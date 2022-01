Cine este Maxx Morando, noul iubit al lui Miley Cyrus

Primele zvonuri conform cărora Miley Cyrus ar forma un cuplu cu Maxx Morando au apărut în luna iulie a anului trecut, când cei doi au fost văzuți împreună în Nashville, Tennessee. Câteva luni mai târziu, aceștia au participat și la show-ul Gucci, lucru care i-a făcut pe fanii cântăreței să creadă că relația lor ar fi una serioasă.

Recent, Miley Cyrus și Max Morando au fost surprinși în ipostaze tandre, în timp ce se sărutau și se îmbrățișau. Aceștia se aflau pe balconul camerei de hotel în care cântăreața era cazată în Miami.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Miley Cyrus Poland PL (@miley_cyrus_pl)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de miley_forever1992 (@mileyforever1992)

În cazul în care numele lui Maxx Morando nu îți spune nimic, trebuie să știi că iubitul faimoasei cântărețe este și el muzician, acesta începându-și cariera la doar opt ani.

„Cânt la tobe de când aveam opt ani și am urmat cursurile Școlii de Rock din Hollywood. Artiștii care mă influențează cel mai mult sunt Phil Collins, Keith Moon și Jack Bevan”, spunea Maxx într-un interviu acordat publicației Modern Drummer în 2016.

Tânărul în vârstă de 23 de ani a făcut parte din formația The Regrettes, iar în momentul de față este baterist în trupa Liily. Anul trrecut, Maxx și colegii săi, Dylan Nash, Sam De La Torre și Charlie Anastasis au lansat primul album al formației, intitulat TV or Not TV.

Pe lângă cariera muzicală, se pare că Maxx Morando este pasionat și de modă, acesta fiind responsabil pentru unul dintre look-urile purtate acum ceva vreme de Miley Cyrus.

În trecut, cântăreața a mai avut câteva relații faimoase, printre acestea numărându-se cea cu Kaitlynn Carter, cu Cody Simpson, și bineînțeles, cea cu Liam Hemsworth, cu care a și fost căsătorită timp de un an. În 2020, în cadrul podcast-ului realizat de Joe Rogan, Miley a vorbit cu sinceritate despre despărțirea de Liam, mărturisind că a fost o etapă extrem de dificilă, mai ales pentru că divorțul său a fost intens dezbătut în presă.

„Recent am trecut printr-un divorț care a fost public. A fost dificil faptul că eu și persoana pe care am iubit-o ne-am dat seama că nu ne mai iubim atât de mult așa cum obișnuiam să o facem. Și este în regulă. Pot să accept asta. Nu pot accepta răutățile și toate acele povești din presă. Mă surprinde faptul că publicul nu observă un interval de timp care ar fi putut duce la asta. Nu este vorba că o zi erai fericită pe covorul roșu și a doua zi te distrai cu prietena ta [Kaitlynn Carter] în Italia! A fost destul timp între aceste evenimente și oamenii nu și-au dat seama.”

Miley Cyrus a mărturisit că inițial a fost greu să renunțe la relație pentru că era legată de confortul pe care i-l oferea și era ceea ce căuta.

„A fost acel lucru de care aveam nevoie și nu pentru că eram mai îndrăgostiți, ci pentru că la vremea aceea confortul și creierul meu spuneau: „Mă simt bine așa. Este confortabil.” Dar știind că cedez în fața unei dependențe m-a făcut să mă simt mai rău.”

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro