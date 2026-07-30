10 dintre cele mai bune thrillere psihologice, pe care chiar merită să le vizionezi

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Thrillerele psihologice sunt cu adevărat interesante și prin intermediul lor poți face cunoștință cu întâmplări despre care ai putea considera că sunt imposibile. Dar, chiar dacă ne dorim să aflăm unele secrete, uneori e mai bine să stăm departe de ele, iar aceste filme îți vor arăta acest lucru.

1. Gaslight (1944)

În acest thriller psihologic, o tânără cântăreață de operă își găsește dragostea. Se căsătorește cu bărbatul de care e îndrăgostită și se mută în casa din Londra. Dar, relația lor are un parcurs neașteptat, presărat cu secrete.

2. Rear Window (1954)

Acțiunea din filmul Rear Window se petrece în apartamentul lui James Stewart, un fotograf imobilizat în casa lui în urma unui accident de muncă. Din curiozitate, începe să își spioneze vecinii. Este convins că a fost martorul unei crime și e ajutat de iubita lui pentru a elucida misterul.

3. Repulsion (1965)

Protagonista filmului Repulsion este Catherine Deneuve, care o interpretează pe Carol. Ea locuiește împreună cu sora ei, Helen, și e respinsă de iubitul acesteia, dar și de pretendenții ei. Atunci când Helen pleacă din oraș, Carol începe să resimtă anxietatea, temerile și să aibă viziune înfiorătoare.

4. Cure (1997)

În filmul Cure din 1997 este vorba despre un detectiv care are ca misiune rezolvarea unor crime imposibile. Oamenii care au comis respectivele crime sunt prinși, dar nu își amintesc ce s-a întâmplat sau de ce.

5. Caché (2005)

Georges și Anne, care sunt căsătoriți, află, spre surprinderea lor, că sunt urmăriți. La ușa lor ajung în fiecare zi filmări din fața casei lor. Imediat, își pun întrebări și sunt curioși să descopere cine se află în spatele lor și care e motivul pentru care sunt terorizați.

6. Manhunter (1986)

Filmul Manhunter regizat de Michael Mann are la bază romanul Red Dragon scris de Thomas Harris. William Peterson interpretează rolul unui profiler FBI pe nume Will Graham, capabil să intre în mintea unui ucigaș în serie. În acest sens, Will este ajutat și de Dr. Hannibal Lecktor, un ucigaș în serie pe care l-a capturat.

7. The Vanishing (1993)

În filmul The Vanishing din 1993, un bărbat pe nume Jeff Harriman își dorește foarte mult să afle motivul pentru iubita lui, Diane Shaver, a dispărut. Chiar dacă au continuat căutările timp de trei ani, într-o seară, Jeff primește un telefon în legătură cu dispariția iubitei lui, iar pentru el începe astfel un joc destul de periculos.

8. Jacob’s Ladder (1990)

Jacob Singer, interpretat de Tim Robbins, e în continuare afectat de războiul din Vietnam și suferă de tulburarea de stres posttraumatic. Nu mai are familia alături, în urmă cu mai mulți ani fiul lui a murit, iar acum, împreună cu noua lui iubită, trebuie să facă față provocărilor realității.

9. Oldboy (2003)

Park Chan-wook a regizat Oldboy, în care Oh Dae-su este eliberat în mod neașteptat după ce a fost răpit și închis timp de 15 ani. Cât timp a fost închis, s-a gândit la răzbunare. El trebuie să descopere cine l-a închis și să îl pedepsească pe acesta.

10. Searching (2018)

În filmul Searching regizat de Aneesh Chaganty, John Cho îl joacă pe David Kim, un tată care o caută în disperare pe fiica lui adolescentă, după ce aceasta a dispărut. Așa că, John pornește o investigație și încearcă să descopere diferite indicii în conversațiile pe care le-a avut fiica lui pe rețelele de socializare.

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Foto: PR

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