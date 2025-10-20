Jennifer Lopez, acuzată de fostul său soț, Ojani Noa, că l-ar fi înșelat în timpul mariajului: „Tu ești problema”

Primul soț al lui Jennifer Lopez, Ojani Noa, a lansat o serie de acuzații dure la adresa artistei, susținând că aceasta ar fi fost infidelă în timpul scurtei lor căsnicii. Declarațiile sale vin la doar câteva zile după ce Lopez a afirmat, într-un interviu, că nu s-a simțit niciodată „cu adevărat iubită” de foștii ei parteneri.

„Lasă-mă să spun ceva: nu ne mai denigra. Nu mă mai denigra pozând în victimă”, a scris Noa, care a fost căsătorit cu artista între 1997 și 1998, într-o postare pe Instagram.

„Problema nu suntem noi. Nu sunt eu. Problema ești tu”, a continuat el. „Tu ești cea care nu s-a putut abține. Ai fost ‘iubită’ de câteva ori. Ai fost căsătorită de patru ori și ai avut nenumărate relații între timp. Ai avut relații bune… eu, de exemplu”.

Fostul antrenor personal și producător, în vârstă de 51 de ani, a spus că a fost profund îndrăgostit de Jennifer Lopez și că a făcut numeroase sacrificii pentru a-i susține ascensiunea profesională.

„Sunt o persoană extraordinară, iubitoare, un om bun. Am fost sincer, fidel, nu am mințit niciodată, nu m-am purtat urât, nu te-am înșelat niciodată”, a scris el, adăugând: „Am fost bun cu tine. Prea bun pentru tine”.

Potrivit lui Noa, Lopez „a ales faima și averea” în locul mariajului lor, în ciuda încercărilor sale de a menține relația.

„De aceea te-am părăsit, de aceea am divorțat. Spune adevărul măcar o dată. Lasă oamenii să afle că tu ești problema. Ar trebui să-ți fie rușine de tine”, a încheiat el.

Afirmațiile lui Noa apar la scurt timp după ce Jennifer Lopez, 56 de ani, a discutat deschis despre relațiile sale anterioare, afirmând că partenerii săi au fost incapabili să nutrească sentimente reale.

„Ce am învățat este că nu eu eram cea greu de iubit, ci că ei nu sunt capabili. Nu au asta în ei”, a spus artista, adăugând: „Trebuie să învețe să iubească copilul din ei. Trebuie să se iubească”.

Cântăreața a explicat că foștii ei parteneri i-au oferit „tot ce aveau”.

„Mi-au dat totul, de fiecare dată – toate inelele, toate lucrurile pe care mi le-aș fi putut dori, nu? Au încercat să-mi ofere casele, inelele, căsătoria, totul”.

Întrebată de Howard Stern dacă acei bărbați au iubit-o cu adevărat, Lopez a răspuns simplu: „Nu, nu au făcut-o”.

Nu este prima dată când Ojani Noa vorbește despre despărțirea de Jennifer Lopez. Într-un interviu acordat în 2024, el a sugerat că fostul iubit al artistei, Sean „Diddy” Combs, ar fi contribuit la destrămarea mariajului.

„O parte din acel divorț a fost din vina lui Diddy”, a declarat Noa în emisiunea „Despierta America”.

„Când Sony i-a oferit contractul de milioane de dolari, Puffy (Combs) urma să fie unul dintre producătorii mai multor piese de pe primul ei album, On The 6”, a povestit Noa. „De acolo au început trădarea, minciunile și, în cele din urmă, despărțirea”.

El a mai adăugat că, în perioada respectivă, deschidea un restaurant în Los Angeles, în timp ce Lopez lucra între Miami și New York la primul ei album.

„Când puteam, mergeam la ea. Acolo, în acea distanță, în acea perioadă de separare, a început trădarea”, a spus Noa.

Jennifer Lopez a fost căsătorită de patru ori: cu Ojani Noa (1997–1998), cu dansatorul Cris Judd (2001–2003), cu cântărețul Marc Anthony (2004–2014) și cu actorul Ben Affleck (2022–2025). Din cel de-al treilea mariaj, artista are doi copii, Emme și Max, în vârstă de 17 ani.

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro