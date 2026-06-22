Anne Hathaway este însărcinată cu al treilea copil. Cum a fost surprinsă actrița în vacanță la St.Tropez

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Anne Hathaway este însărcinată cu al treilea copil, dezvăluind vestea pe rețelele de socializare. Cu doar câteva ore înainte, au apărut în presa de peste ocean imagini cu actrița în vacanță la St.Tropez.

Anne Hathaway, în vacanță

În fotografii obținute în exclusivitate de Page Six, starul din „The Devil Wears Prada 2” a fost surprinsă miercuri pe plaja Jardin Tropezina, de pe Riviera Franceză, alături de soțul ei, Adam Shulman, cei doi fii ai lor și un grup de prieteni apropiați.

Pentru ieșirea în familie, Anne Hathaway a purtat un bikini multicolor, pe care l-a asortat cu o pălărie de paie și o pereche de ochelari de soare supradimensionați, pentru a-și proteja fața de soare. Ea și-a acoperit abdomenul cu un prosop înainte de a îmbrăca o rochie lejeră albă de plajă.

La un moment dat, a fost văzută stând de vorbă cu o prietenă, ținând un prosop în jurul corpului, înainte ca grupul să se îndrepte spre un ponton pentru a urca la bordul unei ambarcațiuni. Mai târziu, grupul a fost observat din nou deplasându-se prin oraș.

Anne Hathaway a confirmat că este însărcinată

Actrița, în vârstă de 43 de ani, a confirmat vestea vineri prin intermediul Instagram, adăugând la postare descrierea: „x Baby, I’m yours x”.

În videoclip, actrița a intrat în cadru cu brațele așezate peste abdomen. După câteva clipe, și-a dat brațele la o parte pentru a-și dezvălui burtica de gravidă, după care a ieșit în fugă din fața camerei.

Sarcina lui Hathaway vine într-o perioadă în care pare să își ia o pauză de vară, după ce a lucrat la cinci filme care au fost lansate sau urmează să fie lansate în acest an.

Până acum, ea a participat la turnee de promovare pentru „The Devil Wears Prada 2” și „Mother Mary”, urmând ca apoi să își reia activitatea pentru proiectele „The Odyssey”, „The End of Oak Street” și „Verity”. Citește despre ținutele din The Devil Wears Prada 2 care ne-au atras atenția.

În ciuda noilor sale roluri cinematografice, Hathaway a acordat întotdeauna prioritate rolului de mamă. Recent, ea a vorbit și despre presupusele operații estetice pe care și le-ar fi făcut.

Actrița din „The Princess Diaries” s-a căsătorit cu Adam Shulman în 2012, iar patru ani mai târziu și-a mărit familia. În 2016, l-a adus pe lume pe primul lor fiu, Jonathan, iar trei ani mai târziu a născut al doilea fiu, Jack.

Când și-a anunțat sarcina cu Jack, actrița a vorbit deschis despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în încercarea de a avea copii.

„Pentru toți cei care trec prin iadul infertilității și al dificultăților de concepție, vă rog să știți că niciuna dintre sarcinile mele nu a fost un drum drept și lipsit de obstacole. Vă trimit și mai multă dragoste.”, declara ea atunci.

În 2024, într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, Anne Hathaway a dezvăluit că a suferit un avort spontan în 2015.

În ciuda acestor dificultăți, ea a vorbit deschis despre dorința de a avea mai mulți copii, deși în 2020 nu era sigură de acest lucru din cauza contextului global de atunci.

„Nu am simțit că sunt pe deplin împăcată cu mine însămi și cu adevărat prezentă aici până nu am devenit mamă”, declara ea pentru WSJ în 2022. „Nu înseamnă că înainte îmi lipsea integritatea, dar maternitatea m-a făcut să vreau să fiu complet, la toate nivelurile, fidelă cuvântului meu.”

Ea a adăugat: „Iar asta a însemnat să renunț la orice fel de autoamăgire sau comportament inutil pe care îl aveam în interiorul meu. Sunt acele mici concesii pe care ți le faci uneori, chiar și atunci când știi că nu ești cea mai bună versiune a ta.”

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Foto: Arhiva ELLE

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