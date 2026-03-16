Gestul romantic făcut de Andrei Ciobanu pentru Flavia Mihășan. Cum a fost impresionată vedeta de partenerul ei

Flavia Mihășan a dezvăluit recent cum a reușit partenerul ei, Andrei Ciobanu, să o impresioneze. Comediantul a făcut un gest romantic pentru asistenta TV.

Andrei Ciobanu, gest romantic pentru Flavia Mihășan

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu formează un cuplu tot mai solid și au intenții serioase pentru viitorul lor împreună. Recent, comediantul a pus la cale o surpriză pentru partenera lui. Mai exact, Andrei Ciobanu a planificat o scurtă escapadă la Paris și s-a ocupat de toate detaliile ca vacanța lor să fie perfectă, de la biletele de avion, cazare și până la o cină plină de romantism.

„Mai spune-mi o dată, cum ai zis tu, că ai văzut pe net unul care și-a dus iubita la Paris fără să îi spună nimic, s-a ocupat de tot, sau cum?”, a spus Andrei Ciobanu.

„Da, și a rezervat biletele de avion, cazarea, cina, tot, absolut tot”, a răspuns ulterior Flavia Mihășan.

„Da?”, a întrebat după Andrei Ciobanu.

„Da, bine. M-ai adus la Paris, scumpu'”, a mai spus asistenta TV.

Flavia Mihășan, despre dorința de a se căsători cu Andrei Ciobanu

După ce s-a despărțit de tatăl copiilor ei, Marius Moldovan, Flavia Mihășan a fost singură o perioadă. Acum, vedeta iubește din nou și formează un cuplu alături de Andrei Ciobanu. După ce au confirmat că sunt într-o relație, cei doi au început să se afișeze tot mai des împreună, inclusiv la evenimente mondene.

Flavia Mihășan a dezvăluit că partenerul ei, Andrei Ciobanu, are o relație foarte bună cu Tudor și Carol, cei doi copii pe care îi are din relația anterioară cu Marius Moldovan.

„Am mai fost într-o vacanță cu copiii și Andrei, am fost mai puține zile și aici, la noi, în țară, iar aceasta a fost prima vacanță mai lungă alături de Andrei și de copii. Noi suntem împreună de ceva timp, iar, bineînțeles, cei mici știu și se bucură foarte tare. E o armonie și așa a fost de la început. Andrei are foarte multă răbdare cu ei, se joacă cu ei, le spune povești, se plimbă cu ei. Mai ales că sunt și băieți, s-au lipit foarte repede. Mai face și glume, mai are și talentul ăsta”, a spus Flavia Mihășan pentru spynews.ro.

În ceea ce privește o posibilă căsătorie cu Andrei Ciobanu, Flavia Mihășan este deschisă să facă acest pas.

„Ar fi „DA” răspunsul, dar n-ar face lucrurile atât de previzibil el. Adică nu mă aștept la așa ceva. Mă aștept să fie, probabil, pe stradă, într-o marți, adică așa. Nu ar fi de ziua mea, de ziua lui, de Revelion, de Crăciun, într-o zi la care să mă aștept.”

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu, care apar frecvent în clipuri amuzante, formează un cuplu tot mai solid. Conform declarațiilor făcute de vedetă, cei doi au planuri serioase de viitor.

„Nu am fost până acum căsătorită, dar da, cred că sunt pregătită de data asta. Îmi doresc să port rochia de mireasă, e pentru prima oară când îmi trece prin cap serios. Nu e că am fost împotrivă sau ceva, dar întotdeauna am considerat că nu contează, că nu e important actul, ci importantă e relația, raportul, dar acum, sincer, cred că ar merge.”

Citește și:

Best dressed pe covorul roșu la Oscar 2026: cele mai inspirate ținute

Foto: Instagram

