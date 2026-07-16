Anca Țurcașiu a dezvăluit ce mănâncă seara pentru a-și păstra silueta. Secretul din spatele formei sale fizice

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Anca Țurcașiu continuă să fie apreciată pentru aspectul său fizic și pentru stilul de viață sănătos pe care îl promovează. La fiecare apariție publică, actrița este complimentată pentru felul în care arată, iar admiratorii vor să afle care sunt obiceiurile ce o ajută să se mențină în formă.

Ce alege Anca Țurcașiu să mănânce la cină

De-a lungul anilor, vedeta a vorbit de mai multe ori despre importanța alimentației echilibrate și a consecvenței. Un rol important în rutina sa îl are și cina, pe care o preferă ușoară și alcătuită din ingrediente simple. Recent, actrița le-a arătat urmăritorilor din mediul online ce se află în farfuria sa la masa de seară și a explicat de ce este atentă la alegerile alimentare pe care le face.

„Haideți cu mine în seara asta să vedeți ce aleg să mănânc la cină”, și-a început Anca Țurcașiu filmarea publicată pe rețelele sociale.

Pentru cina respectivă, vedeta a optat pentru mai multe tipuri de salată, alături de telemea, sursa de proteine pe care a ales-o pentru această masă.

Actrița spune că nu îi este întotdeauna ușor să ignore tentațiile culinare, însă consideră că disciplina este esențială, mai ales odată cu înaintarea în vârstă.

„Tentațiile sunt mari, numai că trebuie să mă mențin la greutatea pe care mi-o doresc, și odată cu vârsta e foarte greu să faci asta dacă nu faci o selecție corectă. Am ales pentru seara aceasta mai multe tipuri de salată și pentru proteină brânză, telemea. Poftă bună!”, a mărturisit vedeta.

În opinia sa, mesele echilibrate și ingredientele cât mai simple reprezintă câteva dintre obiceiurile care contribuie la menținerea unei forme fizice foarte bune.

Salata pe care o prepară în doar cinci minute

Nu este pentru prima dată când Anca Țurcașiu le oferă fanilor idei de mese rapide și sănătoase. Cu ceva timp în urmă, actrița a prezentat o rețetă de salată pe care o pregătește atunci când are un program încărcat și nu vrea să apeleze la gustări mai puțin sănătoase. Preparatul conține fasole, ton în suc propriu, măsline, ceapă și capere, peste care adaugă puțin sos de soia și ulei picant.

„În perioada asta, e foarte mare aglomerație, puțin timp la dispoziție. Astăzi am două spectacole și aveam nevoie să iau mâncare cu mine și am pregătit repede cu ce am în frigider în 5 minute, nu a durat mai mult, această salată. Fasole, ton în suc propriu, măsline, ceapă, capere, peste care adaug foarte puțin sos de soia, deci nu mai adaug sare, ulei picant, nu mai pun piper și amestec. Bolul acesta o să vină în această caserolă, pentru a nu fi tentată să mănânc prostii și să am mereu ceva bun, hrănitor, cu calorii puține la mine. Este o variantă rapidă și eficientă pe care vi-o recomand.”, a explicat Anca Țurcașiu pe rețelele de socializare.

Anca Țurcașiu, din nou studentă

Anca Țurcașiu continuă să surprindă. La 56 de ani, o vârstă la care mulți preferă confortul rutinei, cunoscuta actriță și cântăreață a luat o decizie curajoasă care demonstrează că dorința de evoluție nu are termen de expirare: s-a întors la studii, adaptându-se perfect erei digitale.

„Am 56 de ani și m-am întors la școală. Nu pentru că trebuie, ci pentru că am ales să nu mă opresc din a crește. Fac cursuri online, studiez social media și descopăr lucruri noi care mă ajută să evoluez. Vârsta nu este o limită. Ceea ce contează cu adevărat este să nu încetezi niciodată să investești în tine”, a explicat Anca Țurcașiu pe rețelele de socializare.

Artista a recunoscut cu multă sinceritate că asimilarea unor noțiuni complet noi la această vârstă vine la pachet cu provocările ei, însă satisfacția depășește orice efort.

„Nu este întotdeauna ușor, dar este mult mai bine decât să rămân în același loc. Niciodată nu cred că este prea târziu”, a mai precizat ea.

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Foto: Arhvia ELLE

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