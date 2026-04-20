Madonna a revenit pe scena Coachella după mai bine de un deceniu de la ultimul concert. De ce fanii au criticat-o dur pentru această apariție

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Madonna a revenit spectaculos pe scena festivalului Coachella, în cadrul concertului susținut de Sabrina Carpenter.

Artista în vârstă de 67 de ani a apărut ca invitat surpriză, ridicându-se pe scenă în timpul momentului de tranziție al piesei „Juno”. Cele două au interpretat apoi hiturile „Vogue” și „Like a Prayer”, stârnind entuziasmul publicului.

Ulterior, Madonna și Sabrina Carpenter au cântat o piesă nouă, cel mai probabil de pe viitorul album Confessions II, continuarea materialului lansat în 2005, Confessions on a Dance Floor. Artista a marcat momentul cu o declarație emoționantă:

„Acum 20 de ani am cântat pentru prima dată la Coachella. Este un moment care închide un cerc și are o semnificație specială pentru mine.”

Madonna nu a mai urcat pe scena festivalului din 2015, când a apărut în concertul lui Drake. Pentru această apariție, Sabrina Carpenter a ales o ținută albă, în timp ce Madonna a optat pentru un corset mov și accesorii din dantelă, într-un stil caracteristic.

Momentul a fost presărat și cu umor, Madonna glumind pe seama diferenței de înălțime dintre ea și Carpenter. De altfel, tânăra artistă îi adusese deja un omagiu, purtând anterior o rochie vintage asociată cu Madonna .

Revenirea Madonnei pe scena festivalului Coachella, în concertul susținut de Sabrina Carpenter, a fost umbrită de acuzații venite din partea fanilor, care susțin că artista ar fi mimat întregul moment. Mai mulți spectatori au criticat prestația, afirmând că vocea auzită provenea în mare parte de pe un playback puternic, iar apariția scenică ar fi creat doar iluzia unui duet live autentic.

„Madonna a fost ‘ajutată’ de o piesă de fundal cu un volum foarte ridicat”, a comentat cineva pe X. „Madonna cântă în playback, iar Sabrina cântă peste piesa de fundal. Sabrina sună grozav”, a intervenit un al doilea. „O femeie în vârstă încă poate visa… Dar ceea ce mă deranjează cel mai mult este că Madonna ar fi putut face o treabă mai bună la playback”, s-a plâns un al treilea.

Concertul face parte din debutul lui Carpenter ca artist principal la Coachella, după prima sa participare în 2023. Show-ul a inclus numeroase apariții surpriză, printre care Sam Elliott, Will Ferrell și Samuel L. Jackson.

Un alt moment viral a avut loc atunci când artista a interpretat greșit un strigăt tradițional din public, confundându-l cu un yodel. Ulterior, Carpenter și-a cerut scuze pe rețelele sociale, explicând că nu a înțeles situația și că reacția sa a fost una de confuzie, nu de rea intenție.

my apologies i didnt see this person with my eyes and couldnt hear clearly. my reaction was pure confusion, sarcasm and not ill intended. could have handled it better! now i know what a Zaghrouta is!

I welcome all cheers and yodels from here on out https://t.co/f3KuT8sggH — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) April 11, 2026

În paralel, Madonna a anunțat lansarea noului său album, Confessions II, programat pentru 3 iulie. Artista a subliniat că muzica dance nu este superficială, ci reprezintă „un spațiu ritualic în care mișcarea înlocuiește limbajul”.

Albumul va merge din nou pe zona dance și disco, stil care a consacrat-o în acea perioadă . Artista a sugerat că vrea să revină „pe ringul de dans” și la energia care a definit acel capitol al carierei sale. Un detaliu important este revenirea producătorului Stuart Price, omul din spatele sunetului original al albumului din 2005. Deși nu există încă o listă oficială de piese sau colaborări confirmate, artista a oferit indicii că albumul va pune accent pe energie, libertate și conexiunea dintre muzică și dans.

Albumul original „Confessions On A Dancefloor' este considerat unul dintre cele mai bune albume ale sale, cu piese hit precum, „Hung up”, „Like A Prayer” și „Ray Of Light”.

„Oamenii cred că muzica dance este superficială, dar se înșeală amarnic. Ringul de dans nu este doar un loc, ci un prag: un spațiu ritualic în care mișcarea înlocuiește limbajul.”, a scris ea într-un comunicat de presă.

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro