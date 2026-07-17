Carmen Grebenișan, schimbare superbă de look. Cum arată acum creatoarea de conținut: „Distracția tocmai a devenit mai periculoasă”

Carmen Grebenișan și-a surprins comunitatea de fani cu un video în care dezvăluie ce schimbare de look și-a făcut.

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  de  Andreea Ilie
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Carmen Grebenișan trăiește una dintre cele mai frumoase și fericite perioade din viața ei. Creatoarea de conținut și partenerul ei, Cristian, au devenit părinți pentru prima dată în toamna anului 2025. Creatoarea de conținut a născut un băiețel, pentru care a ales numele Kadri.

Carmen Grebenișan, schimbare superbă de look

În ultimii ani, Carmen Grebenișan și-a obișnuit fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare cu dezvăluirea principalelor evenimente care au loc în viața ei.

De această dată, i-a surprins cu un video în care a dezvăluit că a renunțat la părul blond în favoarea unei nuanțe superbe de roșcat, care i se potrivește de minune. De altfel, în urmă cu câțiva ani, ea a mai avut o nuanță asemănătoare la păr și dovedește că nu se teme să facă schimbări radicale în ceea ce privește look-ul ei.

Blondele au parte de mai multă distracție?
Roșcatele ripostează
Distracția tocmai a devenit mai periculoasă”, a scris creatoarea de conținut.

Carmen Grebenișan și-a botezat băiețelul în urmă cu o lună

Carmen Grebenișan și-a botezat băiețelul. Ceremonia a avut loc la o biserică din București, superb decorată pentru eveniment, iar Alina Ceușan și soțul ei, Raul Tișa, au format una dintre perechile de nași de botez ai micuțului Kadri.

Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristi au trăit momente emoționante alături de familie și prietenii apropiați. Ei au avut ca invitați o soprană, dar și un cor bisericesc care au creat un cadru superb pentru cei care au participat la eveniment.

Creatoarea de conținut a publicat mai multe imagini pe rețelele de socializare prin care a surprins momentele importante din timpul ceremoniei de botez. Pentru eveniment, Carmen Grebenișan a optat pentru o ținută elegantă, o rochie albă de lungime midi, în timp ce micuțul Kadri a fost îmbrăcat în haine special pregătite pentru ceremonia de botez.

Petrecerea pentru botezul lui Kadri a avut loc în natură

A doua zi după ceremonia de botez, creatoarea de conținut a organizat o petrecere superbă, în natură, unde invitații s-au bucurat de momente speciale și s-au declarat impresionați de întregul eveniment.

Carmen Grebenișan a optat pentru două ținute elegante și sexy în același timp, ambele în nuanțe de verde. Partenerul acesteia, Cristi, despre care vedeta are numai cuvinte de laudă, a avut o ținută asortată cu cea a creatoarei de conținut, optând pentru un costum verde olive închis și o cămașă neagră. 

„Magie pură.
Nu, nu este un cliché. A fost chiar magie pură.
O zi plină cu dragoste, lacrimi de fericire, îmbrățișări călduroase și amintiri pe care le vom prețui întotdeauna. Am sărbătorit micul nostru miracol, înconjurați de oamenii pe care îi iubim cel mai mult”, a povestit Carmen pe social media.

Creatoarea de conținut a dezvăluit mai multe imagini impresionante cu locația unde a avut petrecerea, cu decorul, cadourile inedite pe care le-au primit invitații și diverse momente speciale de la eveniment.

„Abia acum, când am primit pozele, realizez cât de superb a ieșit totul. De la photo corner până la decorul meselor, fiecare detaliu a fost exact așa cum mi-am imaginat, ba chiar mai frumos. M-a impresionat atenția la detalii și faptul că ați reușit să găsiți până și smochinele pe care mi le doream atât de mult (și știu că nu e sezonul lor). Și sfeșnicele metalice, argintii? Doamne, superbe!! Sunt profund îndrăgostită de rezultat! Am ținut mult ca toate detaliile să fie argintii și să aibă un aer vintage. S-a respectat totul, deși, știu clar că nu au fost ușor de găsit. Unele sunt piese sunt vintage autentice. Vă multumesc din suflet că ați făcut tot posibilul să iasă așa cum ne-am dorit”, a povestit creatoarea de conținut după petrecere.

Carmen Grebenișan, confesiuni despre nașterea fiului ei

Carmen Grebenișan trăiește una dintre cele mai frumoase și fericite perioade din viața ei. Creatoarea de conținut și partenerul ei, Cristian, au devenit părinți pentru prima dată în toamna anului 2025.

Carmen Grebenișan a născut la Constanța, pe 5 octombrie 2025, la o clinică renumită, după ce a petrecut mai multe zile pe litoral, așteptând cu emoție momentul venirii pe lume a băiețelului.

Carmen a fost invitată recent în platoul emisiunii Furnicuțele, moderată de Denise Rifai la Antena 1 și a vorbit, cu lacrimi în ochi despre momentul în care l-a adus pe lume pe fiul ei.

„Eu mi-am dorit, dacă se poate, să nasc, să simt totul. Îmi place să simt ce e rău și ce e bine. Îmi place să simt, căci mi se pare că asta e esența vieții și ăsta e scopul meu: să simt. Și atunci când simți tot, trăiești, indiferent că e bine sau că e rău, și am simțit la maximum. Mi-am amintit acum momentele acelea. Îmi amintesc tot, fiecare secundă”, a declarat Carmen Grebenișan.

Creatoarea de conținut a dezvăluit că, inițial, și-a dorit să facă un vlog cu momentul nașterii fiului ei, însă a fost nevoită să renunțe la idee.

„Eu credeam că pot să fac un vlog, dar nu am mai fost în stare, pentru că au început contracțiile dimineața. Am fost foarte fericită că în sfârșit nasc, pentru că mă simțeam destul de greoaie din toate punctele de vedere, iar în momentul în care au început contracțiile m-am bucurat, am plecat către spital. Am avut norocul de a avea un travaliu scurt, dar a fost foarte intens (…) Picam din picioare în genunchi și vomitam de la durerile de travaliu”, a mai spus Carmen Grebenișan.

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Foto: Instagram

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