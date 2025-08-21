Jennifer Lopez, un nou început după divorțul de Ben Affleck: „S-a simțit extraordinar vara aceasta”

La un an de la despărțirea de Ben Affleck, Jennifer Lopez are o agendă plină de proiecte noi.

La un an după ce a decis să pună capăt mariajului cu Ben Affleck, Jennifer Lopez își concentrează energia asupra carierei. Potrivit PEOPLE, artista în vârstă de 56 de ani a traversat ultimele luni într-un ritm intens, între lansări de filme, turnee și proiecte noi.

Un apropiat al vedetei a declarat pentru publicație că această perioadă a însemnat o reinventare: „S-a simțit extraordinar vara aceasta.”

Turneul mondial Up All Night Tour, început în iulie în Galicia, Spania, a purtat-o prin numeroase orașe europene, înainte de a se încheia în Sardinia, pe 12 august.

„I-a plăcut să fie în legătură cu fanii din toată lumea. Turneul a fost uimitor. I-a oferit un scop clar și i-a adus multă bucurie. A făcut ceea ce îi place cu adevărat”, a adăugat aceeași sursă.

Dincolo de concerte, artista a rămas extrem de activă pe plan cinematografic. La scurt timp după ce a anunțat despărțirea de Affleck, a participat la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, unde a promovat pelicula Unstoppable, o producție la care a colaborat și Matt Damon, iar fostul său soț a avut rolul de producător.

„Dinamici complicate despre viață, pe care le înțeleg foarte bine”, spunea Lopez pentru PEOPLE, referindu-se la temele explorate în film.

În ianuarie 2025, a fost onorată la gala Variety’s Creative Impact Awards cu distincția Legend and Groundbreakers, atât pentru rolul din Unstoppable, cât și pentru întreaga sa carieră. Tot atunci, Lopez și Affleck au finalizat oficial divorțul.

Luna ianuarie a adus și o premieră majoră: lansarea mondială a musicalului Kiss of the Spider Woman la Sundance. Din distribuție fac parte Tonatiuh, în rolul lui Luis Molina, Diego Luna, în rolul lui Valentin Arregui, Josefina Scaglione (cunoscută din West Side Story pe Broadway), dar și Bruno Bichir și Aline Mayagoitia.

Filmul are la bază romanul lui Manuel Puig, publicat în 1976, și urmărește povestea a doi deținuți dintr-o închisoare argentiniană: Valentin, un activist politic, și Molina, un bărbat gay pasionat de cinema, care încearcă să-i aline suferința colegului de celulă prin poveștile filmelor sale preferate. În centrul acestor povești se află Aurora — o divă imaginară cu rol simbolic —, dar și o figură amenințătoare: Femeia Păianjen.

Kiss of the Spider Woman este creația legendarei echipe John Kander și Fred Ebb (autorii muzicalelor Chicago și Cabaret), cu libretul semnat de Terrence McNally, laureat al premiului Tony. Producția originală de pe Broadway a câștigat șapte premii Tony, inclusiv pentru „Cel mai bun musical”, grație interpretării memorabile a Chitei Rivera. Ulterior, rolul a fost preluat de Vanessa Williams. Povestea a fost adaptată și pentru cinema în 1985, cu William Hurt, Raúl Juliá și Sônia Braga, într-o versiune premiată cu Oscar.

În varianta actuală, Jennifer Lopez nu doar joacă, ci este și co-producătoare. Proiectul îi aduce din nou alături pe Ben Affleck și Matt Damon, de această dată ca producători, împreună cu alți 12 colaboratori. Pentru Lopez, rolul reprezintă o adevărată provocare artistică. Într-un interviu pentru podcastul Awards Circuit de la Variety, ea a declarat: „Este cel mai dificil și totodată cel mai împlinitor rol pe care l-am avut vreodată.'

Artista a explicat că filmul explorează teme precum durerea, iubirea și solidaritatea:

„Este o poveste întunecată, dar și despre iubire și supraviețuire — despre cum ne ajutăm unii pe alții în momentele grele. Cred că este un mesaj de care avem cu adevărat nevoie acum.”

Un moment special pentru Jennifer Lopez a fost întâlnirea cu compozitorul John Kander, prezent în studio la înregistrările vocale.

„Are 98 de ani și este încă plin de viață. Să-l aud spunând: „Nu am auzit niciodată această piesă cântată mai bine” — a fost unul dintre cele mai frumoase momente din cariera mea.”

O sursă apropiată artistei a declarat pentru PEOPLE:

„Acesta este filmul pe care l-a realizat anul trecut la New York, în perioada în care ea și Ben treceau prin momente dificile. A parcurs un drum lung de atunci. Este foarte fericită și recunoscătoare pentru viața ei.”

După acest proiect, Lopez se pregătește să apară într-o comedie romantică produsă de Netflix, Office Romance, alături de Brett Goldstein (Ted Lasso). Filmul este regizat de Ol Parker (Ticket to Paradise, Mamma Mia! Here We Go Again) și îi are în distribuție pe Betty Gilpin, Tony Hale, Amy Sedaris și Bradley Whitford.

„O să fie un proiect distractiv”, scria Lopez pe Instagram, alături de imagini de pe platou.

În aprilie, PEOPLE a confirmat că vedeta va juca și în adaptarea cinematografică a romanului The Last Mrs. Parrish de Liv Constantine, în regia lui Robert Zemeckis, unde Lopez este și producătoare.

Până la finalul anului, cântăreața va reveni pe scena din Las Vegas, pentru o rezidență la Caesars Palace, între 30 decembrie și 3 ianuarie, cu spectacole suplimentare programate în martie 2026.

Citește și:
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, surprins în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, modelul Hana Sun Doerr

Foto: Arhiva ELLE

