chris Pratt

Anna Faris a fost rănită de zvonurile care circulau în 2016 potrivit cărora soțul ei de la acea vreme, Chris Pratt, avea o aventură cu Jennifer Lawrence, alături de care actorul a jucat în Passengers. În cartea publicată de Faris, Unqualified, spune că acele bârfe din presă au făcut-o „să se simtă nesigură.” În 2018, Lawrence a dezmințit speculațiile în cadrul unui interviu pentru un post de radio. „Nu am avut niciodată o aventură cu Chris Pratt în timpul filmărilor pentru Passengers.” Actrița a adăugat cu altă ocazie faptul că s-a simțit vinovată pentru scena de dragoste din film pentru că atunci actorul încă era căsătorit cu Anna Faris.

6. Linda Cardellini și Jason Segel

În serialul Freaks and Geeks, Nick Andopolis, jucat de Jason Segel, a fost îndrăgostit de Linsday, interpretată de Linda Cardellini. Scena în care Nick îi face o serenadă a fost multă vreme în mintea fanilor care au sperat ca ei să fie împreună în viața reală. La câțiva ani după ce serialul a fost anulat, cei doi au ajuns să se întâlnească. Mulți au crezut că inspirația filmului Forgetting Sarah Marshall scris de Jason Segel a fost despărțirea de Linda Cardellini. Însă, actorul a declarat ulterior pentru Los Angeles Times că actrița a fost „o iubită minunată”, semn că între ei nu au existat resentimente.

7. Michelle Pfeiffer și John Malkovich

Michelle Pfeiffer și John Malkovich au cucerit inimile multora cu scenele din filmul Dangerous Liasions din 1988. Zvonurile de la acea vreme susțineau că actorul ar fi înșelat-o pe soția lui de atunci, Glenne Headley, cu Michelle Pfeiffer. După câțiva ani, a negat că ar fi avut o relație cu ea.

8. Amanda Bynes și Channing Tatum

Amanda Bynes și Channing Tatum au jucat împreună în She’s the Man și s-a zvonit că ar fi avut o relație în timpul filmărilor. Într-un interviu din 2006, din cadrul promovării peliculei, cei doi păreau că flirtează. Nu au confirmat sau infirmat vreodată că ar fi format un cuplu, însă au apărut și fotografii în care se sărută. Pe de altă parte, actorul a susținut-o pe Bynes în lupta ei cu problemele de sănătate mintală. „O iubesc. E atât de talentată și de specială”, spunea Channing Tatum în 2018 pentru Entertainment Tonight.

9. Carrie Fisher și Harrison Ford

Fanii Star Wars și-ar fi dorit ca actrița Carrie Fisher, recunoscută pentru rolul său iconic, al Prințesei Leia, și Harrison Ford, care l-a jucat pe Han Solo, să fie împreună în viața reală. Atunci când au apărut aceste speculații, Ford era căsătorit cu prima lui soție, Mary Marquardt. Carrie Fisher a vorbit despre această presupusă aventură care ar fi durat trei luni în cartea ei, The Princess Diarist. „Am fost Han și Leia în timpul săptămânii și Carrie și Harrison în weekend.”

10. Regé-Jean Page și Phoebe Dynevor

Scenele pasionale din Bridgerton cu Ducele de Hastings și Daphne Bridgerton, personajele jucate de Regé-Jean Page și Phoebe Dynevor, au stârnit curiozitatea tuturor datorită chimiei incredibile dintre cei doi. Aceștia au acordat un interviu comun pentru Access, în cadrul căruia au dezbătut și zvonurile conform cărora ar forma un cuplu și în spatele camerelor de filmat. „Toate scânteile pe care le vedeți între noi vin din superbele scenarii pe care le-am primit, așa că eu cred că acest material regizat este mai mult decât suficient”, a declarat actorul.

Foto: PR

