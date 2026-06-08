Gabi Tamaș, primele declarații după ce a câștigat Survivor România 2026: „Dedic acest premiu celor care m-au criticat. Pentru voi este!” (VIDEO)

Survivor, cel mai dur format de televiziune, a ajuns la Marea Finală.

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  de  Andreea Ilie
Gabi Tamaș, primele declarații după ce a câștigat Survivor România 2026: "Dedic acest premiu celor care m-au criticat. Pentru voi este!" (VIDEO)

24 de concurenți au început lupta, parte din două triburi – Faimoși și Războinici. Pe parcurs, alți 7 li s-au alăturat, devenindu-le coechipieri și parteneri sau adversari în luptă.

Ce s-a întâmplat în marea finală Survivor România 2026

22 de săptămâni. 31 de concurenți care au scris povestea acestui sezon. Dintre aceștia, 14 au ajuns în etapa Unificării. 8 au fost cei care au descoperit ce înseamnă Individualele. 6 au ajuns în semifinală. Iar 4 au luptat aseară cu un singur gând – să devină campionul Survivor 2026! Cel mai dur format de televiziune a ajuns la Marea Finală.

Gabi Tamaș. Lucian Popa. Patricia Vizitiu. Ramona Micu. Ei sunt cei patru concurenți care s-au calificat în Marea Finală Survivor! Doi foști Faimoși și doi foști Războinici au avut parte de două jocuri epuizante, la finalul cărora s-au stabilit cei care vor ajunge la votul publicului.

Primul joc din finală a adus și o nouă eliminare. Ramona Micu a pierdut duelul împotriva Patriciei Vizitiu.

Ce de-a doua parte a finalei Survivor le-a impus celor trei concurenţi rămaşi condiţia de a acumula 4 victorii pentru a se califica la şansa finală de a obţine premiul de 100.0000 de euro. Gabi Tamaş a fost primul care s-a calificat (de-a lungul competiției a fost protagonistul mai multor momente controversate), urmat de Lucian Popa, care a învins-o pe Patricia Vizitiu la duel, aceasta părăsind competiţia pe locul 3.

„În acest moment ați rămas doar voi doi, un fost Războinic și un fost Faimos. Nu mai există traseu, nu mai există jocuri, nu mai există următorul pas pe insulă. Există doar ultimul act, bătălia finala, acolo unde nu mai decide forța, strategia și rezistența, ci vor decide oamenii de acasă.
Publicul va avea puterea supremă. Ei vor decide cine o să devină campionul Survivor. Emoțiile abia acum vor ajunge la cote maxime. Așadar, urmează ultimul act al sezonului: doi concurenți, marele trofeu și un singur câștigător”, le-a spus Adi Vasile acestora.

Gabi Tamaș a câștigat Survivor România 2026

Gabi Tamaş şi Lucian Popa au ajuns la capitolul final al competiţiei. Câştigătorul concursului, dar şi al premiului de 100.000 de euro a fost ales prin vot, de către telespectatori, iar show-ul prezentat de Adi Vasile a ajuns astfel la final.

„Au fost peste 30.000 de voturi, iar campionul, cu o diferență clară, este Gabriel Tamaș”, a anunțat Adi Vasile, prezentatorul emisiunii.

Imediat după anunțarea faptului că a câștigat Survivor România 2026, Gabi Tamaș a oferit primele declarații.

„M-am bucurat foarte mult, cum s-au bucurat cei de aici, adică înseamnă că i-am marcat pe toți în bine sau în rău. Știu că au mai fost și controverse, știu că au mai fost și supărări (…) Vreau să dedic acest premiu celor care m-au criticat. Pentru voi este! Cei care mă iubesc știu cu adevărat cine sunt eu”, a declarat Gabi Tamaș.

Premiul cel mare al emisiunii Survivor România a fost în valoare de 100.000 de euro, la care se adaugă și sumele pe care fiecare concurent le-a primit pentru fiecare săptămână petrecută în concurs.

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Foto: Arhiva ELLE

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