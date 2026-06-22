Ce sumă fabuloasă ar fi câștigat Brooklyn Beckham din reclama care a adâncit conflictul cu părinții săi

Brooklyn Beckham ar fi câștigat o sumă uriașă pentru o simplă apariție într-o reclamă... în care își ironiza relația cu părinții săi, David și Victoria Beckham.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Ce sumă fabuloasă ar fi câștigat Brooklyn Beckham din reclama care a adâncit conflictul cu părinții săi

Brooklyn Beckham ar fi câștigat o sumă considerabilă pentru a apărea într-o reclamă la aplicația de livrare de mâncare Doordash, difuzată în timpul World Cup FIFA 2026, în care făcea aluzie la conflictul deschis pe care îl are cu familia sa, adăugând la tensiunile crescânde dintre el și părinții săi celebri, David și Victoria Beckham.

Reclama cu pricina i-a adus nu doar o adâncire a conflictului care pare acum aproape ireconciliabil, dar și prejudicii de imagine, dat fiind faptul că fanii fiului cel mare al familiei Beckham nu au primit prea bine apariția acestuia în respectivul material. Comentariile postate la clipul publicat de Brooklyn Beckham pe contul său de Instagram nu au fost dintre cele mai favorabile, internauții acuzându-l pe acesta că vinde scandalul din familie pentru bani prin intermediul reclamei în care sugerează că nu va merge la meciurile de la Cupa Mondială (unde tatăl său, fost mare fotbalist, a participat, în public, deja) pentru a evita să se întâlnească cu propria familie, așa încât își va dărui biletele.

Se pare însă că Brooklyn Beckham a câștigat o sumă care să îl facă să treacă peste comentariile dezaprobatoare, surse dezvăluind pentru publicația Page Six că acesta ar fi primit peste 1 milion de dolari pentru respectiva apariție.

Beckham a postat un teaser al reclamei cu pricina săptămâna trecută, la scurt timp după ce sora sa cea mică, Harper, a fost fotografiată făcând o vizită neanunțată la el acasă, aparent în speranța că va reuși să aplaneze certurile din cadrul familiei. Momente mai târziu, fata a fost văzută plecând de la ușă, pentru că nu ar fi fost lăsată să intre. O postare ulterioară a lui Brooklyn Beckham arăta că acesta era plecat la New York, la festivalul Tribeca, la acel moment.

O sursă apropiată familiei ar fi declarată că „Să faci o reclamă bazată pe înstrăinarea ta de familie ca și cum ar fi o glumă, când familia e devastată și sora ta și bunicii tăi sunt de neconsolat, e îngrozitor. Doordash (aplicația de livrare, n.red.) ar trebui să se mai gândească, cu siguranță, la această reclamă.”

În schimb, Doordash a publicat miercurea trecută întreaga reclamă în cadrul căreia Brooklyn Beckham este văzut înmânând unui livrator bilete la meciuri, și spunându-i: „Astea pot merge la altcineva. Du-le cuiva care se va distra.” Campania implică un soi de joc în care consumatorii pot urma o serie de indicii pentru a face rost de bilete.

O sursă apropiată de Brooklyn Beckham a dezvăluit că acesta ar fi câștigat în jur de 1 milion de dolari.

„E puțin lipsit de gust, dar orice îi aduce bani e bun – arată că brand-ul lui personal înflorește.”

Experții în publicitate și marketing au lăudat între timp campania brand-ului, arătând că orice poate aduce atât de multă atenție face bine companiei. În plus, aceștia au mizat și pe umorul implicat în respectiva reclamă, dar și pe faptul că toate familiile au certuri uneori.

