Kim Kardashian și Lewis Hamilton, gesturi romantice la cursa de Formula 1 de la Monaco. Declarația emoționantă a pilotului despre partenera lui

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Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco a oferit unul dintre cele mai discutate momente mondene ale anului. Deși atenția era îndreptată către lupta de pe circuit și către performanța lui Lewis Hamilton, imaginile surprinse între pilotul Ferrari și Kim Kardashian au devenit rapid virale în mediul online.

Vedeta a fost prezentă pe tot parcursul weekendului pentru a-l susține pe Hamilton, iar camerele de filmat au surprins mai multe gesturi care au alimentat și mai mult interesul publicului pentru relația lor. De la momentul emoționant de pe podium până la apariția de la petrecerea exclusivistă organizată după cursă, Kim și Lewis au fost printre cele mai urmărite personaje de la Monaco.

După ce a încheiat cursa pe locul al doilea, Lewis Hamilton a urcat pe podium pentru festivitatea de premiere. În timp ce pilotul Ferrari își primea trofeul, Kim Kardashian îl urmărea din mulțime și îl filma cu telefonul mobil. Imaginile distribuite ulterior pe rețelele sociale o surprind pe vedetă zâmbind și urmărind cu atenție fiecare moment al ceremoniei. La un moment dat, Hamilton s-a întors către zona în care se afla Kim și i-a trimis un sărut în aer, gest care a fost imediat remarcat de fani.

Kim a răspuns cu un zâmbet larg, în timp ce continua să filmeze momentul.

Momentele emoționante nu s-au oprit însă la ceremonia de premiere. După încheierea festivităților de pe podium, Lewis Hamilton a coborât în zona rezervată invitaților și apropiaților echipei Ferrari. Potrivit imaginilor publicate de presa internațională și distribuite masiv pe rețelele sociale, pilotul a mers direct către Kim Kardashian. Cei doi s-au îmbrățișat, iar Hamilton a fost surprins oferindu-i un sărut pe obraz, într-un gest care a stârnit numeroase reacții din partea fanilor.

La scurt timp după cursă, Lewis Hamilton a făcut și câteva declarații rare despre relația sa cu Kim Kardashian și despre prezența acesteia la Monaco. Pilotul Ferrari a mărturisit că a fost important pentru el să o aibă alături în acest weekend și a subliniat cât de mult apreciază sprijinul pe care îl primește din partea vedetei americane.

„Este minunat că a venit în acest weekend și că mă susține. Este extraordinar să ai oameni buni în jurul tău și oameni care te susțin. Ea face asta pentru mine în fiecare zi”, a declarat Hamilton după cursă.

După încheierea cursei și a evenimentelor oficiale, Kim Kardashian și Lewis Hamilton au participat la exclusivistul afterparty organizat la Monaco, unul dintre cele mai râvnite evenimente ale weekendului. Acolo, cei doi au fost fotografiați sosind împreună și ținându-se de mână în fața fotografilor. Potrivit relatărilor din presa internațională, Hamilton a condus-o de mână pe Kim la intrarea în celebrul club Jimmy’z Monte-Carlo, unde s-au aflat numeroase vedete din lumea sportului, muzicii și cinematografiei.

Weekendul de la Monaco a avut o semnificație aparte și pentru Kim Kardashian. Aceasta a fost prima sa apariție oficială într-un paddock de Formula 1 de când relația cu Lewis Hamilton a devenit publică. Vedeta a fost prezentă atât la calificări, cât și în ziua cursei, fiind însoțită de sora sa, Khloé Kardashian.

foto: Arhiva ELLE

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