Alex Țăgurean, adevărul despre relația cu Ioana Grama după divorț. Cum reușesc cei doi să își crească împreună fiica

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Deși au pus capăt căsniciei în urmă cu câțiva ani, Ioana Grama și Alex Țăgurean au rămas în relații foarte bune. Fostul soț al creatoarei de conținut a vorbit recent despre legătura pe care o au în prezent și a explicat cum gestionează împreună responsabilitățile legate de creșterea fiicei lor, Ayana.

Alex Țăgurean, despre relația cu Ioana Grama

Cei doi au divorțat în 2021, însă separarea nu a afectat colaborarea lor ca părinți. Alex Țăgurean spune că, deși nu mai formează un cuplu, comunică permanent și iau împreună toate deciziile importante care o privesc pe fiica lor. Într-o serie de mesaje publicate pe Instagram, pilotul de avion a ținut să clarifice că între el și Ioana Grama există doar o relație de prietenie și respect reciproc, fără ca o eventuală împăcare să fie luată în calcul. Potrivit acestuia, cei doi discută zilnic și colaborează în toate aspectele care țin de educația și dezvoltarea Ayanei.

„Vreau să vorbesc puțin despre situația pe care o am cu Ioana, pentru că văd în jurul meu din ce în ce mai multe situații și chit că noi ne-am despărțit, creștem copilul împreună. Vorbim zilnic la telefon, o dată, de două, de trei ori, ne sfătuim în toate aspectele care privesc educația ei (n.r. a fiicei lor), la ce grădiniță am ales, am schimbat grădinița, ce școală am ales”, a declarat Alex Țăgurean.

Cei doi petrec timp împreună de dragul fiicei lor

Fostul soț al Ioanei Grama a explicat că prioritatea lor este bunăstarea copilului și că încearcă să îi ofere un mediu cât mai echilibrat, chiar dacă părinții nu mai locuiesc împreună. Alex a mărturisit că, atunci când Ayanei îi este dor de unul dintre părinți, găsesc rapid o soluție. Uneori, ajung chiar să petreacă timp împreună, în familie, pentru ca fetița să se simtă cât mai confortabil.

„Ne vizităm foarte des, dacă e copilul la mine o săptămâna și i se face dor de mami sau invers, ne sunăm și mai preluăm copilul o zi sau două, poate chiar ieșim împreună (…) Fac aceste story-uri prin prisma faptului că aud în jurul meu și lucruri pozitive, dar mai multe negative în astfel de cazuri. Și am auzit recent cazuri de părinți care se vorbesc de rău în fața copilului”, a mai spus Alex Țăgurean.

Ioana Grama și Alexandru Țăgurean au continuat să mențină o relație armonioasă după divorț. Recent, creatoarea de conținut a vorbit despre cum se descurcă în ceea ce privește creșterea fiicei sale. În timp ce fostul ei soț are parte și de ajutor, atunci când Ayana se află la el, nu același lucru se poate spune și despre Ioana Grama.

„Alex are ajutor zilnic de la părinții lui pentru care suntem extrem de recunoscători. Se implică foarte mult, nu am putea trăi fără ei nici eu, nici Alex, însă eu nu îi am pe părinții mei la dispoziția mea (…) Sunt tot felul de situații pe care nu le cunoașteți (…) Amândoi suntem niște părinți extrem de implicați și facem tot ce putem pentru creșterea Ayanei. Nu am ce să îi reproșez lui Alex și nici el nu are ce să îmi reproșeze mie. Mai mult ne reproșează necunoscuții. Noi facem o treabă extraordinară. Când Ayana este la mine, sunt doar eu cu ea, iubitul meu nu locuiește cu mine. Nu doarme la mine, nu mă ajută cu creșterea copilului, așadar toate responsabilitățile cad pe umerii mei (…) Am foarte multe responsabilități și recunosc că îmi este greu (…) În fiecare zi a vieții mele, oamenii au așteptări de la mine (…) Este foarte solicitant”, a transmis Ioana Grama pe Instagram.

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Foto: Instagram

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