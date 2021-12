Ben Affleck, declarații surprinzătoare despre dependența de alcool și căsătoria cu Jennifer Garner

Invitat în cadrul emisiunii de radio Howard Stern Show, Ben Affleck a vorbit deschis despre dependența de alcool cu care s-a confruntat în timpul mariajului cu Jennifer Garner. Acesta a mărturisit că, dacă ar fi rămas în relația cu actrița în vârstă de 49 de ani, probabil că ar fi continuat să consume alcool.

Actorul a mărturisit și că a încercat să își salveze căsnicia, dar că, în ciuda tuturor eforturilor pe care ambii le-au depus, relația lor nu a mai funcționat.

„Am avut o căsnicie care nu a mers. Cu o persoană pe care o iubesc și o respect, dar cu care nu ar fi trebuit să mai fiu căsătorit. Am încercat. Am încercat. Am încercat pentru că aveam copii. Amândoi am simțit că acesta nu este exemplul de căsnicie pe care copiii noștri ar trebui să îl vadă”, a mai spus Affleck.