Madonna șochează cu scene controversate în videoclipul de promovare al noului album. Kate Moss apare într-un rol surpriză

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Madonna continuă să sfideze criticii odată cu lansarea noului său album, iar de această dată atrage atenția prin unul dintre cele mai îndrăznețe videoclipuri din ultimii ani, în care apare și supermodelul Kate Moss.

Într-una dintre cele mai controversate secvențe din materialul vizual de 10 minute pentru Confessions II, artista în vârstă de 67 de ani este surprinsă într-o cabină de toaletă dintr-un club de noapte, alături de un tânăr, în timpul unei petreceri. La începutul scenei, Madonna apare în genunchi, în timp ce o altă persoană privește peste peretele cabinei cu o expresie de surprindere. Ulterior, tânărul o ridică în brațe, într-un moment cu puternice accente provocatoare. Nu este clar dacă secvența reprezintă doar o coregrafie cu tentă senzuală sau sugerează ceva mai mult.

foto: captura video YouTube

Noul proiect al Madonnei reunește o distribuție impresionantă de vedete. Pe lângă Kate Moss, în Confessions II – The Film apar actorii Benedict Cumberbatch, Julia Garner, Gwendoline Christie și Richard E. Grant, alături de actrița Odessa A’zion și modelul Kate Moss. Din distribuție mai fac parte fiica artistei, Lourdes Leon, cântăreața Sabrina Carpenter, DJ-ul Honey Dijon, artista Arca, rapperița Shygirl, precum și fotbaliștii Cole Palmer și João Pedro. Unul dintre cele mai comentate momente din Confessions II – The Film este apariția actriței Julia Garner, cea care urmează să o interpreteze pe Madonna în viitorul film biografic dedicat artistei.

foto: captura video YouTube

„Într-o eră dominată de melodii de două minute și videoclipuri filmate cu telefonul de 15 secunde, Madonna tocmai ne-a oferit o experiență muzicală cinematografică de 10 minute, plină de artă și poveste”, a scris un fan. „Într-o perioadă în care partea vizuală aproape că nu mai contează, Madonna vine cu un adevărat film pentru șase piese. Asta însemna cândva cultura videoclipurilor muzicale. Ne arată încă o dată de ce este ultimul adevărat superstar pop!”, a comentat o altă persoană.

Lansarea vine la scurt timp după ce artista a stârnit reacții în timpul unui concert susținut la evenimentul Gay Pride din New York, joi.

La un moment dat, Madonna a surprins publicul printr-un gest considerat riscant. Momentul a avut loc pe o scenă amplasată la mare înălțime deasupra spectatorilor. Deși exista o balustradă transparentă montată pentru protecție, cântăreața și-a trecut unul dintre picioare peste aceasta, într-o secvență care a dat emoții fanilor. În imaginile transmise live, Madonna putea fi văzută suspendată deasupra mulțimii, parțial pe scenă și parțial peste marginea de siguranță.

Îmbrăcată într-un corset roz și albastru și cizme până peste genunchi, artista a interpretat mai multe piese de pe Confessions II.

Setlistul a inclus noile melodii I Feel So Free, Bring Your Love și Love Sensation, dar și hituri de pe albumul original Confessions on a Dance Floor, precum Get Together, I Love New York și Hung Up.

Pe scenă i s-a alăturat și DJ-ul britanic Stuart Price, colaboratorul său de lungă durată, alături de care a lucrat și la albumul Confessions on a Dance Floor din 2005. Price este și unul dintre producătorii noului disc Confessions II, programat pentru lansare pe 3 iulie.

foto: Arhiva ELLE

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