În schimb, se pare că familia Beckham nu a primit bine inițiativa. Aceasta vine după ce conflictul cu Brooklyn Beckham s-a adâncit considerabil în ultima vreme, culminând în această iarnă, când fiul cel mare al lui David și al Victoriei Beckham a relatat, prin intermediul unei postări, motivele pentru care s-a ajuns la tensiuni. Acesta a acuzat-o pe mama sa, Victoria Beckham, că s-ar fi comportat inadecvat la nunta lui cu Nicola Peltz și că, înainte de nuntă, i-ar fi frânt inima alesei sale atunci când a decis pe ultima sută de metri că nu îi va mai face rochia de mireasă.

La momentul respectiv Brooklyn declara că își dorește pace, intimitate și fericire, însă se pare că a reconsiderat aceste lucruri, dat fiind faptul că acum, impulsionat de o sumă considerabilă, e dispus să vândă scandalul din familie într-o reclamă. Fanii l-au criticat intens de atunci, arătând că Brooklyn a capitalizat întotdeauna renumele părinților săi, construindu-și o carieră de chef aspirant și lansând o afacere cu sosuri.

În urmă cu un an, Brooklyn Beckham și Nicola Peltz au angajat un avocat celebru, care a lucrat în trecut cu Meghan Markle și cu Prințul Harry, pentru a-i ajuta să combată efectele negative ale scandalului. Se pare însă că specialista nu a fost anunțată de această reclamă, care a fost gestionată de Gersh Agency. Managerul agenției declara că „Brooklyn este un antreprenor și a pășit într-un nou capitol al vieții sale, iar noi suntem încântați să avem ocazia să lucrăm cu el ca să îi dezvoltăm toate aspectele brand-ului.”

De curând, David Beckham a refuzat să răspundă întrebărilor presei privind conflictul cu fiul său, în vreme ce Brooklyn a acuzat familia că a trimis-o acasă la el pe Harper doar pentru ca aceasta să fie surprinsă de paparazzi într-o postură umilitoare, care îl va pune pe el într-o lumină proastă.

Recent, Brooklyn Beckham a devenit foarte atașat de socrii săi, miliardarul Nelson Peltz (despre a cărui avere poți citi mai multe aici) și soția acestuia.

Citește și:
Anne Hathaway este însărcinată cu al treilea copil. Cum a fost surprinsă actrița în vacanță la St.Tropez

