Alexandra Ungureanu, nevoită să anuleze un concert din cauza problemelor de sănătate. Ce a pățit artista: „Vreo cinci zile de…”

Alexandra Ungureanu și-a anulat unul dintre concerte după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate și și-a pierdut vocea.

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  de  ELLE.ro
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Alexandra Ungureanu trece printr-o perioadă dificilă după ce o problemă de sănătate a obligat-o să își schimbe planurile profesionale. Artista s-a întors recent din Anglia, unde și-a vizitat iubitul, însă la scurt timp a început să se simtă rău și și-a pierdut vocea. Pentru că nu a putut cânta, aceasta a fost nevoită să anuleze unul dintre concertele programate.

Alexandra Ungureanu, despre problemele de sănătate

În cadrul unui interviu recent, Alexandra Ungureanu a explicat că starea de rău a ținut-o la pat timp de mai multe zile. Cântăreața bănuiește că ar fi putut contracta un virus, mai ales că nu consideră că ar fi avut alte motive să răcească.

„Am fost plecată (…) Am fost plecată în Anglia, la iubitul meu și m-am întors pentru că începea o rundă de cântări destul de consistentă și pe una chiar ieri am ratat-o, pentru că ieri nu aveam voce deloc și am vreo cinci zile de când am zăcut (…) O fi fost vreun virus, că nu aveam motive să răcesc”, a declarat Alexandra Ungureanu pentru Știrile Antena Stars, citată de Spynews.

În perioada petrecută în Anglia, artista a avut un program liniștit și s-a bucurat de activitățile casnice. Printre preocupările sale s-a numărat și valorificarea petalelor de trandafir parfumate, pe care nu s-a îndurat să le arunce.

„Am avut un program foarte disciplinat de femeie de casă. Când ai trandafir care înflorește la două, trei zile, culegi așa câte un bol mare de petale, care miros de leșini, n-ai cum să le arunci acolo într-o oală și să nu pui ce trebuie peste ele”, a mai spus Alexandra Ungureanu.

Alexandra Ungureanu, confesiuni despre relația cu Adrian Gagea

Alexandra Ungureanu a recunoscut într-un interviu că se simte fericită în relația pe care o trăiește cu iubitul ei, Adrian Gagea. 

„Sunt foarte fericită. Sunt într-o relație și sunt foarte bine, asta pot să vă spun. E o chestie despre care nu am vorbit public”, a spus Alexandra Ungureanu pentru VIVA!

Iubitul Alexandrei Ungureanu este Adrian Gagea, un bucătar originar din Toplița, acolo unde deține și o pensiune, pe care artista a promovat-o. Adrian Gagea a fost voleibalist, dar a renunțat la cariera sportivă și acum este un chef apreciat în Londra. El a apărut și la TV în anul 2016, la show-ul culinar „Chefi la cuțite”, însă jurații nu au fost impresionați prea tare de prestația lui.

Alexandra Ungureanu și iubitul ei, Adrian Gagea, trăiesc o poveste de dragoste la distanță. Artista a făcut de puține ori declarații despre relația din prezent. Cântăreața a dezvăluit că ea și iubitul ei s-au cunoscut pe rețelele de socializare, mai concret pe Instagram. În ceea ce privește profesia lui, vedeta a mai spus că el este Executive Chef peste un lanț de restaurante în Anglia. 

La începutul lunii noiembrie a anului 2025, Alexandra Ungureanu și Adrian Gagea au apărut într-un video de pe Instagram publicat pe artistă. În acel clip, cei doi erau îmbrăcați în ținute elegante și se pregăteau să meargă la o nuntă. 

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Foto: Instagram

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