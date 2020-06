De ce devin bărbații distanți, în funcție de zodia lor

Orice bărbat aflat într-o relație va avea întotdeauna momente în care se va distanța, fie că există o neînțelegere, se simte prea atașat sau că există ceva care nu-i convine. Distanțarea este o reacție complet naturală și este un mecanism de auto-apărare pentru a nu suferi. Sigur că fiecare are impulsuri și reacții diferite, însă există câteva motive comune, conform zodiacului. Unii bărbați sunt distanți la început iar alții după ceva timp, dar asta nu înseamnă că nu există cale de întoarcere și că este automat sfârșitul relației.

Așadar, iată câteva motive pentru care bărbații devin distanți, în funcție de zodia lor, dar și câteva trucuri pentru a le reaminti motivul pentru care s-au îndrăgostit de tine.

Berbec

Nativii Berbec sunt foarte determinați și se așteaptă ca partenerul lor să fie motivat în tot ceea ce face. Dacă devine distant față de tine, gândește-te la cum v-ați petrecut timpul împreună. Dacă a început să se distanțeze, este o mare șansă ca el să se fi plictisit. Atunci când v-ați cunoscut, el s-a simțit atras de motivarea și de energia ta pentru că se completau perfect cu entuziasmul lui pentru viață. Așadar, pentru a-l aduce înapoi, găsește-ți motivația – fie că vorbim despre muncă, viața socială sau viața de cuplu.

Taur

Zodia Taur trebuie să tragă de timp într-o relație. Dacă el simte că lucrurile avansează prea devreme, se va distanța automat. El nu este un mare fan al schimbărilor, își dorește un partener care este sigur pe el și pe relație și care se va lăsa purtat de val alături de el. Un alt lucru pe care el pune accent este faptul de a fi sincer și autentic, iar dacă el nu va simți asta din partea ta atunci nu vei reuși să-l cucerești.

Gemeni

Dacă ai o relație cu un nativ Gemeni, mai mult ca sigur v-ați cunoscut într-o ipostază socială. Această zodie este atrasă de persoane sociabile, distractive și iubitoare. Cu toate acestea, se poate distanța foarte ușor dacă simte că dinamica se schimbă. El fiind foarte indecis, nu prea reușește să se hotărască, așa că are nevoie de cineva cu inițiativă care să-l îndrume. Pe de altă parte, dacă ești obsedată de a fi în control, el se va distanța imediat pentru că nu va suporta ideea de cineva care să-i dicteze viața și să nu aibă parte de libertatea sa. Comunicarea este cheia succesului, dacă veți discuta despre probleme, veți putea rezolva orice conflict împreună.

Rac

Racul este o zodie care are simte nevoia în permanență de afecțiune, atât fizică dar și verbală. De asemenea, el caută pe cineva care nu se teme să își exprime sentimentele și să își arate slăbiciunile în fața lui. Este foarte intuitiv și își va da seama imediat dacă îi ascunzi ceva sau dacă nu ești confortabilă în legătură cu emoțiile tale. Acesta se va îndepărta dacă simte că aceste lucruri nu sunt în ordine, iar dacă esti rece cu el îți va întoarce moneda și va rămâne așa până când unul dintre voi va claca.

Leu

Leul are o personalitate foarte puternică și își dorește mereu să fie în centrul atenției, dar asta nu înseamnă că te va copleși. El are nevoie de cineva care să-i fie alături și în niciun caz să nu fie distant. Leul caută pe cineva care să nu se ferească de relație, de gesturi mărețe și de onestitate. În același timp are nevoie ca el să se ocupe de tot și să aibă inițiativa în relație știind că și tu ești în stare, dar dacă ești genul mai agresiv care ia decizile pentru amândoi, el va începe să se distanțeze înainte să-ți dai seama.

Fecioară

Bărbații din zodia Fecioară sunt cei care știu cel mai bine ce-și doresc de la o relație, așadar dacă el își dorește o relație cu tine înseamnă că vede ceva serios și de durată. Dacă este distant înseamnă că începe să aibă dubii sau că se gândește de două ori la ce l-a atras la tine la începutul relației. El este genul care preferă să fie singur și să caute persoana perfectă cu care să aibă o relație. Este foarte direct, afectuos și onest și nu-și dorește să grăbescă lucrurile, așa că nu trebuie să ai nimic de ascuns față de el.

Balanță

Balanța tinde să se lase purtată de val și de romantismul unei noi relații, așa că la început este totul despre afecțiune și de săruturi, dar odată ce începe să te cunoască este foarte important să vă potriviți și să aveți acea conexiune. Acesta poate deveni distant dacă ești mai agresivă și îți place să deții controlul. Cel mai important este să vă înțelegeți bine și să comunicați orice probleme.

Scorpion

Bărbatul Scorpion este genul mai introvertit căruia nu-i place să se deschidă altora, mai ales când vine vorba de iubire și relație. Atunci când este într-o relație este foarte important să-și găsească pe cineva care să fie la fel de entuziast și serios ca și el. Acesta își dorește pe cineva sincer, pasionat, înțelegător și răbdător. El este genul care știe că are nevoie de timp pentru a se deschide și îi trebuie acea distanță înainte să se poată apropia, iar dacă îi vei da iubire și îi vei arăta că nu renunți va fi cu siguranță fericit.

Săgetător

Atunci când ești împreună cu un Săgetător te poți aștepta la orice surpriză, el iubește aventura, vrea să fiți cei mai buni prieteni și are nevoie de libertate, însă lucrul pe care îl urăște într-o relație este să se simtă de parcă este într-o relație. Așa că nu trebuie să fii agasantă în niciun fel cu el și dacă simți că devine distant vino tu cu o propunere îndrăzneață care-l va face să-și amintească ce iubește la tine.

Capricorn

Capricornii sunt foarte tradiționaliști când vine vorba de relații și pot părea foarte calculați, însă ei sunt foarte afectuoși și au foarte multă iubire pentru persoana potrivită. Dacă acesta devine distant este mereu pentru un motiv, cel puțin din perspectiva lui și poate fi puțin cam dominant câteodată. Motivul pentru care este îndrăgostit de tine este pentru că simte că-l înțelegi și-l accepți așa cum este el. Este foarte perseverent și nu va renunța la lucrurile care i se par lui importante, așadar pentru o relație de succes trebuie să-i demonstrezi că vei lupta pentru relația voastră și că vei face orice pentru el.

Vărsător

Pentru Vărsător, persoana potrivită este cea care îi va deveni cea mai bună prietenă. Acesta vrea să știe că, chiar și atunci când lucrurile nu merg așa bine pe plan amoros, el tot poate să se bazeze pe tine pe plan emoțional, iar pentru asta el va căuta întotdeauna o persoană cu care poate avea conversații pe subiecte importante și o persoană cu care poate fi mai ciudat. Dacă acesta devine însă distant este pentru că începe să-l sperie aspectul amoros al relației, așa că trebuie să-i reamintești constant că împreună aveți acea relație specială în care vorbiți despre orice și puteți face orice împreună.

Pești

Zodia Pești este una care are multă iubire de împărtășit și vrea să se asigure că și perechea sa este una la fel de iubitoare. Pentru el, relația perfectă este una plină de pasiune, romantism și sprijin. Dacă simte că aceste lucruri nu sunt în ordine, se va distanța pur și simplu pentru că relația nu se ridică la așteptările lui. Frica lui cea mai mare este ca cineva să profite de toată iubirea lui, așadar arată-i cât de mult înseamnă pentru tine și scoate romantismul din tine la înaintare.

