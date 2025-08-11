Cash Warren, fostul soț al actriței Jessica Alba, surprins la o întâlnire romantică. Cine este noua lui iubită

Cash Warren a revenit pe scena întâlnirilor la șase luni după despărțirea de soția sa, Jessica Alba.

În fotografii apărute recent în mediul online, producătorul de filme, în vârstă de 46 de ani, a ieșit joi seară la o cină târzie în Los Angeles împreună cu Hana Sun Doerr, de 25 de ani.

#CashWarren está de volta à cena romântica seis meses após se separar de sua ex-esposa Jessica Alba.



Em fotos obtidas pelo @PageSix, o produtor de cinema, de 46 anos, saiu com #HanaSunDoerr, de 25, para um jantar tardio em Los Angeles na quinta-feira. pic.twitter.com/b2qWeLoWHH — Celebrity Fanpage HKI (@celebrityhki) August 8, 2025

Cash Warren, surprins cu un model de 25 de ani

Fostul partener al actriței purta o jachetă închisă la culoare, jeans și pantofi sport albi în timp ce aștepta mașina la valet.

La un moment dat a fost surprins părând că se apleacă pentru a ridica ceva, iar mai târziu a fost fotografiat urcând într-un BMW alături de tânăra model. Doerr s-a asortat cu ținuta casual a lui Warren, purtând un top scurt, jeans și o jachetă de piele.

Cash Warren spotted on date night with model 21 years his junior after Jessica Alba split https://t.co/oZ3j7krkUB pic.twitter.com/UyOYrtxg2g — Page Six (@PageSix) August 8, 2025

Modelul, care seamănă cu fosta soție a producătorului, a zâmbit în timp ce urca și ea în mașină. Cei doi au fost văzuți plecând împreună, Warren fiind la volan.

Apariția are loc la puțin peste o săptămână după ce omul de afaceri a negat că ar avea o relație și a comentat despre noua idilă a Jessicăi Alba cu actorul din „Captain America: Brave New World”, Danny Ramirez.

„Sunt fericit pentru ea”, a declarat el pentru TMZ pe aeroportul LAX, când a fost întrebat despre noul iubit al fostei sale soții. Apoi a zâmbit când a fost întrebat dacă și el a revenit în lumea întâlnirilor, glumind: „Nu, anunță-mă dacă ai pe cineva”.

Jessica Alba, de 44 de ani, a anunțat în ianuarie că ea și Warren se despart după aproape 17 ani de căsnicie.

„Sunt într-o călătorie de autocunoaștere și transformare de ani de zile, atât ca individ, cât și în parteneriat cu Cash”, a scris fondatoarea Honest Co. pe Instagram la acel moment. „Sunt mândră de felul în care am crescut în căsnicia noastră în ultimii 20 de ani și acum este momentul să pornim pe un nou capitol de creștere și evoluție ca indivizi. Mergem mai departe cu dragoste, bunătate și respect unul față de celălalt și vom fi pentru totdeauna o familie. Copiii noștri rămân cea mai mare prioritate a noastră și solicităm intimitate în această perioadă.”, a adăugat fosta actriță din „Dark Angel”.

Alba, care are împreună cu Warren trei copii: Honor, 17 ani, Haven, 13 ani, și Hayes, 7 ani, a depus ulterior cererea de divorț în februarie. De atunci, a fost văzută în mai multe ieșiri publice cu Ramirez, inclusiv la un prânz cu gesturi tandre la Beverly Glen Deli și la o cină romantică la restaurantul italian Alba, ambele în iulie.

Actrița din „Honey” a fost văzută pentru prima dată cu Ramirez — a cărui identitate nu era cunoscută la momentul respectiv — într-o ieșire relaxată în Regents Park, Londra, în luna mai.

„Se îmbrățișau și se țineau de mână în timp ce se plimbau prin parc împreună”, a declarat anterior o sursă pentru US Sun. „Au închiriat niște șezlonguri și stăteau pe ele sărutându-se.”

După ce cuplul a fost fotografiat întorcându-se dintr-o vacanță în Cancún, Mexic, în iulie, bărbatul misterios al starului din „Fantastic Four” a fost identificat ca fiind Ramirez, 32 de ani.

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro