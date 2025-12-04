Jennifer Lopez, gest radical la un an de la divorțul de Ben Affleck

La un an de la divorț, Jennifer Lopez își modifică tatuajul dedicat lui Ben Affleck.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Jennifer Lopez, gest radical la un an de la divorțul de Ben Affleck

Jennifer Lopez pare să fi făcut un nou pas în procesul de detașare de fostul său soț, Ben Affleck, la aproape un an de la finalizarea divorțului. Potrivit informațiilor apărute recent în presa internațională, artista ar fi ales să modifice un tatuaj realizat în timpul mariajului, dedicat actorului.

Jennifer Lopez și Ben Affleck și-au reluat relația în 2021, la 17 ani după ce își anulaseră prima logodnă, și s-au căsătorit în 2022. Povestea lor s-a încheiat însă în august 2024, când artista a depus cererea de divorț chiar în ziua care ar fi marcat doi ani de la nuntă. Divorțul a fost finalizat în luna ianuarie 2025. Cei doi nu au reușit încă să vândă proprietatea din Beverly Hills, evaluată la aproximativ 52 de milioane de dolari, care se află pe piață de peste un an și jumătate, potrivit Daily Mail.

În centrul atenției se află acum un tatuaj realizat de Jennifer Lopez în februarie 2023. De Ziua Îndrăgostiților, artista dezvăluia pe Instagram un simbol al infinitului străpuns de o săgeată, alături de prenumele ei și al lui Affleck, scrise cursiv, explicând că acesta reprezenta „angajamentul” lor unul față de celălalt. La rândul său, Ben Affleck își făcuse un tatuaj cu două săgeți încrucișate și inițialele „J” și „B”, marcând prima Zi a Îndrăgostiților petrecută ca soți.

Primele speculații privind dispariția tatuajului lui Lopez au apărut la doar o lună după depunerea actelor de divorț, când artista a participat la premiera filmului Unstoppable. Pentru eveniment, ea a purtat o rochie cu laterale decupate, iar tatuajul părea fie îndepărtat, fie acoperit cu machiaj, notează Daily Mail. Publicația precizează că a contactat reprezentanții vedetei pentru un punct de vedere, însă nu a primit un răspuns oficial.

Mai recent, o sursă anonimă a declarat pentru DeuxMoi că Jennifer Lopez nu ar fi eliminat complet tatuajul, ci ar fi ales să acopere numele lui Ben Affleck cu un tatuaj reprezentând o pasăre colibri. „Fanii nu știu exact când [Lopez] a acoperit tatuajul, dar au observat schimbarea în iulie–august 2025”, a susținut sursa. Potrivit mai multor site-uri specializate în tatuaje, pasărea colibri este adesea asociată cu „reziliența” și „reînnoirea”.

Ce relație există acum între Jennifer Lopez și Ben Affleck

Jennifer Lopez și Ben Affleck nu se vor împăca, în ciuda apariției lor împreună pe covorul roșu la premiera din New York a musicalului Kiss of the Spider Woman, de la începutul lunii octombrie.

„Nu se întâmplă nimic între ei”, a declarat o sursă pentru Us Weekly. O a doua sursă a adăugat că „Jen se simte mai confortabil în pielea ei ca niciodată” și că se află „într-un loc mintal foarte bun în acest moment.”

„Ea a acceptat că relația cu Ben și-a atins cursul”, a spus sursa. „Încă există multă dragoste între ei, dar amândoi înțeleg că nu ar trebui să fie căsătoriți”.

Între timp, o a treia sursă a declarat pentru Us Weekly că artista este „recunoscătoare pentru lecțiile pe care le-a învățat” din căsnicia cu actorul din Gone Girl și că „nu are regrete'.

Jennifer Lopez „nu mai păstrează legătura cu Ben” și „este mai probabil” să rămână în contact cu copiii acestuia, Violet, Seraphina și Samuel, deoarece relația lor a fost „naturală”, a mai precizat o altă sursă. Page Six a încercat să obțină un comentariu din partea reprezentanților lui Affleck, însă, până în acest moment, nu a primit un răspuns.

Recent, Jennifer Lopez a făcut o aluzie subtilă la Affleck și la toți foștii ei parteneri într-un interviu acordat lui Howard Stern, vorbind despre sentimentul că nu a fost niciodată „cu adevărat iubită”.

„Ceea ce am învățat este că nu e vorba că nu sunt eu ușor de iubit, ci că ei nu sunt capabili… Nu au asta în ei”, a spus artista în emisiunea The Howard Stern Show, pe 15 octombrie.

„Trebuie să aprecieze copilul din interiorul lor. Trebuie să-l iubească”, a adăugat ea. Deși Lopez a spus că foștii ei i-au oferit  tot „ce aveau”, inclusiv „casele, inelele, căsnicia”, acest lucru nu a fost suficient.

