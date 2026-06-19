Laura Cosoi, pe ultima sută de metri cu sarcina. Cum arată vedeta înainte de a naște al cincilea copil

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Laura Cosoi se află în ultimele săptămâni de sarcină și așteaptă cu emoție momentul în care își va ține în brațe cea de-a cincea fiică. Actrița și soțul ei, Cosmin Curticăpean, se pregătesc să își mărească din nou familia, iar vedeta spune că traversează una dintre cele mai speciale perioade din viața sa.

Laura Cosoi se pregătește de naștere

De-a lungul lunilor de sarcină, Laura Cosoi a împărtășit cu urmăritorii săi numeroase momente importante și imagini care au surprins transformările prin care a trecut. Cu puțin timp înainte de naștere, prezentatoarea TV a publicat o nouă fotografie și a deschis o discuție despre una dintre provocările cu care se confruntă mulți părinți.

Implicată activ în subiecte legate de parenting, vedeta a abordat recent problema timpului petrecut de cei mici în fața ecranelor și a vorbit despre importanța stabilirii unor limite sănătoase.

„Știu destule familii în care ‘războaiele’ zilnice dintre părinți și copii pornesc de la aceeași problemă: cât timp stau copiii în fața ecranelor. Evident, nu le face bine să stea ore întregi cu ochii-n telefon, tabletă sau laptop. Dar care este cea mai bună metodă să le punem limite fără să transformăm fiecare zi într-o negociere epuizantă? (…) Mi-au plăcut câteva idei foarte realiste: pedepsele nu funcționează pe termen lung, nici controlul excesiv nu ajută cu adevărat, copiii nu renunță la ecrane fără alternative, limitele sunt mai ușor acceptate când există rutină și consecvență”, a transmis Laura Cosoi pe rețelele sociale.

Cum se simte înainte de a deveni mamă pentru a cincea oară

Pe parcursul acestei sarcini, Laura Cosoi a continuat să fie implicată în proiectele profesionale și să își păstreze ritmul obișnuit de viață, chiar dacă au existat și momente mai dificile, specifice perioadei prin care trece.

Actrița a recunoscut că nivelul de energie diferă de la o zi la alta și că există momente în care simte nevoia de mai multă odihnă.

„Sunt momente când sunt foarte obosită. Adică sunt momente când simt că am energie și fac 100 de lucruri, și sunt momente în care îmi vine să dorm încontinuu”, a declarat Laura Cosoi pentru Știrile Antena Stars.

Laura Cosoi, despre presiunea pe care o simt femeile însărcinate

Într-o postare amplă făcută pe rețelele de socializare, Laura Cosoi și-a îndreptat atenția către presiunea socială la care sunt supuse femeile însărcinate. Actrița a semnalat faptul că există nenumărate remarci și comentarii toxice care se fac la adresa corpurilor viitoarelor mame. Laura Cosoi este însărcinată acum cu cel de-al cincilea copil și urmează să aibă o fetiță.

„Câte kg ai luat?”

„Ce burtă mare ai.”

„Arăți chiar bine pentru o gravidă.”

„Cât mai ai? Pare că naști acum.” Sunt fraze rostite aproape automat. Uneori în glumă, alteori cu tandrețe, alteori fără să ne gândim prea mult la ele. Dar există perioade în viața unei femei în care cuvintele nu mai trec atât de ușor pe lângă suflet. Iar sarcina este una dintre ele. Pentru că în lunile acestea corpul nu doar se schimbă. Se reinventează. Învață să facă loc unei alte vieți. Se adaptează, obosește, crește, se transformă în fiecare zi. Și, odată cu el, se transformă și felul în care o femeie se vede pe sine.”

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Foto: Instagram

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