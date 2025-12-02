Daciana Sârbu, primele declarații după ce s-a zvonit că noul ei partener ar avea probleme cu legea: "Cred că trebuie să-ți asumi, când ești persoană publică..."

Daciana Sârbu și Alex Ghionea formează de câteva luni un cuplu.

Daciana Sârbu, declarații despre informațiile apărute în presă cu privire la partenerul ei

Potrivit informațiilor apărute în presă, numele iubitului Dacianei Sârbu este Alex Ghionea și lucrează în domeniul HoReCa. Explicabilă apropierea lor, mai ales că și Daciana Sârbu deține un lanț de cofetării. Deși nu se știe de cât timp formează un cuplu, paparazzii i-au surprins împreună încă din luna august, în mai multe ipostaze relaxate, atât în parcuri, cât și la terase din București. La sfârșitul lui august cei doi au fost împreună și într-o vacanță în Grecia, așa cum reiese din fotografiile postate de Daciana pe rețelele de socializare.

Potrivit Cancan.ro, Alex Ghionea ar fi implicat într-un dosar penal privind falsuri, însă informațiile nu au fost confirmate oficial.

„Eu sunt discretă, dar se pare că e foarte interesant subiectul, nu înțeleg de ce. Eu am fost întotdeauna un om care nu s-a ascuns și care și-a asumat orice situație din viață, ceea ce o să fac și acum. Eu nu m-am schimbat, poate interesul e mai crescut pentru mine sau nu știu de ce e subiectul, dar eu m-am învățat, de 20 de ani am reflectoarele pe mine. Orice subiect trece, viața merge mai departe, important e să fim noi bine cu toții și să trăim normal”, a spus Daciana Sârbu pentru Spynews.ro.

În ciuda apărute în presă, antreprenoarea spune că este obișnuită cu astfel de situații și că, de-a lungul anilor, s-a confruntat cu mai multe probleme ca urmare a celor apărute în presă.

„De 20 de ani trăiesc în această lumină a reflectoarelor și sunt obișnuită. Viața e uneori și așa, cred că trebuie să-ți asumi, când ești persoană publică, uneori și lucrurile neplăcute și situațiile în care nu vrei să te afli. Deci nu vreau să comentez. Vă spun doar că, așa cum mă vedeți, așa sunt, nu o să fiu niciodată altfel, indiferent cât de delicat sau ciudat e subiectul”, a mai zis ea.

Daciana Sârbu a sărbătorit ziua de naștere a iubitului ei

Daciana Sârbu a dezvăluit recent pe rețelele de socializare o imagine specială în care apare alături de iubitul ei, Alex.

Antreprenoarea a sărbătorit ziua de naștere a iubitului ei, iar cei doi au ales să petreacă această zi specială în vacanță, departe de România.

„La mulți ani!”, a fost mesajul Dacianei Sârbu pe Instagram, însoțit de o fotografie romantică.

Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei partener

Într-un interviu acordat recent, Daciana Sârbu a vorbit despre noua ei relație, precizând că nu a avut niciun motiv să ascundă faptul că are un nou partener.

„Întotdeauna am trăit în adevăr şi nu m-am ascuns. Cu siguranţă, n-o voi face niciodată. […] Nu este persoană publică şi nici nu-şi doreşte. […] Nu mă ascund, oamenii mă pot vedea în oraş, la masă, pe stradă, în parc. Asta sunt. Nu am motiv să ţin ceva secret, dar nici motiv să fac din asta o poveste”, a declarat Daciana Sârbu la Spynews TV.

Daciana a vorbit și despre modul în care gestionează divorțul de Victor Ponta și ce decizii au luat în beneficiul copiilor pe care îi au împreună.

„Toată experienţa noastră de viaţă ne-a pregătit pentru momente mai puţin plăcute şi suntem capabili amândoi să le gestionăm. Am trecut prin atâtea provocări şi situaţii care ne-au rănit, încât, acum, cred că avem un echilibru. Noi pentru fete suntem o familie şi vom fi mereu”, a mai spus Daciana Sârbu.

Antreprenoarea a mărturisit că toate schimbările prin care a trecut în viața personală sunt un câștig și privește cu optimism spre viitor.

„Cred că viaţa ne duce în situaţii în care simţi nevoie de schimbare. […] De multe ori se produce o schimbare în tine, şi dacă este în bine, cu siguranţă este un câştig”.

