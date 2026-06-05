Madonna își reafirmă susținerea pentru comunitatea LGBTQ+ într-o ținută minusculă la un concert-surpriză din New York

Madonna a marcat începutul lunii Pride printr-un concert-surpriză susținut în Times Square. Artista a atras toate privirile într-o ținută provocatoare și a devenit virală după ce a fost surprinsă urcându-se pe o balustradă în timpul show-ului.

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  de  ELLE.ro
Madonna își reafirmă susținerea pentru comunitatea LGBTQ+ într-o ținută minusculă la un concert-surpriză din New York

Madonna a atras din nou toate privirile, de această dată în inima New York-ului, unde a susținut un concert-surpriză cu ocazia începutului lunii Pride. Artista în vârstă de 67 de ani a urcat pe scenă în Times Square pentru un show de aproximativ 15 minute, organizat în contextul promovării noului său album, Confessions II.

Cântăreața a ales o apariție spectaculoasă pentru eveniment, purtând un corset roz foarte mulat, peste un body cu volane, completat de un sutien albastru la vedere, mănuși lungi asortate și ciorapi până la coapsă. Ținuta a fost accesorizată cu o pereche de ochelari de soare cu lentile albastre, un colier masiv cu diamante și cizme argintii până la genunchi.

Momentul a devenit rapid viral pe rețelele sociale, unde fanii au distribuit imagini și filmări de la concert. Într-una dintre secvențe, Madonna poate fi văzută urcându-se pe o balustradă aflată pe scenă, gest care a stârnit reacții și a alimentat discuțiile online despre energia și nonconformismul artistei.

Deși recitalul a fost scurt, producția a inclus dansatori, DJ și o scenă rotativă, transformând centrul Manhattan-ului într-un adevărat ring de dans. Din setlist nu au lipsit piese emblematice precum „Hung Up” și „I Love New York”, melodii lansate inițial pe albumul Confessions on a Dance Floor din 2005.

Concertul a marcat și promovarea noului material discografic Confessions II, lansat recent și prezentat de artistă drept o continuare a unuia dintre cele mai apreciate proiecte din cariera sa.

În mesajul transmis fanilor înainte de lansare, Madonna a descris noul album ca pe „o scrisoare de dragoste pentru muzica dance și pentru toate spațiile și comunitățile care o creează sau se bucură de ea”.

„Ringul de dans nu se referă la un spațiu sau o clădire anume, ci la orice loc în care ne adunăm să dansăm, să sărbătorim și să ne conectăm. Vă mulțumesc că faceți parte din acest moment și că îmi susțineți muzica. Ne vedem pe ringul de dans!”, a continuat ea.

Artista a profitat de eveniment și pentru a-și reafirma sprijinul față de comunitatea LGBTQ+, una dintre cauzele pe care le susține de decenii. Cu doar câteva zile înainte, ea le-a transmis urmăritorilor săi un mesaj cu ocazia Pride Month, însoțit de steagul-curcubeu, sărbătorind luna dedicată comunității LGBTQ+.

„Nimic nu se compară cu dragostea unei mame…Happy Pride Month!”, a transmis artista.

@pinknews Madonna took to her X profile yesterday (1 June) to post a video wishing all her followers a Happy, happy Pride.' The multi-hyphenate recorded the message from what appears to be the floor of her bathroom while in full glam. Nothing like a Mothers Love……Happy Pride month. See You Soon!' she wrote in the caption. #Madonna #PrideMonth #LGBTQIA #Pride #musictok ♬ Vogue (Edit) – Madonna

Madonna traversează o perioadă intensă din punct de vedere profesional. În ultimele luni, artista a urcat pe scena festivalului Coachella ca invitată specială a Sabrinei Carpenter, iar în luna iulie urmează să fie unul dintre capetele de afiș ale primului show de pauză organizat vreodată în cadrul finalei Cupei Mondiale FIFA, unde va împărți scena cu Shakira și BTS.

„Acum 20 de ani am cântat pentru prima dată la Coachella. Este un moment care închide un cerc și are o semnificație specială pentru mine.”, a transmis Madonna la festival.

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Foto: Arhiva ELLE

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