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Citroen Charleston - ediția nr. 14 (Mașini de neuitat) Citroen Charleston - ediția nr. 14 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Ford Mustang Coupe - ediția nr. 13 (Mașini de neuitat) Ford Mustang Coupe - ediția nr. 13 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Mercedes 190 SL - ediția nr. 12 (Mașini de neuitat) Mercedes 190 SL - ediția nr. 12 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția iunie 2026 ELLE - ediția iunie 2026 39.99 RON Cumpără acum
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.135 Titanic - Ediția nr.135 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.134 Titanic - Ediția nr.134 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Ce vor face Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil cu casa din Corbeanca. Familia s-a mutat recent într-un apartament în București: "În sfârșit, suntem..."
People
Ce vor face Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil cu casa din Corbeanca. Familia s-a mutat recent într-un apartament în București: "În sfârșit, suntem..."
Keith Urban, gest neașteptat pentru Nicole Kidman, la câteva luni de la finalizarea divorțului. Ce mesaj i-a transmis public
People
Keith Urban, gest neașteptat pentru Nicole Kidman, la câteva luni de la finalizarea divorțului. Ce mesaj i-a transmis public
Alexandra Stan, dezvăluiri noi despre sarcină. Cât de implicat este iubitul ei și cine o va ajuta după naștere: "O perioadă cu provocări"
People
Alexandra Stan, dezvăluiri noi despre sarcină. Cât de implicat este iubitul ei și cine o va ajuta după naștere: "O perioadă cu provocări"
Serena Williams revine în tenis, la 44 de ani. Ce a determinat surprinzătoarea decizie?
People
Serena Williams revine în tenis, la 44 de ani. Ce a determinat surprinzătoarea decizie?
Ilinca Vandici, imagini din vacanța de vis alături de fiul ei. Ce destinație au ales după ziua ei de naștere
People
Ilinca Vandici, imagini din vacanța de vis alături de fiul ei. Ce destinație au ales după ziua ei de naștere
Mama lui Daveigh Chase rupe tăcerea după moartea fiicei sale. Actrița, celebră pentru rolul din "The Ring", a decedat la doar 35 de ani: "Ca mamă, nu renunți la copilul tău. Am sperat..."
People
Mama lui Daveigh Chase rupe tăcerea după moartea fiicei sale. Actrița, celebră pentru rolul din "The Ring", a decedat la doar 35 de ani: "Ca mamă, nu renunți la copilul tău. Am sperat..."
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Publicitate
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Iuliana Pepene, imagini de senzație din vacanță. Cum s-a lăsat pozată prezentatoarea de la Observator pe „insula milionarilor”
Iuliana Pepene, imagini de senzație din vacanță. Cum s-a lăsat pozată prezentatoarea de la Observator pe „insula milionarilor”
Alexandra Stan, imagini spectaculoase în costum de baie, în ultimul trimestru de sarcină. Cum și-a afișat burtica de gravidă
Alexandra Stan, imagini spectaculoase în costum de baie, în ultimul trimestru de sarcină. Cum și-a afișat burtica de gravidă
Imagini cu tunelul prăbușit la metroul din București. Ce s-a întâmplat cu circulația trenurilor
Imagini cu tunelul prăbușit la metroul din București. Ce s-a întâmplat cu circulația trenurilor
„Furnicuțele”, invitată Anca Țurcașiu. De ce a fost interzisă vedeta pe vremea lui Ceaușescu, povestea pe care puțini o știu
„Furnicuțele”, invitată Anca Țurcașiu. De ce a fost interzisă vedeta pe vremea lui Ceaușescu, povestea pe care puțini o știu
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară! Anunțul a uimit pe toată lumea: „Al șaselea ei copil, la 44 de ani”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară! Anunțul a uimit pe toată lumea: „Al șaselea ei copil, la 44 de ani”
Vine bebe nr. 3! „Ți-am păstrat un loc în familie. Bebe numărul 3” Bucurie mare în showbizul românesc! Vor fi din nou părinți!
Vine bebe nr. 3! „Ți-am păstrat un loc în familie. Bebe numărul 3” Bucurie mare în showbizul românesc! Vor fi din nou părinți!
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Dublu motiv de bucurie pentru Lavinia Pîrva. Ce a povestit artista despre Alexandru, fiul pe care îl are cu Ștefan Bănică: "Visele nu au termen limită"
Dublu motiv de bucurie pentru Lavinia Pîrva. Ce a povestit artista despre Alexandru, fiul pe care îl are cu Ștefan Bănică: "Visele nu au termen limită"
People

Lavinia Pîrva are motive de sărbătoare la început de vară. Artista a încheiat cu succes primul an de facultate, iar fiul ei și al lui Ștefan Bănică, Alexandru, a terminat clasa pregătitoare.

+ Mai multe
Andreea Bălan, aniversare cu fast înainte de ziua ei de naștere. Cum a fost surprinsă de soțul ei, Victor Cornea
Andreea Bălan, aniversare cu fast înainte de ziua ei de naștere. Cum a fost surprinsă de soțul ei, Victor Cornea
People

Andreea Bălan și-a celebrat în avans împlinirea a 42 de ani printr-o petrecere cu fast, la care au participat membrii familiei și prietenii apropiați.

+ Mai multe
Dua Lipa și Callum Turner au publicat primele imagini de la nuntă. Artista a strălucit într-o creație CHANEL Haute Couture
Dua Lipa și Callum Turner au publicat primele imagini de la nuntă. Artista a strălucit într-o creație CHANEL Haute Couture
People

Dua Lipa și Callum Turner au publicat primele imagini oficiale de la fastuoasa lor nuntă din Sicilia. Artista a strălucit într-o spectaculoasă rochie CHANEL Haute Couture, în timp ce actorul a ales un costum Louis Vuitton creat special pentru el.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC