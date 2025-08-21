Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, surprins în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, modelul Hana Sun Doerr

Fostul soț al Jessicăi Alba, Cash Warren, a fost surprins în timp ce o sărută pe noua lui parteneră.

Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, surprins în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, modelul Hana Sun Doerr

Cash Warren, producător de film și fostul soț al actriței Jessica Alba, a confirmat că are o relație cu modelul Hana Sun Doerr, după ce au fost surprinși în ipostaze tandre la o ieșire în oraș.

Cash Warren, în ipostaze romantice cu noua parteneră

Fotografiile publicate de Page Six îl arată pe Warren, în vârstă de 46 de ani, îmbrățișând-o și sărutând-o pe obraz pe Doerr, 25 de ani, în timp ce cei doi au luat cina la elegantul restaurant E. Baldi din Beverly Hills.

Producătorul a optat pentru un look casual, cu pantaloni negri și tricou asortat, în timp ce partenera lui mai tânără a purtat o rochie albă tip furou, jachetă scurtă de piele și cizme negre. Cei doi au fost surprinși și ținându-se de mână și râzând, în timp ce un alt cuplu mergea în urma lor.

Ieșirea are loc la doar câteva săptămâni după ce Warren a fost văzut luând cina târziu alături de Doerr, la Los Angeles, pe 7 august. Atunci, modelul, care seamănă izbitor cu Alba, purta un maiou negru și jeans, combinați cu aceeași jachetă de piele, iar Warren alesese un tricou alb și jeanși închiși la culoare.

Jessica Alba a anunțat în ianuarie, printr-o postare pe Instagram, că mariajul ei de aproape 17 ani cu Cash Warren a ajuns la final.

„Am fost într-o călătorie de autocunoaștere și transformare de ani de zile – atât individual, cât și împreună cu Cash. Sunt mândră de modul în care am crescut împreună în căsnicie în ultimii 20 de ani și a venit momentul să începem un nou capitol al evoluției noastre, ca indivizi”, a scris fondatoarea The Honest Company.

Ea a adăugat: „Mergem mai departe cu iubire, bunătate și respect unul față de celălalt și vom rămâne întotdeauna o familie. Copiii noștri rămân prioritatea noastră absolută și vă rugăm să ne respectați intimitatea în această perioadă.”

Alba și Warren au împreună trei copii – Honor, Haven și Hayes. Actrița a depus actele de divorț în februarie, invocând „diferențe ireconciliabile.”

Între timp, Jessica Alba a fost surprinsă în mai, în Regent’s Park din Londra, alături de actorul Danny Ramirez, cu care se săruta pe șezlonguri închiriate. La acel moment, identitatea lui nu era cunoscută. În iulie, după ce starul din Honey s-a întors dintr-o vacanță în Cancún, s-a aflat că bărbatul misterios era Ramirez, în vârstă de 32 de ani. De atunci, cei doi au fost surprinși de mai multe ori în ipostaze tandre, bucurându-se de întâlniri romantice în Los Angeles.

Cash Warren a comentat luna trecută, pentru TMZ, despre noua relație a Jessicăi Alba cu actorul din Captain America: „Sunt fericit pentru ea”, a spus acesta, negând în acel moment că ar fi implicat într-o nouă relație și glumind: „Să-mi spuneți dacă aveți pe cineva.”

Victoria Beckham, protagonista unei noi producții Netflix. Creatoarea de modă vorbește deschis despre problemele legate de imaginea de sine și alimentație

Foto: Arhiva ELLE

