Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 3-9 august 2026

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 3-9 august 2026, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

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  de  ELLE
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 3-9 august 2026

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 3-9 august 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 3-9 august 2026

Nu vorbești prea des despre ceea ce simți, dar te aștepți ca cei apropiați să știe ceea ce simți. Este nedrept să ai o astfel de așteptare. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 3-9 august 2026

Tot ceea ce trebuie să faci în aceste zile este să preiei inițiativa și lucrurile vor lua forma pe care ți-o dorești. Atunci când ai nevoie să te faci auzită, nu este nevoie să ridici tonul. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 3-9 august 2026

Nu reușești să pui limite în raport cu cei din jur și asta se vede foarte clar în relațiile pe care le ai. Tu ești intrusivă, cei din jur sunt intrusivi. Da, nu crezi în niciun fel de relație deoarece ești de părere că fiecare este pentru sine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 3-9 august 2026

Chiar de la început de săptămână, Soarele va face vizita sa anuală în casa familiei. Prezența sa va induce o stare de armonie și calm între toți membrii familiei. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 3-9 august 2026

Chiar de la început de săptămână vei resimți nevoia de a te retrage din mijlocul oricărei conexiuni emoționale, din mijlocul acțiunii care are loc la birou, din mijlocul a tot ceea ce înseamnă social. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 3-9 august 2026

Pare că în fiecare zi care trece duci „bătălii” dure cu propriile sentimente și emoții. Ești reticentă în fața unui „nou început”, mai ales atunci când în joc se află mize mari pentru bunăstarea ta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 3-9 august 2026

Deși nu ești conștientă în totalitate de cum vor decurge lucrurile în acest sector al vieții tale, evenimentele care au loc în plan profesional te ajută să îți creionezi noi obiective. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 3-9 august 2026

Știi că porți o parte din responsabilitate pentru modul în care se derulează lucrurile, dar asta nu înseamnă că trebuie să te învinovățești pentru orice eșec care are loc. Ai mai multă încredere în tine! Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 3-9 august 2026

Astrele pulsează destul de mult în sectorul financiar. Este posibil să fii intrigată de modul în care decurg lucrurile în acest sens. Vestea bună este că tranziția în care te afli este de scurtă durată. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 3-9 august 2026

Ești pregătită întotdeauna pentru lucruri imprevizibile. La birou, în această săptămână agitată, reușești totuși să găsești inspirația de care ai nevoie pentru a finaliza un proiect important pentru tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 3-9 august 2026

Familia este ca un fel de catalizator pentru starea ta armonioasă deoarece mereu îți oferă susținere necondiționată. Atunci când faci lucruri pentru cei din jur, este vorba despre emoții pe care le transpui în acțiuni. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 3-9 august 2026

Ești mereu pregătită ca cei din jur să nu răspundă așa cum îți dorești inițiativelor pe care le ai, dar asta nu înseamnă că aceste contexte nu te scot din starea de confort. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

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