Citește și:
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit după patru ani de relație. Cum arată spectaculosul inel de logodnă al artistei

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
Cum arăta Amalia Enache la începutul carierei. Prezentatoarea TV a dezvăluit imagini inedite: "Am trăit ultimii 25 de ani în direct"
People
Cum arăta Amalia Enache la începutul carierei. Prezentatoarea TV a dezvăluit imagini inedite: "Am trăit ultimii 25 de ani în direct"
Miley Cyrus, primele declarații despre logodna cu Maxx Morando: "Am fost atât de surprinsă"
People
Miley Cyrus, primele declarații despre logodna cu Maxx Morando: "Am fost atât de surprinsă"
Ada Condeescu dezvăluie de ce nu se uită la serialele în care joacă: "De când m-am mutat de acasă..."
People
Ada Condeescu dezvăluie de ce nu se uită la serialele în care joacă: "De când m-am mutat de acasă..."
Prințul Harry, remarcă ironică la adresa lui Meghan Markle în serialul ei de pe Netflix
People
Prințul Harry, remarcă ironică la adresa lui Meghan Markle în serialul ei de pe Netflix
Adrian Mutu, vedeta documentarului "Il Fenomeno – Povestea unui superstar", despre cariera sa emblematică
People
Adrian Mutu, vedeta documentarului "Il Fenomeno – Povestea unui superstar", despre cariera sa emblematică
Care este dieta cu care Ozana Barabancea a slăbit aproape 40 de kilograme: "Transformarea mea a început anul acesta la data de 1 aprilie..."
People
Care este dieta cu care Ozana Barabancea a slăbit aproape 40 de kilograme: "Transformarea mea a început anul acesta la data de 1 aprilie..."
Libertatea
Kate Middleton a strălucit cu cea mai mare tiară purtată vreodată. Prințesa de Wales a făcut furori la banchetul în cinstea președintelui Germaniei
Kate Middleton a strălucit cu cea mai mare tiară purtată vreodată. Prințesa de Wales a făcut furori la banchetul în cinstea președintelui Germaniei
Imagini cu Raluca Turcan, după ce ar fi apelat la intervenții estetice. Transformarea fostului ministru al Culturii este uluitoare
Imagini cu Raluca Turcan, după ce ar fi apelat la intervenții estetice. Transformarea fostului ministru al Culturii este uluitoare
Adevărul despre relația dintre Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina: „Vreau să fim sinceri”. Anunțul făcut în direct la PRO TV
Adevărul despre relația dintre Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina: „Vreau să fim sinceri”. Anunțul făcut în direct la PRO TV
Dan Alexa, surprins la masă cu trei femei, după zvonurile relației cu Denise Rifai. Și-a făcut apariția și fosta soție la restaurant
Dan Alexa, surprins la masă cu trei femei, după zvonurile relației cu Denise Rifai. Și-a făcut apariția și fosta soție la restaurant
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Chefii și-au format echipele din sezonul 16! Cui au oferit tunici în bootcamp: „Îmi explodează sufletul de bucurie!”
Chefii și-au format echipele din sezonul 16! Cui au oferit tunici în bootcamp: „Îmi explodează sufletul de bucurie!”
Imaginea adorabilă de familie cu Ilona Brezoianu, soțul și fiul lor. Cum s-au fotografiat toți trei
Imaginea adorabilă de familie cu Ilona Brezoianu, soțul și fiul lor. Cum s-au fotografiat toți trei
Exclusiv | Irina Fodor dă detalii din bucătăria Chefi la cuțite și din spatele camerelor la Asia Express. ”Prevestitoarea aventurii” dezvăluie ce jurat a ridicat cel mai mult tonul în sezonul 16 Chefi la cuțite
Exclusiv | Irina Fodor dă detalii din bucătăria Chefi la cuțite și din spatele camerelor la Asia Express. ”Prevestitoarea aventurii” dezvăluie ce jurat a ridicat cel mai mult tonul în sezonul 16 Chefi la cuțite
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
E vestea momentului în showbiz! S-a despărțit de iubit, după 10 ani, iar acum e într-o relație cu o femeie!
E vestea momentului în showbiz! S-a despărțit de iubit, după 10 ani, iar acum e într-o relație cu o femeie!
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
catine.ro
Kate Middleton a purtat cea mai mare tiară de până acum la banchetul de stat de la Castelul Windsor. Cum arată rochia pe care a îmbrăcat-o Prințesa de Wales
Kate Middleton a purtat cea mai mare tiară de până acum la banchetul de stat de la Castelul Windsor. Cum arată rochia pe care a îmbrăcat-o Prințesa de Wales
Horoscopul zilei de 4 decembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 decembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Sarah Paulson a primit o stea pe Walk of Fame. Actrița a transmis un mesaj emoționant
Sarah Paulson a primit o stea pe Walk of Fame. Actrița a transmis un mesaj emoționant
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit după 4 ani de relație. Cum arată inelul de 450 de mii de dolari pe care l-a primit artista
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit după 4 ani de relație. Cum arată inelul de 450 de mii de dolari pe care l-a primit artista
Mai multe din people
Kim Kardashian a dezvăluit cum și-a decorat locuința de Crăciun
Kim Kardashian a dezvăluit cum și-a decorat locuința de Crăciun
People

Familia Kardashian a dezvăluit decorațiunile creative de Crăciun din acest an.

+ Mai multe
Ștefania, despre secretul relației de 8 ani cu Speak: "Timpul liber îl investim tot în ce iubim și..."
Ștefania, despre secretul relației de 8 ani cu Speak: "Timpul liber îl investim tot în ce iubim și..."
People

Speak și Ștefania formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc.

+ Mai multe
George Clooney, declarații rare despre viața de familie și rolul de tată: "Pentru mine e mai ușor"
George Clooney, declarații rare despre viața de familie și rolul de tată: "Pentru mine e mai ușor"
People

George Clooney a vorbit sincer și deschis despre dorința de a avea copii mai târziu în viață.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC