Jennifer Lopez, gest radical la un an de la divorțul de Ben Affleck

Jennifer Lopez pare să fi făcut un nou pas în procesul de detașare de fostul său soț, Ben Affleck, la aproape un an de la finalizarea divorțului. Potrivit informațiilor apărute recent în presa internațională, artista ar fi ales să modifice un tatuaj realizat în timpul mariajului, dedicat actorului.

Jennifer Lopez și Ben Affleck și-au reluat relația în 2021, la 17 ani după ce își anulaseră prima logodnă, și s-au căsătorit în 2022. Povestea lor s-a încheiat însă în august 2024, când artista a depus cererea de divorț chiar în ziua care ar fi marcat doi ani de la nuntă. Divorțul a fost finalizat în luna ianuarie 2025. Cei doi nu au reușit încă să vândă proprietatea din Beverly Hills, evaluată la aproximativ 52 de milioane de dolari, care se află pe piață de peste un an și jumătate, potrivit Daily Mail.

În centrul atenției se află acum un tatuaj realizat de Jennifer Lopez în februarie 2023. De Ziua Îndrăgostiților, artista dezvăluia pe Instagram un simbol al infinitului străpuns de o săgeată, alături de prenumele ei și al lui Affleck, scrise cursiv, explicând că acesta reprezenta „angajamentul” lor unul față de celălalt. La rândul său, Ben Affleck își făcuse un tatuaj cu două săgeți încrucișate și inițialele „J” și „B”, marcând prima Zi a Îndrăgostiților petrecută ca soți.

Primele speculații privind dispariția tatuajului lui Lopez au apărut la doar o lună după depunerea actelor de divorț, când artista a participat la premiera filmului Unstoppable. Pentru eveniment, ea a purtat o rochie cu laterale decupate, iar tatuajul părea fie îndepărtat, fie acoperit cu machiaj, notează Daily Mail. Publicația precizează că a contactat reprezentanții vedetei pentru un punct de vedere, însă nu a primit un răspuns oficial.

Mai recent, o sursă anonimă a declarat pentru DeuxMoi că Jennifer Lopez nu ar fi eliminat complet tatuajul, ci ar fi ales să acopere numele lui Ben Affleck cu un tatuaj reprezentând o pasăre colibri. „Fanii nu știu exact când [Lopez] a acoperit tatuajul, dar au observat schimbarea în iulie–august 2025”, a susținut sursa. Potrivit mai multor site-uri specializate în tatuaje, pasărea colibri este adesea asociată cu „reziliența” și „reînnoirea”.

Ce relație există acum între Jennifer Lopez și Ben Affleck

Jennifer Lopez și Ben Affleck nu se vor împăca, în ciuda apariției lor împreună pe covorul roșu la premiera din New York a musicalului Kiss of the Spider Woman, de la începutul lunii octombrie.

„Nu se întâmplă nimic între ei”, a declarat o sursă pentru Us Weekly. O a doua sursă a adăugat că „Jen se simte mai confortabil în pielea ei ca niciodată” și că se află „într-un loc mintal foarte bun în acest moment.”

„Ea a acceptat că relația cu Ben și-a atins cursul”, a spus sursa. „Încă există multă dragoste între ei, dar amândoi înțeleg că nu ar trebui să fie căsătoriți”.

Între timp, o a treia sursă a declarat pentru Us Weekly că artista este „recunoscătoare pentru lecțiile pe care le-a învățat” din căsnicia cu actorul din Gone Girl și că „nu are regrete'.

Jennifer Lopez „nu mai păstrează legătura cu Ben” și „este mai probabil” să rămână în contact cu copiii acestuia, Violet, Seraphina și Samuel, deoarece relația lor a fost „naturală”, a mai precizat o altă sursă. Page Six a încercat să obțină un comentariu din partea reprezentanților lui Affleck, însă, până în acest moment, nu a primit un răspuns.

Recent, Jennifer Lopez a făcut o aluzie subtilă la Affleck și la toți foștii ei parteneri într-un interviu acordat lui Howard Stern, vorbind despre sentimentul că nu a fost niciodată „cu adevărat iubită”.

„Ceea ce am învățat este că nu e vorba că nu sunt eu ușor de iubit, ci că ei nu sunt capabili… Nu au asta în ei”, a spus artista în emisiunea The Howard Stern Show, pe 15 octombrie.

„Trebuie să aprecieze copilul din interiorul lor. Trebuie să-l iubească”, a adăugat ea. Deși Lopez a spus că foștii ei i-au oferit tot „ce aveau”, inclusiv „casele, inelele, căsnicia”, acest lucru nu a fost suficient.

