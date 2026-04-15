Jennifer Lopez și Brett Goldstein, cel mai nou cuplu de la Hollywood? Ce au declarat surse apropiate celor doi actori

Jennifer Lopez și Brett Goldstein au stârnit zvonuri legate de o posibilă relație, după ce au lucrat împreună la comedia romantică Office Romance. Potrivit Daily Mail, care citează surse din interiorul producției, chimia dintre cei doi nu s-ar fi limitat doar la ecran.

Jennifer Lopez, care a divorțat de Ben Affleck în 2025, ar fi petrecut timp alături de colegul său chiar înainte de începerea producției. La rândul său, Brett Goldstein ar fi fost singur din 2022, după despărțirea de actrița Beth Rylance, relație care a durat aproximativ un an.

O sursă citată de Daily Mail susține că apropierea dintre cei doi era cunoscută pe platou:

„Era un secret deschis în timpul filmărilor despre Brett și J.Lo. S-au înțeles foarte bine încă de la început, iar chimia era electrică, lucru pe care spectatorii îl vor vedea”.

Aceeași sursă a adăugat:

„Erau foarte apropiați fizic, se atingeau des și râdeau constant, iar toată lumea bănuia că au o relație”.

O altă sursă a declarat pentru The Sun că relația dintre cei doi a continuat și după încheierea filmărilor:

„La petrecerea de final, erau foarte apropiați în timpul cinei și al băuturilor, alături de restul distribuției. S-au distrat foarte mult în timpul filmărilor; era exact ce avea nevoie Jen după Ben Affleck. El i-a readus zâmbetul pe buze. Au existat destul de multe glume despre faptul că Brett este, practic, versiunea britanică a lui Ben. Cu siguranță a fost cucerită de farmecul lui britanic și s-a simțit foarte bine îngrijită pe platou”.

În paralel cu aceste speculații, cei doi au fost văzuți împreună și în afara platourilor de filmare. Potrivit Daily Mail, în septembrie 2024, Jennifer Lopez și Brett Goldstein au participat la spectacolul de pe Broadway Oh, Mary!, unde au urmărit-o pe colega lor, Betty Gilpin.

După finalizarea filmărilor, Jennifer Lopez a vorbit despre colaborarea cu Brett Goldstein în cadrul emisiunii prezentate de Andy Cohen, Watch What Happens Live. Actrița a făcut atunci o declarație care a atras atenția: „O să spun că tocmai am făcut un film cu Brett Goldstein și aș spune că el a fost cel mai bun partener de sărut”.

Detalii despre film au fost făcute publice și de Netflix, care a distribuit pe Instagram un sinopsis oficial.

„Jennifer Lopez și Brett Goldstein joacă în Office Romance. O comedie romantică îndrăzneață despre o relație secretă la birou și problemele în care ajung doi workaholici atunci când încep să-și asculte inima”, se arată în descrierea producției, care va avea premiera pe 5 iunie.

În film, Jennifer Lopez interpretează rolul unei CEO, Jackie Cruz, care se îndrăgostește de un nou angajat, Daniel Blanchflower, personaj jucat de Brett Goldstein. Actrița a oferit mai multe detalii despre rol într-un interviu pentru People: „dependentă de muncă, extrem de controlată și nu își dorește distrageri”.

Ea a completat:

„Poate că anumite elemente au ajutat, dar în viața reală Jackie, ca CEO, și eu, ca CEO, suntem extrem de diferite. Deși muncesc foarte mult, înțeleg echilibrul dintre viața profesională și cea personală și pun pe primul loc familia și prietenii”.

Jennifer Lopez a explicat și de ce a acceptat proiectul, în declarațiile oferite pentru People:

„Este o poveste romantică clasică, cu un umor modern, mai îndrăzneț. Eram deja implicată în mai multe proiecte, unul după altul, dar am știut că trebuie să fac acest film, așa că am găsit o soluție. Cred că este exact ceea ce avem nevoie cu toții acum”.

Actrița a vorbit și despre partenerul său de platou, subliniind energia acestuia: „a adus o energie incredibil de calmă și sigură pe sine”.

Ea a adăugat:

„Are ceva foarte autentic și natural. Nu încerca să forțeze nici romantismul, nici comedia, pentru că este extrem de amuzant în viața reală și incredibil de fermecător, iar totul a venit foarte natural”.

La rândul său, Brett Goldstein a declarat pentru People că proiectul a fost conceput special pentru Jennifer Lopez, împreună cu co-scenaristul Joe Kelly: „Ne-am întrebat cine este cea mai bună actriță de comedii romantice și, fără ezitare, am spus amândoi J.Lo”.

Actorul a explicat procesul de creație:

„În timpul unei călătorii mai lungi cu trenul, am avut întreaga idee pentru film. Este ușor să scrii o comedie romantică atunci când o ai pe J.Lo în minte. Este cea mai bună la asta. Am vrut să scriem ceva suficient de amuzant și inteligent încât să merite să spună da„.

Jennifer Lopez despre divorțul de Ben Affleck

În toamna anului trecut, Jennifer Lopez a vorbit despre divorțul de Ben Affleck în cadrul emisiunii Sunday Morning de la CBS News.

„A fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată, pentru că m-a schimbat”, a declarat Jennifer Lopez despre divorțul care a șocat o lume întreagă.

Aceasta a vorbit în continuare despre modul în care a reușit să se împace cu ideea eșecului sentimental pe care l-a traversat odată cu despărțirea care a survenit cu un an în urmă.

„Nu m-a schimbat”, a clarificat Jennifer Lopez despre divorțul de fostul său partener, actorul și regizorul Ben Affleck. „M-a ajutat să cresc într-un mod în care aveam nevoie să cresc și să devin mai conștientă de mine. Sunt o altă persoană acum decât am fost anul trecut, acum un an și jumătate.”

De altfel, aceasta a mai spus și că acum se află „într-un loc bun”, apreciind și faptul că vara trecută a fost „probabil cea mai bună” din câte a experimentat până acum.

Ben Affleck i-ar fi făcut fostei soții, Jennifer Lopez, un cadou extravagant după finalizarea divorțului. Potrivit unor informații apărute în presa internațională, actorul i-ar fi cedat fostei sale soții întreaga sa parte din conacul de aproximativ 60 de milioane de dolari, fără a cere vreo compensație financiară.

Conform documentelor obținute de TMZ, cei doi au modificat acordul de împărțire a bunurilor, fiind menționată o „transferare de proprietate între soți”. Deși actele nu detaliază exact natura tranzacției, surse apropiate situației susțin că Ben Affleck a renunțat complet la partea sa din proprietate în favoarea lui Jennifer Lopez, fără niciun cost.

