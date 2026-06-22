Ce sumă fabuloasă ar fi câștigat Brooklyn Beckham din reclama care a adâncit conflictul cu părinții săi

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Brooklyn Beckham ar fi câștigat o sumă considerabilă pentru a apărea într-o reclamă la aplicația de livrare de mâncare Doordash, difuzată în timpul World Cup FIFA 2026, în care făcea aluzie la conflictul deschis pe care îl are cu familia sa, adăugând la tensiunile crescânde dintre el și părinții săi celebri, David și Victoria Beckham.

Reclama cu pricina i-a adus nu doar o adâncire a conflictului care pare acum aproape ireconciliabil, dar și prejudicii de imagine, dat fiind faptul că fanii fiului cel mare al familiei Beckham nu au primit prea bine apariția acestuia în respectivul material. Comentariile postate la clipul publicat de Brooklyn Beckham pe contul său de Instagram nu au fost dintre cele mai favorabile, internauții acuzându-l pe acesta că vinde scandalul din familie pentru bani prin intermediul reclamei în care sugerează că nu va merge la meciurile de la Cupa Mondială (unde tatăl său, fost mare fotbalist, a participat, în public, deja) pentru a evita să se întâlnească cu propria familie, așa încât își va dărui biletele.

Se pare însă că Brooklyn Beckham a câștigat o sumă care să îl facă să treacă peste comentariile dezaprobatoare, surse dezvăluind pentru publicația Page Six că acesta ar fi primit peste 1 milion de dolari pentru respectiva apariție.

Beckham a postat un teaser al reclamei cu pricina săptămâna trecută, la scurt timp după ce sora sa cea mică, Harper, a fost fotografiată făcând o vizită neanunțată la el acasă, aparent în speranța că va reuși să aplaneze certurile din cadrul familiei. Momente mai târziu, fata a fost văzută plecând de la ușă, pentru că nu ar fi fost lăsată să intre. O postare ulterioară a lui Brooklyn Beckham arăta că acesta era plecat la New York, la festivalul Tribeca, la acel moment.

O sursă apropiată familiei ar fi declarată că „Să faci o reclamă bazată pe înstrăinarea ta de familie ca și cum ar fi o glumă, când familia e devastată și sora ta și bunicii tăi sunt de neconsolat, e îngrozitor. Doordash (aplicația de livrare, n.red.) ar trebui să se mai gândească, cu siguranță, la această reclamă.”

În schimb, Doordash a publicat miercurea trecută întreaga reclamă în cadrul căreia Brooklyn Beckham este văzut înmânând unui livrator bilete la meciuri, și spunându-i: „Astea pot merge la altcineva. Du-le cuiva care se va distra.” Campania implică un soi de joc în care consumatorii pot urma o serie de indicii pentru a face rost de bilete.

O sursă apropiată de Brooklyn Beckham a dezvăluit că acesta ar fi câștigat în jur de 1 milion de dolari.

„E puțin lipsit de gust, dar orice îi aduce bani e bun – arată că brand-ul lui personal înflorește.”

Experții în publicitate și marketing au lăudat între timp campania brand-ului, arătând că orice poate aduce atât de multă atenție face bine companiei. În plus, aceștia au mizat și pe umorul implicat în respectiva reclamă, dar și pe faptul că toate familiile au certuri uneori.

În schimb, se pare că familia Beckham nu a primit bine inițiativa. Aceasta vine după ce conflictul cu Brooklyn Beckham s-a adâncit considerabil în ultima vreme, culminând în această iarnă, când fiul cel mare al lui David și al Victoriei Beckham a relatat, prin intermediul unei postări, motivele pentru care s-a ajuns la tensiuni. Acesta a acuzat-o pe mama sa, Victoria Beckham, că s-ar fi comportat inadecvat la nunta lui cu Nicola Peltz și că, înainte de nuntă, i-ar fi frânt inima alesei sale atunci când a decis pe ultima sută de metri că nu îi va mai face rochia de mireasă.

La momentul respectiv Brooklyn declara că își dorește pace, intimitate și fericire, însă se pare că a reconsiderat aceste lucruri, dat fiind faptul că acum, impulsionat de o sumă considerabilă, e dispus să vândă scandalul din familie într-o reclamă. Fanii l-au criticat intens de atunci, arătând că Brooklyn a capitalizat întotdeauna renumele părinților săi, construindu-și o carieră de chef aspirant și lansând o afacere cu sosuri.

În urmă cu un an, Brooklyn Beckham și Nicola Peltz au angajat un avocat celebru, care a lucrat în trecut cu Meghan Markle și cu Prințul Harry, pentru a-i ajuta să combată efectele negative ale scandalului. Se pare însă că specialista nu a fost anunțată de această reclamă, care a fost gestionată de Gersh Agency. Managerul agenției declara că „Brooklyn este un antreprenor și a pășit într-un nou capitol al vieții sale, iar noi suntem încântați să avem ocazia să lucrăm cu el ca să îi dezvoltăm toate aspectele brand-ului.”

De curând, David Beckham a refuzat să răspundă întrebărilor presei privind conflictul cu fiul său, în vreme ce Brooklyn a acuzat familia că a trimis-o acasă la el pe Harper doar pentru ca aceasta să fie surprinsă de paparazzi într-o postură umilitoare, care îl va pune pe el într-o lumină proastă.

Recent, Brooklyn Beckham a devenit foarte atașat de socrii săi, miliardarul Nelson Peltz (despre a cărui avere poți citi mai multe aici) și soția acestuia.

Foto: Arhiva ELLE

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