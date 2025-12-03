Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit după patru ani de relație. Cum arată spectaculosul inel de logodnă al artistei

Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit după patru ani de relație. Cei doi au participat luni seara la premiera mondială a producției „Avatar: Fire and Ash”, desfășurată la Los Angeles, iar artista, în vârstă de 33 de ani, a apărut pe covorul roșu purtând un inel de logodnă cu diamant.

Ulterior, confirmarea logodnei a venit și din mediul apropiat al cuplului. La scurt timp după apariția de la Dolby Theatre, Dan Morando, tatăl lui Maxx Morando, a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini de la o petrecere privată, oferind un prim-plan al inelului și fotografii cu Miley și Maxx îmbrățișându-se și zâmbind.

Postarea a fost însoțită de o serie de emoji, printre care o inimă, un inel și o sticlă de șampanie.

Potrivit Deuxmoi, Miley Cyrus a fost văzută purtând inelul încă de la jumătatea lunii noiembrie. Bijuteria, o creație Jacquie Aiche din aur de 14 karate, a devenit rapid subiect de analiză și în rândul experților din industrie. Reprezentanții bijutierei Jacquie Aiche au confirmat pentru Page Six Style că inelul a fost realizat special pentru Miley Cyrus. Potrivit Francesca Consulting, piesa este compusă dintr-un diamant cu tăietură cushion, montat într-o bandă „chunky” din aur galben de 14 karate.

La rândul său, Daniela Tarantino, vicepreședinte Merchandising la Blue Nile, a estimat valoarea bijuteriei, afirmând pentru Page Six: „Credem că inelul are aproximativ 4–5 carate, cu o tăietură cushion modificată, și un preț estimat între 300.000 și 450.000 de dolari”. Reprezentanții bijutierei au refuzat însă să confirme dimensiunea exactă sau costul final.

Pentru apariția de pe covorul roșu, Miley Cyrus a ales o rochie Gucci neagră, fără bretele, din paiete, cu trena amplă, în timp ce Maxx Morando a purtat un tuxedo clasic, complet negru.

Logodna vine la câțiva ani după divorțul cântăreței de actorul Liam Hemsworth, cu care a fost căsătorită între decembrie 2018 și ianuarie 2020. De altfel, Cyrus a mai purtat bijuterii Jacquie Aiche și la nunta cu Hemsworth. În 2020, în cadrul podcastului realizat de Joe Rogan, Miley a vorbit cu sinceritate despre despărțirea de Liam, mărturisind că a fost o etapă extrem de dificilă, mai ales pentru că divorțul său a fost intens dezbătut în presă.

„Recent am trecut printr-un divorț care a fost public. A fost dificil faptul că eu și persoana pe care am iubit-o ne-am dat seama că nu ne mai iubim atât de mult așa cum obișnuiam să o facem. Și este în regulă. Pot să accept asta. Nu pot accepta răutățile și toate acele povești din presă. Mă surprinde faptul că publicul nu observă un interval de timp care ar fi putut duce la asta. Nu este vorba că o zi erai fericită pe covorul roșu și a doua zi te distrai cu prietena ta, Kaitlynn Carter, în Italia. A fost destul timp între aceste evenimente și oamenii nu și-au dat seama”.

Miley Cyrus a mărturisit că inițial i-a fost greu să renunțe la relație, fiind atașată de sentimentul de confort pe care i-l oferea.

„A fost acel lucru de care aveam nevoie și nu pentru că eram mai îndrăgostiți, ci pentru că, la vremea aceea, confortul și creierul meu spuneau: ‘Mă simt bine așa. Este confortabil’. Dar faptul că știam că cedez în fața unei dependențe m-a făcut să mă simt mai rău”.

În weekendul trecut, artista și-a expus inelul și într-o postare pe Instagram, publicată cu ocazia aniversării sale. În descrierea imaginilor, Miley Cyrus a scris: „33 arde deja puternic, datorită căldurii urărilor voastre de ziua mea. Tot ce îmi doresc anul acesta este să râd mai mult alături de oamenii care îmi aduc acele mici linii de zâmbet care încep să se vadă. Vă iubesc pe toți”.

Relația dintre Miley Cyrus și Maxx Morando a devenit publică în 2021. Cei doi au apărut pentru prima dată împreună în mediul online în noiembrie 2021, în imagini de la prezentarea Gucci „Love Parade”, iar câteva luni mai târziu au fost surprinși dansând împreună la evenimentul televizat „Mileys New Year’s Eve Party” din Miami.

