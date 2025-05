Jessica Alba, surprinsă în ipostaze romantice alături de un bărbat misterios, după divorțul de Cash Warren

Jessica Alba pare că a trecut peste despărțirea de Cash Warren. Co-fondatoarea The Honest Company, care s-a separat de soțul ei în urmă cu cinci luni, a fost surprinsă în weekend petrecând timp cu un bărbat misterios în Regents Park din Londra, păstrând un profil discret.

Așa cum se vede în imaginile publicate în premieră de The Sun, Alba a încercat să treacă neobservată purtând o jachetă neagră și o șapcă asortată, duminică. La un moment dat, ea i-a prins tandru mâna bărbatului din spate, atrăgându-l spre ea printre tufele de trandafiri. Bărbatul necunoscut era și el îmbrăcat lejer, purtând un hanorac și o șapcă albă, pentru această ieșire relaxată în aer liber.

Vezi imaginile AICI

DANNY RAMIREZ AND JESSICA ALBA?!?!?!? I mean, the article said mystery man. But it could be, lol pic.twitter.com/GXoGLS4C2O

— sigrid helsing (@notvanhelsing13) May 24, 2025