Cu ce se ocupă acum Flavia Mihășan după ce a renunțat la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani: „Să-ți protejezi liniștea nu înseamnă să te izolezi”

De când a plecat din emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, Flavia Mihășan pare că și-a redefinit complet stilul de viață. Nu mai apare zilnic pe micul ecran, dar este prezentă în online și, mai ales, mult mai conectată la lucrurile care contează pentru ea.

Ce face acum Flavia Mihășan

Fosta asistentă TV a ales să lase în urmă ritmul alert din televiziune și să se concentreze pe echilibru, familie și proiecte personale. Iar schimbarea se vede: viața ei este acum mai liniștită, dar și mai asumată.

Flavia Mihășan este mamă a doi băieți, iar rolul de părinte pare să fie acum prioritatea ei principală. Își dedică mult timp copiilor și împărtășește frecvent momente din viața de zi cu zi cu urmăritorii ei. În același timp, trăiește o poveste de dragoste alături de Andrei Ciobanu, partenerul cu care împarte atât viața de familie, cât și momentele de relaxare. Cei doi călătoresc des și aleg să petreacă timp departe de agitația cotidiană, bucurându-se de experiențe simple, dar valoroase.

Chiar dacă nu mai este prezentă constant la TV, Flavia Mihășan rămâne activă pe rețelele sociale. Acolo postează imagini din vacanțe, cadre din viața de mamă, dar și mesaje care reflectă modul în care vede acum lucrurile.

„Cu timpul înveți că nu tot ce e gălăgios merită atenția ta. Nu e vorba de mândrie, ci de o barieră sănătoasă între tine și haos. Să nu mai pierzi timp explicând adevărul tău celor care au decis deja să te judece. Eviți conștient mediile care îți perturbă echilibrul fără să simți vreo vină. Alegi tăcerea în locul unei victorii de moment într-o ceartă inutilă. Distanța nu este un atac, ci o formă de respect față de propriul tău drum. Energia ta a devenit un spațiu privat, iar accesul este acum un privilegiu, nu un drept universal. Să-ți protejezi liniștea nu înseamnă să te izolezi de lume și să te asiguri că zgomotul de afară nu acoperă niciodată vocea ta interioară.”

Flavia Mihășan, despre problemele cu care se confruntă

La începutul anului 2026, Flavia Mihășan a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Vedeta a avut dureri greu de suportat din cauza herniei de disc. Acum, ea se află într-o perioadă de recuperare.

„Am avut o problemă cu spatele, destul de gravă, iar acum mă recuperez. Se pare că am avut o hernie de disc veche, dar nu mă deranja cu nimic. Doar că, la finalul anului, am avut foarte multe spectacole. Am avut programul foarte încărcat și am făcut o mișcare bruscă și am problema la aceeași vertebră. Asta a cauzat un blocaj la spate. Și acum încă sunt în recuperare. Suntem în aprilie și abia acum ușor, ușor încep să mă simt mai ok”, a spus Flavia Mihășan pentru cancan.ro.

Flavia Mihășan nu și-a dorit să treacă printr-o operație și a optat pentru o recuperare mai lungă.

„M-a ținut foarte mult pentru că nu am vrut să mă operez, am preferat să mă recuperez așa. Eu mereu am avut probleme și dureri de spate, dar fiind dansatoare, mă gândeam că este normal, doar că acum chiar a fost dureros. A trebuit să fac multă fizoterapie, multă kinetoterapie, masaj foarte des, alte tipuri de terapie, am făcut de toate. Sper să mă recuperez 100% cât de repede. Copiii mei sunt mari, dar mi-a fost greu să nu îi pot lua în brațe.”, a mai spus ea.

