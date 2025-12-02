Vanessa Hudgens a născut al doilea copil. Prima imagine cu familia actriței

Familia Vanessei Hudgens și a lui Cole Tucker s-a mărit, cei doi devenind părinți pentru a doua oară. Actrița din „Spring Breakers” a făcut anunțul sâmbătă, într-o postare pe Instagram, în care apare întinsă într-un pat de spital, ținându-și soțul de mână.

Vanessa Hudgens a născut

„Ei bine… am reușit. Am mai făcut un copil!!! Ce experiență nebună este nașterea. Toată admirația pentru mame. Este cu adevărat incredibil ce pot face corpurile noastre”, a scris ea în dreptul fotografiei. Alte detalii despre numele sau sexul bebelușului nu au fost încă dezvăluite.

Fanii au început să bănuiască faptul că al doilea copil al cuplului a venit pe lume după ce Hudgens a postat, vineri, o fotografie în care apărea în mărime completă și în care părea să nu mai aibă burtică de gravidă.

Cei doi au devenit pentru prima dată părinți în iulie 2024, când s-a născut fiul lor, al cărui nume nu a fost făcut public. Un an mai târziu, starul din „High School Musical”, în vârstă de 36 de ani, și-a dezvăluit a doua sarcină într-o ședință foto alături de fostul jucător de baseball, în vârstă de 29 de ani.

„Runda a doua!!!!” a scris ea pe Instagram, când și-a prezentat burtica în iulie.

Hudgens a recunoscut pentru E! News, luna următoare, că rolul de mamă este „literalmente cel mai epuizant lucru de pe planetă”. Totuși, maternitatea a ajutat-o să „încetinească și să se bucure de moment”.

Fosta vedetă Disney a explicat: „E atât de ușor să te concentrezi pe lucrurile din viitor… Dar asta nu e important. Important este momentul care e chiar în fața ta.”

Actrița vorbește despre echilibru

Hudgens a glumit spunând că nu știe ce înseamnă echilibrul, fiind „o persoană a extremelor”, „totul sau nimic”. Ea și Tucker formează un cuplu din 2020 și s-au logodit doi ani mai târziu. Actrița a așteptat până în februarie 2023 pentru a confirma logodna sportivului, spunându-le urmăritorilor ei de pe Instagram că sunt „mai fericiți ca niciodată”.

Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2023, în Mexic. Să meargă spre altar a fost „cel mai emoționant moment din viața miresei”, a povestit Hudgens pentru Vogue.

„Am leșinat, la propriu”, și-a amintit ea. „A trebuit să trag aer adânc în piept și să mă forțez să continui să merg, pentru că aș fi putut să cad la pământ.”

Înainte de relația cu fostul jucător de baseball, interpreta piesei „Say OK” a avut relații cu Austin Butler și Zac Efron.

Vanessa Hudgens și Cole Tucker s-au căsătorit în secret la sfârșitul lui 2023. Potrivit publicației People, actrița și sportivul au spus „DA” în Tulum, Mexic.

„Felicitări @vanessahudgens & @cotuck pentru frumoasa voastră nuntă din acest weekend! Îmi place să vă văd pe amândoi atât de fericiți!”, a scris managerul actriței, Evan Hainey, în descrierea unei imagini în care aceasta apare pe plajă îmbrăcată într-o rochie albă casual.

Vanessa Hudgens și Cole Tucker formează un cuplu din 2020.

foto: Arhiva ELLE

