Ce intervenție estetică și-ar dori Gabriela Prisăcariu. Soția lui Dani Oțil a surprins cu răspunsul ei: „Dacă ar fi după mine…”

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Gabriela Prisăcariu și-a surprins recent urmăritorii cu o mărturisire neașteptată despre aspectul său fizic. Deși este admirată pentru silueta sa și pentru aparițiile impecabile din mediul online, soția lui Dani Oțil a recunoscut că există o schimbare estetică pe care și-ar dori să o facă.

Intervenția estetică la care se gândește Gabriela Prisăcariu

Modelul se numără printre vedetele care preferă să vorbească deschis cu comunitatea lor din social media, iar de această dată a abordat un subiect care a stârnit numeroase reacții în rândul fanilor.

În timp ce multe femei aleg proceduri prin care își măresc anumite trăsături ale corpului, Gabriela Prisăcariu spune că și-ar dori exact contrariul. Vedeta a dezvăluit că, dacă ar apela vreodată la o intervenție estetică, aceasta ar avea ca scop reducerea dimensiunii posteriorului.

Motivul este unul cât se poate de practic. Gabriela a explicat că și-ar dori ca hainele, în special rochiile, să cadă cât mai drept pe corp, fără să evidențieze atât de mult formele din zona șoldurilor și a feselor. Confesiunea a venit alături de o fotografie realizată în vacanță, în care modelul apare într-un costum de baie ce îi pune în evidență silueta.

„Dacă ar fi după mine, aș face micșorare de fund… Îmi plac fetele pe care rochiile și fustele cad atât de frumos, fără să se oprească pe șolduri sau pe fund. Am și eu problemele mele…”, a spus Gabriela pe Instagram.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au sărbătorit cinci ani de la cununia civilă

Dani Oțil și soția sa, Gabriela, formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Împreună de șapte ani și căsătoriți civil din 2021, cei doi au un fiu, Tiago, în vârstă de patru ani.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au aniversat cinci ani de la cununia civilă, cei doi dezvăluind și câteva imagini de la evenimentul organizat în cerc restrâns din cauza restricțiilor impuse în timpul pandemiei de coronavirus.

„Doamne, ce ne-am mai distrat! Bine a fost și prima petrecere de după pandemie. Am fost o mână de oameni, dar a fost atât de fain. Chiar dacă nu puteam să dansez prea mult sau să stau prea mult în picioare, pentru că nu am avut o sarcină chiar ușoară, a fost absolut minunat”, a scris Gabriela Prisăcariu pe internet.

Gabriela Prisăcariu a glumit pe seama momentului ceremoniei, ținând să evidențieze că Dani Oțil a fost foarte fericit la evenimentul important din viața lor.

„A se observa că nu a fost silit de nimeni să zică da”, a mai scris ea.

Dani Oțil nu a lăsat ca aniversarea a cinci ani de la cununia civilă să treacă neobservată și și-a surprins soția cu un buchet de flori.

„Ce drăguț! Ai uitat că am sărbătorit cinci ani de când am spus da”, i-a spus Gabriela Prisăcariu.

„Cinci ani de la accident! De la operație! Ce să sărbătoresc? La mulți ani!”, i-a răspuns, în glumă, Dani Oțil.

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Foto: Instagram

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