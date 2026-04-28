Ai în minte o imagine ideală de partener și de relație? Cum îți va afecta asta relația actuală

Ai o imagine ideală de cuplu și ți se pare ceva legitim. Problema nu este existența idealului, ci ce faci tu mai departe raportat la el.

  de  Cristescu Catalina
Ești conștientă de acest ideal de partener, adică toate trăsăturile de natură fizică, morală, socială, economică, intelectuală etc. pe care să le aibă cel cu care ai vrea să-ți împarți viața. Cum s-a format această imagine ideală? Aici situația este destul de fluidă, poveștile auzite în copilărie, gesturile făcute de partenerii prietenelor tale, personaje masculine din filme, vieți perfecte ale vedetelor prezentate în presă, social media, nevoi emoționale neîmplinite și cum ți-ai dori ideal să fie ele atinse, un cumul de elemente ce dau o fantasmă. Și, așa cum există inclusiv fantezii de natură sexuală pe care nu le practici, fantasma partenerului ideal există, dar diferența este că ea te poate bântui și poate deveni real periculoasă pentru viața ta de cuplu și ancorarea în realitate dacă trăiești cu speranța că… la un moment dat ea chiar se poate concretiza complet.

Căsuțe de bifat

Sigur că această imagine ideală conține o mulțime de elemente, iar atunci când ajungi într-o relație ea să capete note rigide date tocmai de preocuparea ca acele elemente să fie căsuțe care se bifează treptat. Nu mai observi cum vă simțiți împreună, cum este cu adevărat acel om, ci ești într-o continuă verificare conform listei care îți rulează în minte.

Tendința să pleci

Adică tendința să ieși din relație e cu atât mai mare cu cât trece timpul și observi că partenerul tău nu este cel la care fantasmezi tu. Decizia despărțirii nu vine pe baza unei analize raționale, ancorate în realitate, ci pe baza unei dezamăgiri că nici de data asta nu l-ai întâlnit pe Făt-Frumos.

Proiecțiile pe alte persoane

Ești în relație, nu alegi (încă) să pleci deoarece într-o anumită măsură e confortabil, partenerul face totuși și ceva bine, dar apar ciclic persoane pe care să proiectezi acea imagine ideală care deja te-ai lămurit că nu se potrivește nicicum cu cel de acasă. Și îți faci o altă și nouă poveste, că uite că se poate să fii și în felul x, și în felul y, așa cum partenerul nu e. Dar e acel domn pe care îl vezi într-o aură strălucitoare. Desigur, nu îl cunoști, nu îi știi minusurile, și va mai dura ceva până să realizezi că și el este un individ cu defectele sale. Dar până să se întâmple asta comparația nu mai e doar între partener și imaginea ideală, ci este introdusă și a treia persoană în comparație, cea la care ai început să fantasmezi.

Ieși emoțional din relație

Cum să mai investești, cum să mai depui efort când ești guvernată de o imagine ideală de partener și de relație? Mai ales că relația ideală merge de la sine, nu există acolo probleme, negocieri, diferențe de viziune, ritm personal. În relația ideală nu există maniere de a face față care să te încurce, inclusiv tu ai comportamentul perfect și o viață interioară 100% armonioasă, ori o reziliență incredibilă, în absolut fiecare context ai reacții din partea ta sănătoasă. Nu doar că ieși emoțional din relație și nu depui efort, dar nu mai ești atentă nici la contribuția ta în dinamica relației, este redusă gândirea critică rațională prin care să te analizezi sau să-ți pui întrebări despre tine. Îți întreține pasivitatea, a nu schimba ce este corect și sănătos să schimbi tu în relație cu tine.

