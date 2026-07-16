Cu ce gen de bărbat ar trebui să ai o relație vara aceasta, în funcție de zodia ta

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Chiar dacă, în majoritatea cazurilor, relațiile care încep în această perioadă a anului nu rezistă prea mult, nu trebuie să crezi că asta va fi neapărat și povestea ta. Horoscopul are câteva sugestii pentru ce gen de bărbat ai nevoie în această vară, în funcție de zodia ta:

Berbec

Iubești două lucruri în viața aceasta: să călătorești și să îi ajuți pe cei mai puțin norocoși. Tu ai nevoie de un bărbat care să practice voluntariat și să fie cu adevărat pasionat de această activitate. Împreună ați putea călători vara aceasta în țări defavorizate, unde le puteți oferi o mână de ajutor celor care au nevoie de oameni minunați ca voi!

Taur

Fiind o gurmandă, la tine dragostea trece întâi prin stomac. Nimic nu ți se pare mai atrăgător decât un bărbat care te răsfață gătindu-ți cele mai delicioase feluri de mâncare. Astfel de bărbați sunt greu de găsit, dar nu imposibil: încearcă să mergi la un curs de gătit vara aceasta. Astfel, nu numai că vei învăța noi rețete delicioase, dar poate vei și întâlni pe cineva cu interese comune.

Gemeni

Nativele Gemeni iubesc provocările și vara aceasta au nevoie de un bărbat rebel, cu care să se distreze. Trebuie doar să aveți grijă să nu vă faceți prea multe speranțe cu un băiat rău: genul acesta de bărbat este minunat pentru o scurtă perioadă de timp. Cu astfel de bărbați veți trăi experiențe minunate, dar nu sunt o idee bună pentru o relație serioasă. Firea lor sălbatică nu este compatibilă cu relațiile de lungă durată.

Rac

Tu trebuie doar să deschizi puțin ochii și vei descoperi că persoana potrivită pentru tine este chiar prietenul tău cel mai bun! Chiar dacă vă cunoașteți de multă vreme, este clar că există o chimie specială între voi doi, oricât ai încerca să negi acest lucru. Nu îți fie frică să încerci: poate începe o frumoasă poveste de dragoste!

Leu

Ești o persoană care adoră să fie în centrul atenției și ai nevoie de cineva care să fie o provocare din punct de vedere intelectual. În vara aceasta, te vei îndrăgosti de un bărbat isteț, cu care te vei tachina tot timpul. Vă veți ciondăni constant, căci fiecare își dorește să aibă ultimul cuvânt. Cine se tachinează, se iubește, iar tu te vei îndrăgosti de singurul bărbat care este în stare să facă față personalității tale puternice.

Fecioară

În vara asta, ai fost destul de nervoasă, așa că ai nevoie de un bărbat calm și linștit. Încearcă să găsești un bărbat echilibrat din punct de vedere psihic și fizic, care să îți tempereze furia! O astfel de relație te va ajuta să evoluezi ca persoană și există mari șanse să depășească statutul de iubire de vară și să se transforme într-o relație serioasă.

Balanță

O fire echilibrată ca a ta are nevoie de un bărbat liniștit, pasionat de literatură. Chiar dacă nu te atrage fizic în primă instanță, te vei îndrăgosti cu adevărat de personalitatea acestui bărbat deștept, de la care ai multe de învățat. Vei fi plăcut surprinsă de cât de mult îl vei iubi după ce îi vei descoperi profunzimea rară.

Scorpion

După toate dramele prin care ai trecut anul acesta, tu nu ai nevoie decât de petreceri. În concluzie, nu sări dintr-o relație de lungă durată în altă și distrează-te! Cunoaște tipi petrecăreți, care nu au intenții serioase! Însă, ai grijă să nu te atașezi de ei! Așteaptă măcar câteva luni înainte de a reîncepe o relație serioasă și alege-ți partenerul cu mare grijă!

Săgetător

Femeia născută în zodia Săgetător are nevoie de un bărbat rațional, cu o minte matematică și logică. Din acest motiv, te va atrage un tip care lucrează în domeniul IT. Te va impresiona datorită cunoștințelor sale în domeniul științei și datorită inteligenței sale superioare.

Capricorn

Fiind atât de perfecționistă și de obsedată de serviciul tău, tu ai nevoie de un spirit liber. În această vară, vei avea fluturi în stomac datorită unui bărbat care este exact opusul tău. Alături de el, vei descoperi frumusețea drumețiilor în natură și vei uita de toate problemele tale cotidiene. Bărbatul acesta te va ajuta să scapi de tot stresul pe care l-ai acumulat în acest an dificil.

Vărsător

Firea ta pasionată de cultura altor popoare va fi impresionată de un tip la fel de interesat de acest domeniu. De la el vei afla foarte multe informații noi despre obiceiurile străinilor. Cine știe? Poate chiar veți merge împreună într-un loc exotic și vă veți descoperi unul pe celălalt!

Pești

Firea ta artistică are nevoie de un bărbat care să te țină cu picioarele pe pământ. În această vară, vei trăi o frumoasă poveste de iubire alături de un tip pasionat de carieră. Vă veți completa reciproc și veți dovedi că, în majoritatea cazurilor, opusele se atrag.

Foto: PR

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