Cadoul extravagant pe care Ben Affleck i l-a făcut fostei soții, Jennifer Lopez, după finalizarea divorțului

Ben Affleck ar fi făcut un gest surprinzător în urma divorțului de Jennifer Lopez. Potrivit unor informații apărute în presa internațională, actorul i-ar fi cedat fostei sale soții întreaga sa parte din conacul de aproximativ 60 de milioane de dolari, fără a cere vreo compensație financiară.

Conform documentelor obținute de TMZ, cei doi au modificat acordul de împărțire a bunurilor, fiind menționată o „transferare de proprietate între soți”. Deși actele nu detaliază exact natura tranzacției, surse apropiate situației susțin că Ben Affleck a renunțat complet la partea sa din proprietate în favoarea lui Jennifer Lopez, fără niciun cost.

Cei doi au achiziționat impresionanta vilă din Beverly Hills în iunie 2023, pe vremea când formau încă un cuplu. Proprietatea, evaluată la 60,85 milioane de dolari, se întinde pe aproximativ 3.500 de metri pătrați și include nu mai puțin de 12 dormitoare, 24 de băi și chiar un teren de baschet complet echipat.

La momentul achiziției, locuința fusese văzută drept casa ideală pentru noul început al relației lor, mai ales că cei doi se căsătoriseră în iulie 2022. Presa relata atunci că au plătit integral suma, fără credit, pentru această proprietate exclusivistă.

La doar un an distanță, în iunie 2024, vila a fost scoasă la vânzare, pe fondul zvonurilor privind o posibilă despărțire. Inițial, au apărut informații potrivit cărora decizia ar fi fost una practică: locuința ar fi fost „prea mare” pentru Jennifer Lopez, iar Ben Affleck nu s-ar fi simțit niciodată cu adevărat confortabil acolo.

Cu toate acestea, la doar două luni după listarea proprietății, artista a depus actele de divorț, confirmând ruptura dintre cei doi.

În aceeași perioadă, Ben Affleck a cumpărat o altă locuință, în valoare de 20,5 milioane de dolari, în Pacific Palisades, dorind să fie mai aproape de copiii săi, Violet, Seraphina și Samuel, pe care îi are din mariajul cu Jennifer Garner.

Divorțul dintre Affleck și Lopez a fost finalizat oficial în ianuarie 2025, însă situația vilei din Beverly Hills a rămas incertă o perioadă. Între timp, Jennifer Lopez și-a cumpărat o nouă casă în Los Angeles, în valoare de 18 milioane de dolari, unde locuiește alături de gemenii săi, Max și Emme, din relația cu Marc Anthony.

Într-un fragment din viitorul ei interviu pentru emisiunea Nightline, difuzat miercuri, 11 martie, în cadrul Good Morning America, Jennifer Lopez i-a spus prezentatoarei Juju Chang că a pus totul pe pauză după ce a depus actele de divorț de Affleck, în 2024.

„A trebuit să opresc totul și mi-am luat un an liber. Am anulat turnee”, a spus Lopez, referindu-se la anularea, în mai 2024, a turneului ei This Is Me… Live Tour. „Am decis pur și simplu să stau acasă și să mă confrunt cu ceea ce s-a întâmplat, fără să fug de asta prin muncă, printr-o altă persoană sau prin orice altceva, doar să stau și să accept situația.”

Vedeta a adăugat că, pe lângă faptul că a încercat să proceseze tot ce a trăit, copiii ei au devenit prioritatea absolută după despărțirea foarte mediatizată de Affleck.

„Aveam nevoie să fiu acasă cu copiii mei”, a spus ea despre gemenii pe care îi are cu fostul soț, Marc Anthony, adăugând că adolescenții au fost „prioritatea în acea perioadă. Ajunsesem într-un punct în care mă întrebam: Ce se întâmplă cu tine? Pentru că nu puteam da vina pe altcineva. Nu cred că acolo se află lecția. Așa că am vrut cu adevărat să mă înțeleg pe mine însămi.”

