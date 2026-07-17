Lana Del Rey, imagini romantice alături de soțul său, Jeremy Dufrene. Ce a anunțat artista: „Vă mulțumesc că ați avut răbdare”

Lana Del Rey a dezvăluit că urmează să lanseze două albume noi.

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  de  ELLE
Lana Del Rey, imagini romantice alături de soțul său, Jeremy Dufrene. Ce a anunțat artista: "Vă mulțumesc că ați avut răbdare"

Lana Del Rey și-a surprins fanii cu o serie de imagini personale publicate pe Instagram, în care apare alături de soțul său, Jeremy Dufrene. Cu aceeași ocazie, cântăreața a anunțat că pregătește două albume noi, Stove și Spyda, și a transmis un mesaj emoționant despre ultimii ani din viața sa.

În videoclipurile distribuite pe rețeaua de socializare, artista apare în ipostaze din viața de zi cu zi, sărbătorind Ziua Independenței în Statele Unite și petrecând momente romantice alături de Jeremy Dufrene. Cei doi s-au căsătorit pe 26 septembrie 2024, în Des Allemands, statul Louisiana. Ulterior, Lana Del Rey a dezvăluit pe contul său de Instagram imagini de la nunta cu Dufrene.

În mesajul care însoțește imaginile, cântăreața a vorbit despre schimbările prin care a trecut în ultimii patru ani și despre procesul creativ care a dus la apariția celor două albume.

„S-au întâmplat atât de multe în ultimii patru ani, a fost atât de mult timp de așteptare până când lucrurile s-au așezat și atât de mult timp în care m-am întrebat dacă era în regulă faptul că unele lucruri se destrămau”.

Artista anunțase anterior că următorul său album va purta titlul Stove, însă acum a confirmat că pregătește și un al doilea material, intitulat Spyda. Referindu-se la perioada în care a lucrat la noile proiecte, Del Rey a explicat:

„Răbdarea a fost cheia, iar printre cântece au prins contur gânduri noi despre vechi prieteni și visuri noi. Din îndoiala că arborele pe care îl sădisem avea să crească au răsărit lăstari noi, iar sub salcie a înflorit un nou trandafir… A luat naștere un amplu album complementar, la care au contribuit cât mai mulți oameni, pentru a mă ajuta să-mi pun în ordine gândurile despre toate schimbările prin care treceam”.

Despre Stove, artista spune că reprezintă exact materialul pe care și l-a imaginat încă de la început.

Stove este atât de frumos și complet, exact așa cum a fost gândit să fie: un album clasic, dacă îmi permiteți să spun asta. O mare parte din el am cântat-o deja în turneu și ați auzit-o, dar nu tot. Mulțumesc tuturor celor implicați”.

De la lansarea albumului Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, în 2023, Lana Del Rey a lansat mai multe piese noi, printre care Tough, Henry, come on, Bluebird și White Feather Hawk Tail Deer Hunter. Totodată, în concertele susținute pe parcursul anului 2025, artista a interpretat și melodii nelansate, precum 57.5, Quiet in the South și Stars Fell on Alabama.

În aceeași postare, cântăreața a explicat că, pe parcursul anilor, a simțit nevoia să creeze încă un album, inspirat de transformările prin care a trecut.

„Și, pe măsură ce anii au trecut, a prins contur un al doilea album minunat. Un fel de jurnal muzical despre tot ceea ce s-a întâmplat, despre răbdarea pe care a trebuit să o am și despre convingerea că nu toate lucrurile care nu mergeau erau din vina mea”.

Lana Del Rey a precizat că mai are nevoie de aproximativ o lună pentru a finaliza proiectele.

„Sunt recunoscătoare tuturor colaboratorilor mei. Presupun că a fost nevoie de tot ceea ce a fost nevoie pentru a-l termina. Mai am nevoie de o lună ca să îl finalizez, apoi voi trimite cele două albume la presat pe vinil. Vă mulțumesc că ați avut răbdare”.

Artista a publicat și coperțile celor două albume și le-a descris drept unele dintre cele mai importante creații ale sale.

„Două dintre cele mai frumoase lucrări ale mele, născute din ceea ce credeam că va însemna creștere și bucurie, dar completate de o a doua colecție de cântece care au încolțit din îndoială, speranță și înțelegerea faptului că un nou început înseamnă, cu adevărat, să o iei complet de la capăt”.

„Când viața decide să te poarte pe un alt râu, nu este cu adevărat alegerea ta și devine o aventură în sine. Am scris despre asta. Acum este momentul să am încredere în proces și să mă las purtată de curent.”, a concluzionat Lana Del Rey.

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Foto: Profimedia

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