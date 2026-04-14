Unde au plecat Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu în vacanță. Comediantul i-a făcut o surpriză partenerei sale

Andrei Ciobanu a pregătit o vacanță surpriză pentru partenera lui, Flavia Mihășan.

1. Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu
Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu au plecat într-o nouă vacanță împreună. Comediantul a pus la cale o călătorie surpriză pentru partenera lui, iar reacția ei nu a întârziat să apară.

Unde au plecat în vacanță Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu

Flavia Mihășan a fost luată prin surprindere când a aflat că va merge în vacanță în Sicilia alături de iubitul ei. Asistenta TV știa, inițial, că va petrece Paștele ortodox în Suceava, acasă la partenerul ei. 

„Deși Flavia știa că vom petrece vacanța de Paște la mine acasă, la Suceava, am ajuns în Sicilia, de fapt”, a spus Andrei Ciobanu pe Instagram. 

Flavia Mihășan a spus că tipul acesta de minciuni chiar ar fi permise într-o relație de cuplu. 

„Tot ce pot să zic în apărarea mea este că astfel de minciuni în relații sunt super permise și chiar recomandate.”

Cum a început relația dintre Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu

După ce s-a despărțit de tatăl copiilor ei, Marius Moldovan, Flavia Mihășan a fost singură o perioadă. Acum, vedeta iubește din nou și formează un cuplu alături de Andrei Ciobanu. După ce au confirmat că sunt într-o relație, asistenta de la Neatza și comediantul au început să se afișeze tot mai des împreună, inclusiv la evenimente mondene.

Recent, Flavia Mihășan a dezvăluit cum s-au cunoscut ea și Andrei Ciobanu. Amândoi se știau din indusria de divertisment, iar pe parcurs au descoperit că rezonează pe mai multe planuri. 

„Noi ne știm de ceva timp, de foarte mulți ani, doar că nu ne știam atât de bine. Ne-am cunoscut din industrie și a fost o surpriză plăcută să văd că ne potrivim pe atâtea planuri”, a spus Flavia Mihășan pentru VIVA!

Flavia Mihășan a mai spus și cum a fost cucerită de Andrei Ciobanu. Comediantul nu ratează ocazia de a-i face surprize romantice partenerei sale

„E mult de spus că e o persoană super complexă, dar e un tip foarte deștept, are un simț al umorului care îmi place foarte mult și e un om real, autentic, foarte bun.”

Flavia Mihășan, despre dorința de a se căsători cu Andrei Ciobanu

Flavia Mihășan a dezvăluit că partenerul ei, Andrei Ciobanu, are o relație foarte bună cu Tudor și Carol, cei doi copii pe care îi are din relația anterioară cu Marius Moldovan.

„Am mai fost într-o vacanță cu copiii și Andrei, am fost mai puține zile și aici, la noi, în țară, iar aceasta a fost prima vacanță mai lungă alături de Andrei și de copii. Noi suntem împreună de ceva timp, iar, bineînțeles, cei mici știu și se bucură foarte tare. E o armonie și așa a fost de la început. Andrei are foarte multă răbdare cu ei, se joacă cu ei, le spune povești, se plimbă cu ei. Mai ales că sunt și băieți, s-au lipit foarte repede. Mai face și glume, mai are și talentul ăsta”, a spus Flavia Mihășan pentru spynews.ro.

În ceea ce privește o posibilă căsătorie cu Andrei Ciobanu, Flavia Mihășan este deschisă să facă acest pas. 

„Ar fi „DA” răspunsul, dar n-ar face lucrurile atât de previzibil el. Adică nu mă aștept la așa ceva. Mă aștept să fie, probabil, pe stradă, într-o marți, adică așa. Nu ar fi de ziua mea, de ziua lui, de Revelion, de Crăciun, într-o zi la care să mă aștept.”

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu formează un cuplu tot mai solid. Conform declarațiilor făcute de vedetă, cei doi au planuri serioase de viitor. 

„Nu am fost până acum căsătorită, dar da, cred că sunt pregătită de data asta. Îmi doresc să port rochia de mireasă, e pentru prima oară când îmi trece prin cap serios. Nu e că am fost împotrivă sau ceva, dar întotdeauna am considerat că nu contează, că nu e important actul, ci importantă e relația, raportul, dar acum, sincer, cred că ar merge.”

Foto: Instagram

